Moverse por el Metro de Nueva York puede ser una odisea cotidiana: entre las largas escaleras de las estaciones antiguas, los andenes estrechos y la falta de ascensores, muchos viajeros —personas mayores que van a citas médicas en Elmhurst o Sunset Park, padres con cochecitos que regresan de pasear por Prospect Park, trabajadores con maletas desde JFK o usuarios con silla de ruedas— enfrentan barreras que complican incluso trayectos cortos. En barrios con gran presencia hispana como Sunset Park, Flatbush y East New York, la carencia de accesibilidad no es sólo un inconveniente: afecta la vida diaria de familias, comerciantes y personas que dependen del subway para llegar a sus trabajos, escuelas y centros comunitarios. Por eso el anuncio reciente de la Metropolitan Transportation Authority (MTA) sobre la modernización de cinco estaciones en Brooklyn representa un avance tangible: no solo se instalarán ascensores, sino que habrá renovaciones integrales: desde plataformas hasta áreas de cobro y seguridad, pensadas para hacer el sistema más inclusivo, seguro y cómodo para miles de usuarios que usan el tren a diario.

LAS CINCO ESTACIONES DEL METRO DE NUEVA YORK QUE SERÁN MODERNIZADAS

La MTA emitió una Request for Proposals (RFP) para contratar al equipo de diseño y construcción que llevará adelante las obras. Las estaciones seleccionadas se ubican en distintos corredores de Brooklyn y fueron escogidas para cerrar “brechas” de accesibilidad en tramos donde comunidades enteras carecen hoy de ascensores.

Estación Línea Nuevos ascensores (estimados) Neptune Av F 1 18 Av N 2 Jefferson St L 2 Nostrand Av A y C 3 Fort Hamilton Pkwy D 2

Estas cinco intervenciones se suman a un paquete mayor: otras 20 estaciones recibirán mejoras de accesibilidad financiadas en parte por los ingresos del programa de congestion pricing, el peaje urbano de entrada a la zona central de Manhattan.

La Línea A del Metro de Nueva York es una de las que se beneficiará con esta modernización (Foto: MTA)

¿QUÉ CAMBIOS TENDRÁ EL NUEVO DISEÑO?

Según la MTA, las obras contemplan una renovación integral de cada estación, no solo la colocación de ascensores. Entre las mejoras principales están:

Instalación de nuevos ascensores con acceso directo a andenes.

Reparación y nivelación de plataformas.

Renovación de áreas de pago (plazas de torniquetes, accesos y señalética).

Reemplazo y consolidación de escaleras.

Mejora de iluminación, cámaras y sistemas de vigilancia.

Actualización de elementos estructurales y de comunicaciones.

¿POR QUÉ SE ELIGIERON ESTAS ESTACIONES?

Fort Hamilton Pkwy, 18 Av, Jefferson St y Neptune Av fueron seleccionadas para cerrar tramos consecutivos de estaciones inaccesibles, reduciendo recorridos largos sin acceso para personas con movilidad reducida.

Nostrand Av es una estación exprés en una zona comercial intensa; su modernización complementará la reapertura reciente del acceso por Bedford Avenue y mejorará la conexión con comercios y servicios locales.

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

La ejecución se financiará con recursos del programa de congestion pricing, que según la MTA aporta fondos destinados al Plan de Capital 2020–2024. Esos ingresos están siendo canalizados hacia reconstrucciones y modernizaciones críticas de la red. Janno Lieber, presidente y CEO de la MTA, ha destacado que el esquema permite ejecutar proyectos concretos que benefician a usuarios del metro y contribuyen a reducir la congestión y mejorar la calidad del aire en la ciudad.

IMPACTO SOCIAL: UNA APUESTA POR LA INCLUSIÓN

La MTA subraya que las obras beneficiarán de forma directa a:

Personas con discapacidad.

Adultos mayores.

Madres y padres con cochecitos.

Viajeros con maletas o cargas pesadas.

Cualquier usuario con necesidades de accesibilidad.

Líderes de la agencia (Jamie Torres Springer y Demetrius Crichlow) describen estas obras como “transformadoras” para Brooklyn y parte de una estrategia mayor de inversión en accesibilidad. Quemuel Arroyo, director de Accesibilidad de la MTA, destacó que cerrar estas brechas cambia la experiencia de movilidad en vecindarios donde muchas familias hispanas dependen del transporte público.

El Metro de Nueva York mueve a millones de pasajeros todos los días (Foto: AP)

CRONOGRAMA Y ESTADO ACTUAL

Etapa actual: licitación (RFP abierta).

Fecha límite para propuestas: 14 de septiembre (según la MTA).

Adjudicación esperada: finales del año en curso.

Contexto: Actualmente hay 160 estaciones completamente accesibles; 45 fueron adaptadas desde 2020. En el Plan de Capital 2025–2029 la MTA proyecta invertir cerca de 7,100 millones de dólares para agregar 60 estaciones accesibles y modernizar 45 ascensores adicionales en la red.

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