El feriado de Labor Day, que este año se conmemora el lunes 7 de septiembre, traerá un fin de semana largo con modificaciones importantes para miles de neoyorquinos que se moverán por Manhattan, el Bronx, Brooklyn y Queens. La Metropolitan Transportation Authority (MTA) aplicará un horario de domingo en el subway y los autobuses durante la jornada festiva, mientras varios trabajos de mantenimiento provocarán suspensiones parciales, trenes que omitirán paradas, desvíos y buses de reemplazo gratuitos. Para quienes viven o trabajan en zonas como Washington Heights, Mott Haven, Bushwick, East New York o el sur de Brooklyn, revisar el recorrido antes de salir de casa puede evitar una caminata inesperada, una conexión perdida o una espera más larga en el andén.

El cambio no afectará a todos por igual. Algunas rutas dejarán de operar en ciertos tramos, otras funcionarán divididas en dos secciones y varias modificarán su frecuencia o sus estaciones. Además, los servicios B, W y Z no circularán el lunes 7 de septiembre porque no funcionan con el horario dominical.

Si tienes planes para visitar familiares, ir al trabajo, hacer compras, asistir a una actividad de Labor Day o viajar hacia Rockaway, Coney Island o Brighton Beach, conviene consultar las alertas de la MTA justo antes de salir.

¿QUÉ CAMBIARÁ EN EL METRO DE NUEVA YORK POR LABOR DAY?

La principal medida para el lunes 7 de septiembre es que el Metro de Nueva York operará con horario de domingo. La misma regla se aplicará a los autobuses de la MTA, por lo que algunas rutas podrían tener menos frecuencia, servicio parcial o no funcionar durante determinadas horas.

A esto se suman los trabajos de mantenimiento previstos durante el fin de semana largo. Algunos comienzan la noche del viernes 4 de septiembre y otros continúan hasta la madrugada del martes 8.

Línea o servicio Principal cambio 1 Sin servicio entre 137 St-City College y 168 St 4 Sin servicio entre 149 St-Hostos y 125 St 5 Sin servicio entre Bowling Green y East 180 St 6 Trenes aproximadamente cada 8 minutos durante el día y la noche A Interrupciones y desvíos en Queens y Manhattan C Cambios de servicio y estaciones omitidas en Manhattan Rockaway Park Shuttle Reemplazado por trenes A durante parte del fin de semana F Servicio expreso en parte de Brooklyn G Omitirá tres estaciones en dirección a Church Av J Sin servicio entre Crescent St y Broadway Junction hasta el domingo B No operará el lunes por horario dominical W No operará el lunes por horario dominical Z No operará el lunes por horario dominical

LÍNEAS 1, 4, 5 Y 6: CAMBIOS EN MANHATTAN Y EL BRONX

Las interrupciones más importantes afectarán a los pasajeros que viajan entre Manhattan y el Bronx, especialmente en áreas conectadas con Harlem, Washington Heights, Mott Haven y el corredor de Grand Concourse.

Línea 1

La línea 1 no tendrá servicio entre 137 St-City College y 168 St-Washington Hts desde las 11:45 p. m. del viernes 4 de septiembre hasta las 5 a. m. del martes 8.

La MTA dispondrá de buses de reemplazo gratuitos para cubrir el tramo afectado. Según el destino, también será posible utilizar las líneas A y C desde estaciones cercanas.

Para residentes de Washington Heights, Hamilton Heights o quienes deban llegar al área de City College, lo recomendable es dejar más tiempo de lo habitual para el trayecto.

Línea 4

La línea 4 estará suspendida entre 149 St-Hostos y 125 St desde las 11:45 p. m. del viernes 4 hasta las 5 a. m. del martes 8.

Habrá buses de reemplazo gratuitos y Metro-North permitirá a los pasajeros afectados viajar entre Manhattan y el Bronx sin pagar una tarifa adicional en los tramos habilitados. Durante sábado, domingo y lunes, la ruta 4 funcionará como servicio local entre 125 St y Brooklyn Bridge-City Hall.

Línea 5

La línea 5 no operará entre Bowling Green, en Manhattan, y East 180 St, en el Bronx, durante el sábado 5, domingo 6 y lunes 7 de septiembre.

