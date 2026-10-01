Octubre llega con cambios concretos para miles de personas que viven, trabajan, alquilan o hacen compras en Nueva York. Desde quienes pagan una suscripción mensual para ver películas, escuchar música, ir al gimnasio o recibir productos en casa, hasta las familias que están por renovar el contrato de su apartamento en el Bronx, Queens, Brooklyn, Manhattan o Staten Island, varias normas comienzan a tener impacto. También habrá una restricción para ciertos productos menstruales y de cuidado íntimo que se venden en tiendas, farmacias y supermercados. Para la comunidad hispana —esencial en barrios como Washington Heights, Corona, Sunset Park, Jackson Heights, East Harlem y el sur del Bronx— conocer estas disposiciones puede ayudar a evitar cobros no deseados, revisar un lease con más atención o entender qué artículos podrían cambiar en los estantes.

Dos de las medidas comienzan a aplicarse el 1 de octubre de 2026: la regla “Click to Cancel”, que busca impedir que las empresas compliquen el proceso de baja de una membresía, y las nuevas directrices de renta para viviendas estabilizadas. La tercera, la Local Law 136 of 2025, entra en vigor el 10 de octubre y limita la venta y distribución de determinados artículos menstruales e íntimos con componentes añadidos considerados perjudiciales.

Ciudadano de Nueva York revisando su teléfono celular mientras espera el metro (Foto: AFP)

LAS MEDIDAS QUE DEBES CONOCER

Medida Fecha de entrada en vigor ¿A quién afecta principalmente? ¿Qué cambia? Regla “Click to Cancel” 1 de octubre de 2026 Consumidores y empresas con suscripciones de renovación automática o servicio continuo La baja debe ser accesible y realizarse mediante una vía comparable a la utilizada para contratar Directrices de renta estabilizada 1 de octubre de 2026 Inquilinos de apartamentos con alquiler estabilizado y lofts bajo jurisdicción del RGB El aumento autorizado será de 0% para acuerdos de uno y dos años que comiencen dentro del período establecido Local Law 136 of 2025 10 de octubre de 2026 Comercios, distribuidores y compradores de productos menstruales e íntimos Se prohíbe vender, ofrecer o distribuir ciertos artículos con ingredientes añadidos restringidos

1. NUEVA REGLA DE NYC PARA CANCELAR SUSCRIPCIONES

La disposición conocida como “Click to Cancel” entra en vigor el 1 de octubre y será aplicada por el NYC Department of Consumer and Worker Protection (DCWP). Su objetivo es frenar las llamadas subscription traps o trampas de suscripción: situaciones en las que registrarse toma apenas unos segundos, pero cancelar implica llamadas, esperas, formularios confusos o requisitos que no existían al momento de hacer la compra.

La norma alcanza ofertas de renovación automática y servicios continuos. Puede tener impacto en plataformas digitales, membresías de gimnasio, cajas mensuales de productos, aplicaciones, servicios de entrega y otras compras recurrentes que forman parte de la rutina de muchos residentes de la ciudad.

En términos simples, si alguien se inscribió en internet desde su teléfono, el negocio no debería exigirle después una llamada, una visita presencial o pasos más difíciles para dar de baja el servicio. La regla parte de un criterio directo: si es sencillo adquirir una membresía, terminarla debe requerir un procedimiento similar.

Las empresas deberán:

Explicar con claridad los términos de la oferta.

Informar los derechos del cliente al comprar, inscribirse o solicitar la baja.

Brindar una alternativa clara y fácil de usar.

Permitir que el usuario finalice el servicio a través de la misma vía usada para registrarse.

No exigir el pago de envío por artículos que fueron entregados sin costo.

Por ejemplo, una persona que activa una prueba gratuita de streaming desde su apartamento en Queens o se registra para recibir productos de cuidado personal en el Bronx no debería atravesar un proceso interminable cuando decide dejar de utilizar ese servicio.

Las compañías que no cumplan con esta disposición podrían recibir sanciones civiles desde $525 por infracción. Además, podrían estar obligadas a devolver dinero a los clientes afectados.

A partir del 1 de octubre, los usuarios podrán presentar quejas ante el DCWP si consideran que un negocio dificultó indebidamente la baja. Las opciones incluyen:

Reclamo en línea.

Contactar al 311.

Realizar el trámite por teléfono.

Enviar documentos por correo.

Usar fax.

Al enviar un reclamo, la persona recibirá un número de caso para dar seguimiento al expediente. La agencia puede revisar la información aportada y, en determinadas circunstancias, asignar un mediador para intentar resolver el conflicto con la compañía.

