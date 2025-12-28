Los compradores de vivienda con presupuestos más ajustados están buscando cada vez más ciudades donde su dinero rinda más. Ante los altos precios en muchas zonas del país, algunos mercados todavía ofrecen alternativas accesibles sin renunciar a una buena calidad de vida ni a servicios urbanos.

De acuerdo con un análisis de Realtor.com citado por Fox Business, aún existen áreas atractivas donde el precio medio de las viviendas se mantiene por debajo de los 300.000 dólares, una cifra muy inferior al promedio nacional de 425.000.

“En estos mercados, los precios de las viviendas están más alineados con los ingresos locales, lo que permite que un hogar promedio pueda pagar una vivienda típica en venta”, explicó Hannah Jones, analista senior de investigación económica de Realtor.com. “La existencia de estas áreas accesibles, aunque sean limitadas, ofrece una noticia alentadora para los compradores decididos a adquirir una vivienda en una de estas regiones”.

Según Realtor.com, aún hay mercados metropolitanos con precios medios por debajo de los 300.000 dólares, muy lejos del promedio nacional. (Foto referencial: Freepik)

Entre las ciudades más económicas aparece Muncie, en Indiana, donde el precio medio de lista es de 184.900 dólares. Ubicada a aproximadamente una hora de Indianápolis, alberga la Ball State University y cuenta con atractivos al aire libre como el embalse Prairie Creek.

Toledo, en Ohio, también destaca con un precio medio de 199.900 dólares y una reconocida escena artística encabezada por el Toledo Museum of Art.

Otras opciones se encuentran en el Medio Oeste y el noreste del país. Battle Creek, en Michigan, tiene un precio medio de 224.950 dólares y fue clasificada recientemente como una de las mejores ciudades de Estados Unidos para vivir siendo veterano.

Estas ciudades combinan accesibilidad, servicios urbanos y calidad de vida. (Foto referencial: Freepik)

Pittsburgh, en Pensilvania, combina viviendas con un valor medio de 245.000 dólares, equipos deportivos profesionales y un fuerte sector tecnológico. Cleveland, ubicada a orillas del lago Erie, ofrece parques, una escena gastronómica en crecimiento y precios cercanos a los 250.000 dólares.

La lista se completa con Scranton/Wilkes-Barre, en Pensilvania, donde el precio medio alcanza los 260.000 dólares y su ubicación la sitúa a unos 160 kilómetros de Nueva York y Filadelfia.

Buffalo/Cheektowaga, en Nueva York, Wichita, en Kansas, Frankfort, en Kentucky, y St. Louis, en Missouri, también mantienen precios por debajo de los 300.000 dólares, combinando accesibilidad, oferta cultural y buenas oportunidades para quienes buscan comprar vivienda.

El informe destaca opciones en estados como Indiana, Ohio, Pensilvania y Misuri. (Foto referencial: Freepik)

¿Por qué aumentó el costo de la vivienda en Estados Unidos?

El aumento del costo de la vivienda en Estados Unidos se debe principalmente a una gran escasez de oferta que choca con una alta demanda. Durante años, el país no construyó suficientes viviendas para satisfacer el crecimiento poblacional, creando un déficit de millones de unidades.

Esta falta de inventario, especialmente en casas asequibles y para primeros compradores, provoca guerras de ofertas donde los compradores pujan los precios al alza, duplicando el valor de muchas propiedades en la última década.

Otro factor ha sido el aumento de las tasas hipotecarias por parte de la Reserva Federal para controlar la inflación. Si bien las tasas altas teóricamente deberían enfriar la demanda, en la práctica redujeron la movilidad: los propietarios con hipotecas antiguas a tasas bajas dudan en vender, manteniendo la oferta escasa. Además, los costos de construcción (por escasez de mano de obra y materiales) y las regulaciones locales encarecen la edificación de nuevas viviendas.