La alternativa será utilizar las líneas 2 o 4, según el punto de origen y destino. Si viajas desde el Bronx hacia Midtown o Lower Manhattan, revisa si tu conexión más conveniente pasa por 125 St, Grand Central o el área de Fulton Street.

Línea 6

La modificación en la línea 6 será principalmente de frecuencia. Los trenes circularán aproximadamente cada ocho minutos, tanto de día como de noche, entre el sábado 5 y el lunes 7 de septiembre.

La ruta seguirá activa, aunque los usuarios deben considerar que el tiempo de espera podría ser mayor que en una jornada laboral regular.

La línea 1 es una de las que presentará cambios durante el Labor Day (Foto: AP)

CAMBIOS EN LAS LÍNEAS A, C Y ROCKAWAY

Queens y Manhattan tendrán varios ajustes que podrían afectar a quienes se desplazan por el corredor de Central Park West, se dirigen al aeropuerto JFK o viajan hacia Ozone Park y Rockaway.

Línea A

La línea A tendrá modificaciones tanto en Queens como en Manhattan.

En Queens, no habrá servicio entre Rockaway Blvd y Ozone Park-Lefferts Blvd desde las 12:30 a. m. del sábado 5 de septiembre hasta las 10 p. m. del lunes 7. Los trenes A con destino a Lefferts Boulevard serán desviados hacia Rockaway Park-Beach 116 St.

En Manhattan, los trenes A con dirección a Downtown circularán como locales y omitirán estas estaciones:

116 St

110 St

103 St

96 St

86 St

81 St

72 St

Si tu rutina incluye estaciones de Upper West Side, como 72 St u 86 St, revisa con anticipación qué tren y qué andén debes utilizar. Un recorrido local o un cambio de dirección puede sumar varios minutos al traslado, sobre todo durante un fin de semana con alta demanda.

Línea C

La línea C también tendrá modificaciones en Manhattan. Los trenes con dirección a Downtown omitirán las estaciones de 116 St, 110 St, 103 St, 96 St, 86 St, 81 St y 72 St durante el periodo de obras.

Los pasajeros deberán confirmar las conexiones disponibles con las líneas A, B, D, 1, 2 y 3 antes de iniciar su recorrido.

Rockaway Park Shuttle

El Rockaway Park Shuttle será reemplazado por trenes de la línea A durante los días y las noches de sábado a lunes.

Para quienes acostumbran usar este servicio en Rockaway, el punto clave será mirar el letrero del tren y confirmar si el A se dirige hacia Rockaway Park-Beach 116 St, Far Rockaway o Manhattan. Esta diferencia resulta importante para quienes van a la playa o regresan a Queens al final del día.

La Línea A del Metro de Nueva York también cuenta con cambios planificados durnate la mencionada fecha (Foto: MTA)

LÍNEAS F, G Y J: CAMBIOS EN BROOKLYN

Brooklyn tampoco quedará fuera de los trabajos de mantenimiento. Las modificaciones afectarán a pasajeros de áreas como Park Slope, Sunset Park, Kensington, Bushwick, East New York y Coney Island.

Línea F

Los trenes F con destino a Coney Island funcionarán como expresos entre Smith-9 Sts y Kings Highway desde las 10:45 p. m. del viernes 4 de septiembre hasta las 5 a. m. del martes 8.

Esto significa que algunas paradas no recibirán el servicio habitual en dirección al sur de Brooklyn. Antes de salir, confirma si debes abordar en otra estación o hacer una conexión adicional.

Línea G

Los trenes G con dirección a Church Av omitirán estas tres estaciones:

4 Av-9 St

15 St-Prospect Park

Fort Hamilton Pkwy

El ajuste estará vigente desde las 10:45 p. m. del viernes 4 de septiembre hasta las 5 a. m. del martes 8.

Línea J

La línea J no tendrá servicio entre Crescent St y Broadway Junction desde las 3:45 a. m. del sábado 5 hasta las 10 p. m. del domingo 6 de septiembre. La ruta funcionará en dos secciones y habrá buses gratuitos T434 entre ambas estaciones.

Tramo de la línea J Servicio previsto Jamaica Center-Parsons/Archer a Crescent St Trenes cada 12 minutos Broadway Junction a Broad St Trenes cada 12 minutos Crescent St a Broadway Junction Buses gratuitos T434

Los pasajeros que viajan hacia el AirTrain de JFK pueden usar la estación Howard Beach-JFK Airport de la línea A. Desde Broadway Junction, la alternativa sugerida es conectar con esa misma ruta.

