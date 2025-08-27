Niche, la plataforma de referencia para comparar universidades en Estados Unidos, publicó recientemente su ranking 2026 de las mejores instituciones de educación superior del país. Conoce cuáles ocupan el Top 10.

Este extenso estudio, que evalúa más de 4,000 universidades tomando en cuenta datos académicos, vida estudiantil, diversidad, valor, deportes y experiencias reales de estudiantes, ayuda a las familias a identificar cuál universidad se adapta mejor a sus objetivos y valores.

La clasificación es una referencia clave para quienes buscan no solo excelencia académica, sino también desarrollo integral y oportunidades de posgrado, comparando no solo centros de élite, sino también propuestas destacadas en distintos ámbitos.

LAS 10 MEJORES UNIVERSIDADES DE ESTADOS UNIDOS

Este es el ránking elaborado por Niche 2026:

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Cambridge, MA Universidad de Yale, New Haven, Connecticut Universidad de Stanford, Stanford, California Universidad de Harvard, Cambridge, MA Dartmouth College, Hanover, NH Universidad de Columbia, Nueva York, Nueva York Universidad de Vanderbilt, Nashville, Tennessee Universidad de Princeton, Princeton, Nueva Jersey Instituto Tecnológico de California (Caltech), Pasadena, CA Universidad Rice, Houston, Texas.

Instituto Tecnológico de Massachusetts mantiene su primer lugar (Foto: AFP)

NOTA: Los primeros cuatro puestos se mantienen igual que en 2025.

¿CÓMO CLASIFICA NICHE A LAS MEJORES UNIVERSIDADES DE ESTADOS UNIDOS?

La rigurosa metodología de Niche evalúa a las universidades según una combinación de factores: académicos (40%), valor y retorno de inversión (27.5%), calidad de los profesores (7.5%), vida en el campus y servicios (5% cada uno), diversidad y retroalimentación directa de la comunidad estudiantil (5% cada uno), calidad de la zona local (2.5%) y seguridad (2.5%).

Los datos provienen de fuentes federales, estadísticas públicas y más de un millón de reseñas de estudiantes y exalumnos, logrando así un sistema transparente, participativo y adaptado a las demandas actuales de la vida universitaria en EE.UU. Este enfoque, según Niche, “ofrece una visión auténtica sobre qué es vivir y aprender en cada campus”, lo que permite a quienes van a aplicar tomar decisiones informadas ajustadas a sus expectativas y necesidades.

Universidad de Harvard también figura en el listado (Foto: AFP)

