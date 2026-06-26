Si vas a salir a manejar este fin de semana, presta atención: el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) anunció un amplio operativo de fiscalización que incluirá puntos de control de DUI (conducción bajo la influencia), pruebas por posible consumo de drogas y patrullajes de saturación en varias zonas de la ciudad. La campaña va dirigida a reducir choques, lesiones y muertes causadas por conductores intoxicados, y llega justo cuando muchos residentes salen a cenar, a conciertos de barrio o regresan de eventos como partidos locales o reuniones en la playa — situaciones comunes para nuestras familias latinas en L.A., desde los tacos after-hours en Boyle Heights hasta los paseos nocturnos por Venice. Además de detectar a conductores bajo efectos, los agentes revisarán documentación como la licencia de conducir y verificarán el cumplimiento de normas de tránsito; si no estás seguro sobre algún medicamento que estés tomando o consumiste cannabis, lo más seguro es no manejar.
EL OPERATIVO Y POR QUÉ SE INTENSIFICA AHORA
El LAPD informó que este operativo forma parte de una estrategia periódica en momentos de mayor movilidad (fines de semana, eventos masivos y festivos). La idea es aumentar la presencia policial en zonas con historial de incidentes relacionados con DUI para disuadir conductas de riesgo y proteger a peatones y conductores. El departamento también enfatiza que no solo el alcohol afecta la conducción: medicamentos con receta, fármacos de venta libre y el consumo de marihuana pueden reducir la capacidad para manejar de forma segura.
FECHAS, HORARIOS Y LUGARES CONFIRMADOS
Estos son los operativos anunciados por la policía:
|Fecha
|Horario
|Tipo de operativo
|Lugar
|Viernes 26 de junio
|6:00 p.m. a 11:00 p.m.
|Punto de control DUI
|La Brea Ave & Oakwood Ave (Hancock Park)
|Viernes 26 de junio
|6:00 p.m. a 11:00 p.m.
|Punto de control DUI
|Sepulveda Blvd & Parthenia St (North Hills)
|Viernes 26 de junio
|6:00 p.m. a 11:00 p.m.
|Punto de control DUI
|Woodman Ave & Montague St (Panorama City)
|Sábado 27 de junio
|3:00 p.m. a 11:00 p.m.
|Patrulla de saturación
|Pacific Division
|Sábado 27 de junio
|6:00 p.m. a 2:00 a.m.
|Patrulla de saturación
|Divisiones 77th y Southeast
¿QUÉ ES UNA PATRULLA DE SATURACIÓN?
- Es un despliegue temporal con más oficiales en una zona concreta.
- A diferencia de un control fijo, los agentes patrullan continuamente y detienen vehículos si observan conductas sospechosas o infracciones.
- Su objetivo es identificar conductores en condición de riesgo y aumentar la sensación de seguridad en sectores con alta incidencia de accidentes.
¿QUÉ REVISARÁN LOS AGENTES?
- Signos de intoxicación por alcohol.
- Posible consumo de drogas, incluida la marihuana.
- Efectos de medicamentos recetados o de venta libre en la capacidad para conducir.
- Licencia de conducir válida y documentación del vehículo.
- Cumplimiento de normas básicas de tránsito (cinturón, luces, señalización).
¿POR QUÉ ELIGIERON ESTAS ZONAS?
El LAPD seleccionó los puntos por historial de choques y arrestos relacionados con DUI. Además, son áreas con alta actividad nocturna y rutas de acceso a eventos comunitarios — por ejemplo, corredores que conectan con zonas de restaurantes, mercados latinos y lugares de encuentro familiar — lo que explica la prioridad de vigilancia en Hancock Park, Panorama City y las divisiones del sur de la ciudad.
RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA EVITAR MULTAS O PROBLEMAS
- No manejes si consumiste alcohol. Usa apps como Uber, Lyft o taxis locales.
- Si consumiste cannabis, no manejes aunque sea legal en California.
- Revisa con tu médico o farmacéutico si un medicamento afecta tu manejo.
- Designa a un conductor sobrio en reuniones familiares o salidas con amigos.
- Lleva siempre tu licencia vigente y la documentación del vehículo.
- Si vas a regresar tarde de un evento (por ejemplo, un partido o una noche en La Plaza de la Raza), anticipa transporte alternativo.
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