2. CONGELAMIENTO DE LA RENTA PARA APARTAMENTOS ESTABILIZADOS

El segundo cambio puede ser determinante para quienes están por firmar o renovar un lease. El NYC Rent Guidelines Board (RGB) fijó en 0% el aumento permitido para acuerdos de uno y dos años en apartamentos con renta estabilizada que comiencen entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027. La directriz también incluye determinados lofts sujetos a la jurisdicción de ese organismo.

Tipo de contrato Período de inicio Aumento autorizado Contrato de 1 año Del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027 0% Contrato de 2 años Del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027 0%

En la práctica, un residente de una vivienda con alquiler regulado que firme un contrato de uno o dos años durante ese lapso no tendrá un incremento autorizado por las pautas anuales del RGB.

El tema cobra relevancia en una ciudad donde la vivienda absorbe una parte considerable del presupuesto familiar. Para muchos hogares hispanos, sobre todo en sectores con alta presencia de inquilinos como el Bronx, el norte de Manhattan, Queens o diversas zonas de Brooklyn, revisar cada cláusula antes de renovar puede hacer una diferencia importante al organizar los gastos del mes.

Sin embargo, hay una precisión clave: no todas las rentas de Nueva York quedan congeladas. El 0% se aplica a unidades sujetas al sistema de estabilización y a convenios que inicien en las fechas señaladas por la Orden No. 58.

Quienes viven en una propiedad de mercado libre no quedan automáticamente protegidos por esa pauta. Antes de firmar, conviene verificar si el inmueble está regulado, pedir una copia del lease y confirmar que la fecha de inicio esté incluida dentro del plazo fijado por el organismo municipal.

3. NUEVAS RESTRICCIONES PARA PRODUCTOS MENSTRUALES E ÍNTIMOS

El tercer cambio comienza unos días más tarde. La Local Law 136 of 2025 entra en vigor el 10 de octubre de 2026 y prohíbe vender, ofrecer en venta o distribuir artículos menstruales y de cuidado íntimo que incluyan determinados ingredientes añadidos de manera intencional.

La norma recae principalmente sobre comercios y distribuidores, desde grandes cadenas de farmacias y supermercados hasta pequeñas bodegas y negocios de barrio. Para el público, la modificación se reflejará en los productos que los establecimientos podrán colocar a disposición de sus clientes.

La legislación identifica componentes considerados perjudiciales para la salud humana, incluidos ciertos químicos y fragancias especificados en el texto legal. El NYC Department of Health and Mental Hygiene (DOHMH) tendrá responsabilidades relacionadas con el desarrollo y la aplicación de partes de esta regulación.

También se contempla un mecanismo para fijar niveles máximos de ciertas sustancias. Una vez que el New York State Department of Health establezca los umbrales mediante regulación, el DOHMH deberá adoptar esos parámetros a nivel local y mantener una lista de los productos que cumplan o superen las concentraciones señaladas.

Para comercios y distribuidores, no cumplir con esta normativa puede derivar en una multa civil de hasta $250 por cada infracción.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA LOS CONSUMIDORES?

Para quienes adquieren toallas sanitarias, tampones, protectores diarios u otros artículos de cuidado íntimo en Nueva York, el cambio no significa que todos esos productos desaparecerán de inmediato de las farmacias, supermercados, bodegas o tiendas de conveniencia.

La restricción está dirigida a aquellos artículos que contengan ingredientes añadidos intencionalmente incluidos dentro de los criterios definidos por la ley. En una fase posterior, también podrá abarcar productos que igualen o superen los límites que establezcan las autoridades sanitarias.

EN RESUMEN: ¿QUÉ CAMBIA EN OCTUBRE?

Cambio Lo más importante Suscripciones La baja debe ser sencilla y comparable al proceso utilizado para contratar. Rentas estabilizadas Aumento de 0% para acuerdos de uno y dos años que comiencen entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027. Productos menstruales e íntimos Desde el 10 de octubre se limita la venta y distribución de ciertos artículos con ingredientes añadidos restringidos.

En otras palabras, octubre trae modificaciones en asuntos muy distintos de la vida diaria en New York City: los cargos recurrentes que aparecen en una tarjeta, el contrato de arrendamiento que llega para renovar y los productos disponibles en la farmacia o supermercado del vecindario. La recomendación es revisar cada medida por separado: “Click to Cancel” y las directrices de alquiler comienzan el 1 de octubre, mientras que la Local Law 136 toma vigencia el 10 de octubre.