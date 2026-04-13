Durante los últimos tres años, miles de estudiantes han pasado por las puertas de Zach’s Finest Deli, un pequeño negocio ubicado en el vecindario de Port Richmond, barrio situado en la costa norte de Staten Island, un distrito de la ciudad de Nueva York. Allí, el encargado Wail Alselwi impulsa una iniciativa llamada “Grades for Grabs”, la cual premia a los niños por obtener buenas calificaciones con bocadillos y premios.

El proyecto logró captar la atención de toda la comunidad, motivando a los estudiantes a esforzarse más en la escuela. Padres de familia aseguran que el impacto ha sido notable en el rendimiento académico de sus hijos.

“Mejoran gracias a todo lo que él los inspira a hacer”, declaró Tina Broadhurst. “London ha mejorado muchísimo sus calificaciones porque quiere venir a Island Ock.”

La popularidad del programa creció rápidamente, en parte gracias a los videos de TikTok donde se ve a Alselwi interactuando con los niños. Según USA Today, personas de distintos estados e incluso de Canadá viajaron solo para mostrar sus calificaciones.

La iniciativa se volvió viral y atrajo a cientos de niños, incluso de otras ciudades. (Foto: @islandock1 / TikTok)

En algunos días, se formaron filas de entre 300 y 400 estudiantes fuera del local.

Otra madre, Charletta Otto Gaye, también destacó el impacto del programa en su hijo: “Él fue quien lo presionó un poco más fuerte que yo, porque le he estado diciendo que puede estar a cuatro patas por más tiempo, pero una vez que Island Ock lo dijo, fue como si algo despertara”.

Según explica, ese impulso fue clave para que lograra mejores resultados en la escuela.

Para Alselwi, la motivación principal va más allá de los premios. “Me hace sentir tan bien que ni siquiera lo entiendes”, afirma sobre ayudar a los niños del barrio. “Quiero que tengan confianza en sí mismos”, agrega.

Su objetivo es fortalecer la autoestima de los estudiantes y demostrarles que pueden alcanzar sus metas.

El impacto del programa también se refleja en la relación cercana que construyó con los menores. “Se convirtió en mi mejor amigo”, bromea London, una estudiante de quinto grado. “Island Ock debería dejarme trabajar aquí”.

Su hermana Lauryn, de tercer grado, también participa activamente en las visitas al local después de clases.

Padres aseguran que el proyecto mejoró el rendimiento académico y la motivación de sus hijos. (Foto: @islandock1 / TikTok)

Para mantener el entusiasmo, los hermanos Alselwi se aseguran de ofrecer los productos favoritos de los niños, como ramen picante Buldak o el popular helado de mango.

Con pequeños incentivos y un gran compromiso con la comunidad, esta iniciativa continúa creciendo y dejando una huella positiva en la educación de muchos estudiantes.

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