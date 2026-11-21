Quizá hayas escuchado en los últimos días que Zohran Mamdani eliminó un grupo del NYPD. Lo curioso es que ese mismo apartado del orden lo arrestó, al menos en dos oportunidades. Los episodios ocurrieron en Brooklyn y Manhattan, entre 2021 y 2024, cuando todavía ejercía como asambleísta estatal. Su historia volvió a cobrar actualidad el 16 de noviembre de 2026, después de ese anuncio, junto con la comisionada Jessica Tisch, en el que confirmó la disolución del Strategic Response Group (SRG).

Fotografías y videos de ambos incidentes fueron reseñados por el New York Post. En las imágenes de 2024 aparecen uniformados con insignias del SRG. Incluso, el registro de 2021 había sido compartido por el propio político en X, en una clara señal de que no se arrepentía de haber estado protestando contra algo que consideraba justo según sus creencias.

Aunque estos antecedentes aportan contexto a su trayectoria, no demuestran que la medida responda a una represalia personal. La explicación oficial de la Alcaldía apunta a priorizar el diálogo y reducir las tensiones durante las protestas, sin recortar la plantilla del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

1. LA DETENCIÓN DE 2021: UNA PROTESTA CONTRA LOS DESALOJOS EN BROOKLYN

En agosto de 2021, Mamdani participó en una concentración en Downtown Brooklyn para exigir la extensión de la moratoria estatal de desalojos durante la pandemia de COVID-19. Por entonces, ocupaba un escaño en la Asamblea de Nueva York.

El video publicado en su cuenta de X muestra a un agente del SRG colocándole bridas de plástico antes de retirarlo del lugar. Tras recuperar la libertad, el legislador informó que había sido uno de los 17 arrestados.

“Estuve entre los 17 arrestados durante nuestra protesta. Ya estamos libres y seguiremos luchando para que se aprueben estas protecciones para los inquilinos”, escribió, según el mensaje reproducido por el New York Post.

We've done it before, and we will do it again: The legislature needs to reconvene TODAY to pass a new moratorium — NYers’ lives depend on it. I was among 17 who were arrested during our protest. We're out now & we'll keep fighting for these tenant protections to be passed. https://t.co/y6T4WH4kF9 — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) August 19, 2021

2. LA DETENCIÓN DE 2024: UNA MANIFESTACIÓN POR LOS AUMENTOS DE RENTA EN MANHATTAN

El segundo episodio documentado ocurrió en junio de 2024, frente a Hunter College, en Manhattan. Mamdani acudió a una movilización relacionada con la votación de la Rent Guidelines Board sobre los ajustes para apartamentos con renta estabilizada.

Esta junta establece los incrementos anuales permitidos para esa categoría de viviendas. En aquella ocasión, los participantes rechazaban las alzas aprobadas y reclamaban medidas para proteger a los residentes frente al encarecimiento del alquiler.

City Limits informó entonces que, según el NYPD, diez personas terminaron arrestadas, entre ellas el futuro alcalde y Mitaynes.

Las imágenes de ABC7, descritas posteriormente por el New York Post, muestran al dirigente con las manos sujetas detrás de la espalda mientras un policía lo escolta. El uniforme del agente llevaba identificaciones del SRG.

Todavía no había anunciado su candidatura a la Alcaldía. Ese paso llegaría unos cuatro meses después, en octubre de 2024.