Si vas a salir a manejar este fin de semana, presta atención: el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) anunció un amplio operativo de fiscalización que incluirá puntos de control de DUI (conducción bajo la influencia), pruebas por posible consumo de drogas y patrullajes de saturación en varias zonas de la ciudad. La campaña va dirigida a reducir choques, lesiones y muertes causadas por conductores intoxicados, y llega justo cuando muchos residentes salen a cenar, a conciertos de barrio o regresan de eventos como partidos locales o reuniones en la playa — situaciones comunes para nuestras familias latinas en L.A., desde los tacos after-hours en Boyle Heights hasta los paseos nocturnos por Venice. Además de detectar a conductores bajo efectos, los agentes revisarán documentación como la licencia de conducir y verificarán el cumplimiento de normas de tránsito; si no estás seguro sobre algún medicamento que estés tomando o consumiste cannabis, lo más seguro es no manejar.

EL OPERATIVO Y POR QUÉ SE INTENSIFICA AHORA

El LAPD informó que este operativo forma parte de una estrategia periódica en momentos de mayor movilidad (fines de semana, eventos masivos y festivos). La idea es aumentar la presencia policial en zonas con historial de incidentes relacionados con DUI para disuadir conductas de riesgo y proteger a peatones y conductores. El departamento también enfatiza que no solo el alcohol afecta la conducción: medicamentos con receta, fármacos de venta libre y el consumo de marihuana pueden reducir la capacidad para manejar de forma segura.

Los Ángeles es una de las ciudades más activas de Estados Unidos (Foto: Vicente A. / Flickr)

FECHAS, HORARIOS Y LUGARES CONFIRMADOS

Estos son los operativos anunciados por la policía:

Fecha Horario Tipo de operativo Lugar Viernes 26 de junio 6:00 p.m. a 11:00 p.m. Punto de control DUI La Brea Ave & Oakwood Ave (Hancock Park) Viernes 26 de junio 6:00 p.m. a 11:00 p.m. Punto de control DUI Sepulveda Blvd & Parthenia St (North Hills) Viernes 26 de junio 6:00 p.m. a 11:00 p.m. Punto de control DUI Woodman Ave & Montague St (Panorama City) Sábado 27 de junio 3:00 p.m. a 11:00 p.m. Patrulla de saturación Pacific Division Sábado 27 de junio 6:00 p.m. a 2:00 a.m. Patrulla de saturación Divisiones 77th y Southeast

¿QUÉ ES UNA PATRULLA DE SATURACIÓN?

Es un despliegue temporal con más oficiales en una zona concreta.

A diferencia de un control fijo, los agentes patrullan continuamente y detienen vehículos si observan conductas sospechosas o infracciones.

Su objetivo es identificar conductores en condición de riesgo y aumentar la sensación de seguridad en sectores con alta incidencia de accidentes.

¿QUÉ REVISARÁN LOS AGENTES?

Signos de intoxicación por alcohol.

Posible consumo de drogas, incluida la marihuana.

Efectos de medicamentos recetados o de venta libre en la capacidad para conducir.

Licencia de conducir válida y documentación del vehículo.

Cumplimiento de normas básicas de tránsito (cinturón, luces, señalización).

¿POR QUÉ ELIGIERON ESTAS ZONAS?

El LAPD seleccionó los puntos por historial de choques y arrestos relacionados con DUI. Además, son áreas con alta actividad nocturna y rutas de acceso a eventos comunitarios — por ejemplo, corredores que conectan con zonas de restaurantes, mercados latinos y lugares de encuentro familiar — lo que explica la prioridad de vigilancia en Hancock Park, Panorama City y las divisiones del sur de la ciudad.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA EVITAR MULTAS O PROBLEMAS

No manejes si consumiste alcohol. Usa apps como Uber, Lyft o taxis locales.

Si consumiste cannabis, no manejes aunque sea legal en California.

Revisa con tu médico o farmacéutico si un medicamento afecta tu manejo.

Designa a un conductor sobrio en reuniones familiares o salidas con amigos.

Lleva siempre tu licencia vigente y la documentación del vehículo.

Si vas a regresar tarde de un evento (por ejemplo, un partido o una noche en La Plaza de la Raza), anticipa transporte alternativo.

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