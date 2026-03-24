Filas interminables, retrasos mayores a los habituales y múltiples cancelaciones se siguen reportando en distintos aeropuertos de Estados Unidos, pese al despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que llegaron a apoyar al personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en las labores de control y seguridad. En muchos casos, los viajeros enfrentan horas de espera en los filtros, cambios de puerta de embarque de último minuto y conexiones perdidas que alteran por completo sus planes. Ante este panorama, ¿sabes qué hacer si estás a punto de perder tu vuelo por causas ajenas a ti y en qué situaciones tienes derecho a un reembolso, una reprogramación sin costo o incluso una compensación económica por parte de la aerolínea? En los siguientes párrafos te lo explico en detalle.

Vale precisar que todo esto ocurre a raíz del cierre parcial del gobierno federal, que afecta directamente a la TSA. Como consecuencia, sus trabajadores llevan más de un mes sin cobrar salarios, por lo que algunos han optado por renunciar y otros se han reportado enfermos, lo que ha reducido aún más el personal disponible y perjudica a los viajeros. Ante esta situación, el presidente Donald Trump ordenó que agentes de ICE apoyen en dichas labores.

ICE apoya en aeropuertos de EE.UU., pero la TSA sigue enfrentando largas filas (Foto: Heather Diehl / Getty Images North Amrica / Getty Images / Vía AFP)

NO TE LLEVES SORPRESAS ANTES DE IR AL AEROPUERTO

Para no llevarte ninguna sorpresa y pasar un mal rato, lo mejor que podrías hacer es verificar tu vuelo antes de ir al aeropuerto. Ya sea que estés en tu casa o en un hotel, se recomienda usar la aplicación o sitio web de la aerolínea para comprobar que tu vuelo saldrá. Consulta en la web de la Administración Federal de Aviación (FFA) si hay retrasos en tu aeropuerto.

En tanto, el editor ejecutivo de Thrifty Traveler, Kyle Potter, sugirió – en Telemundo 52 – estar al tanto de las noticias si alguien tiene planes de viaje próximos.

¿QUÉ HACER SI MI VUELO FUE CANCELADO?

Si llegas al aeropuerto y tu vuelo fue cancelado, buscar conversar con un representante de atención al cliente mediante llamada o su sitio web. También puedes recurrir a las redes sociales como X, por donde las aerolíneas suelen responder rápidamente.

Una vez que converses con ellos, las aerolíneas tienen que reubicarte en un vuelo posterior sin costo adicional. Vale precisar que al no ser temporada alta, hay más posibilidades de encontrar asientos, pero cuando esta situación cambie, posiblemente la espera demore días.

Agentes de la TSA llevan más de 5 semanas trabajando sin cobrar por un cierre parcial del gobierno. Los aeropuertos están colapsados con filas interminables. (Foto: Adam Gray / Getty Images via AFP) / ADAM GRAY

SI PIERDO MI VUELO, ¿PUEDO SOLICITAR QUE ME RESERVEN EN OTRA AEROLÍNEA?

Claro que puedes hacerlo, pero las aerolíneas no están obligadas a reubicarte en un vuelo de otra compañía. Lo que podrían ofrecerte es un vuelo con una aerolínea asociada, pero no siempre y solamente algunas.

¿CÓMO PEDIR UN REEMBOLSO?

Si se canceló tu vuelo y encontraste otra forma de llegar a tu destino, la aerolínea tiene que darte un reembolso, incluso si compraste un pasaje no reembolsable.

“Si la aerolínea cancela su vuelo, puede decir: ‘De acuerdo. Aceptaré el reembolso y recuperaré mi dinero’. Lo importante es que le devuelvan su pago. No se trata solo de un bono de la aerolínea que puede caducar en un año o menos”, señaló Potter.

¿PUEDO OBTENER UNA INDEMNIZACIÓN?

Por más que hayas perdido un vuelo urgente, después que se canceló tu salida, las aerolíneas estadounidenses no están obligadas a pagar una indemnización ni a cubrir los gastos de alojamiento y comida de los pasajeros varados.

Entonces, ¿solamente qué pueden cubrir? Como cada aerolínea es distinta, consulta en el sitio web del Departamento de Transporte de EEUU los compromisos que tiene cada una con sus pasajeros cuando un vuelo se cancela o tiene retrasos.

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