B, W Y Z NO CIRCULARÁN EL LUNES

Hay un cambio que conviene tener muy presente: las líneas B, W y Z no operarán el lunes 7 de septiembre.

La razón es que el subway funcionará con horario de domingo. Estas rutas no prestan servicio regular durante esa jornada, por lo que quienes las utilizan habitualmente deberán planificar una alternativa antes de salir.

En resumen, las líneas 1, 4, 5, A, C y J tendrán interrupciones en determinados tramos; las rutas 6, F y G circularán con ajustes específicos; y los servicios B, W y Z no estarán disponibles durante Labor Day.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS AUTOBUSES DE LA MTA?

Los cambios no se limitarán al Metro. El lunes 7 de septiembre, los autobuses de la MTA también funcionarán con horario de domingo. Esto incluye los buses locales y puede reducir la frecuencia de los servicios exprés.

Hay un detalle importante: algunas rutas no operan los domingos o solo cubren parte de su recorrido durante ciertas horas. Por eso, no es recomendable asumir que el bus que tomas de lunes a viernes tendrá las mismas frecuencias o las mismas paradas durante Labor Day.

Para quienes se movilizan entre barrios o trabajan en restaurantes, comercios, hospitales y otros servicios esenciales, confirmar el horario dominical puede ser tan importante como verificar el estado del subway.

Los buses de Nueva York tendrán un horario de domingo durante el Labor Day (Foto: MTA)

CAMBIOS EN LIRR Y METRO-NORTH

Si utilizarás el Long Island Rail Road (LIRR) o Metro-North Railroad durante el fin de semana largo, también debes tomar en cuenta sus horarios especiales.

Long Island Rail Road

Día Servicio del LIRR Viernes 4 de septiembre Horario regular de día laborable Sábado 5 de septiembre Horario de sábado Domingo 6 de septiembre Horario de sábado Lunes 7 de septiembre Horario de fin de semana o feriado

La Montauk Branch operará con horario dominical el lunes. Además, desde el martes 8 de septiembre comenzará el servicio directo durante todo el año entre Penn Station y Montauk, una conexión relevante para quienes viajan desde Manhattan hacia el East End de Long Island.

Metro-North Railroad

En las líneas East of Hudson, Metro-North tendrá trenes adicionales de salida el viernes 4 de septiembre para facilitar los viajes al inicio del fin de semana largo. El sábado operará con horario regular de sábado, mientras que el domingo 6 y lunes 7 funcionará con horario dominical. El servicio de día laborable se reanudará el martes 8.

En la Port Jervis Line, parte de las rutas West of Hudson, habrá un tren adicional el lunes 7 desde Port Jervis hacia Hoboken a las 4:05 p. m., con paradas hasta Suffern y servicio expreso después de ese punto.

¿CÓMO REVISAR LOS CAMBIOS ANTES DE VIAJAR?

Con tantas modificaciones concentradas en un mismo fin de semana, lo más recomendable es confirmar el estado del servicio justo antes de salir. Los horarios pueden variar por incidencias de último minuto y una alternativa que parece rápida en el mapa puede no serlo al llegar a la estación.

Estas son las principales herramientas que puedes utilizar:

MTA.info: para revisar el estado del servicio, mapas y trabajos programados.

para revisar el estado del servicio, mapas y trabajos programados. Aplicación MYmta: permite consultar información del sistema y recibir asistencia.

permite consultar información del sistema y recibir asistencia. TrainTime: para verificar horarios y seguimiento de trenes de LIRR y Metro-North.

para verificar horarios y seguimiento de trenes de LIRR y Metro-North. Alertas de la MTA: permiten recibir avisos sobre las rutas que utilizas por correo electrónico o mensajes de texto.

permiten recibir avisos sobre las rutas que utilizas por correo electrónico o mensajes de texto. 511: servicio de información de transporte en Nueva York.

Labor Day será un lunes con horario de domingo y, al mismo tiempo, con múltiples trabajos de mantenimiento en la red. Si vas a tomar el Metro de Nueva York el 7 de septiembre, revisa tu trayecto antes de bajar al subway: conocer una conexión alternativa, saber dónde sale el bus de reemplazo y dejar unos minutos extra puede evitarte demoras innecesarias.