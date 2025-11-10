El Día de Acción de Gracias suele ser una fecha de celebración y unión familiar, pero para los profesionales de la salud, también es una de las fechas más peligrosas del año.

Ya sea en la cocina, durante los juegos familiares o por los excesos en la comida, muchos terminan el día no en la mesa, sino en la sala de emergencias. Así lo explica el Dr. Reed Caldwell, un médico de urgencias con más de 12 años de experiencia atendiendo pacientes en esta festividad.

“Thanksgiving es un día especial, pero también uno de los más riesgosos del calendario. He trabajado en la sala de emergencias durante los últimos 12 años y puedo decir que las lesiones son más comunes de lo que la gente imagina”, señala el especialista.

En un artículo publicado en el New York Post, el profesional detalló las cinco causas más frecuentes de accidentes y enfermedades durante esta celebración, junto con consejos simples para evitarlos.

Según un médico de urgencias con 12 años de experiencia, las lesiones más comunes tienen que ver con cuchillos, quemaduras y caídas. (Foto referencial: Freepik)

Las lesiones y enfermedades más comunes en el Día de Acción de Gracias

Cortes y laceraciones: uno de los incidentes más habituales son los cortes en las manos y los dedos. “La gente suele lesionarse porque usa herramientas nuevas como rebanadoras, mandolinas o cuchillos muy afilados” , explica el médico. Además, la distracción por las conversaciones o el consumo de alcohol aumenta el riesgo. Su recomendación es concentrarse en lo que se está haciendo, leer bien las instrucciones de los utensilios nuevos y practicar antes del gran día.

Quemaduras: también son frecuentes las quemaduras en el rostro, manos, brazos e incluso pies, muchas veces por alimentos o salsas calientes que se derraman. "El famoso freidor de pavo es una de las principales causas. Si no se usa correctamente, puede provocar lesiones graves o incendios", advierte. Por eso, aconseja seguir al pie de la letra las instrucciones y usar guantes de cocina resistentes que cubran hasta los antebrazos.

También aumentan los casos de indigestión, atragantamientos y alergias alimentarias. (Foto referencial: Freepik)

Lesiones ortopédicas y golpes en la cabeza: las actividades familiares pueden convertirse en un riesgo. “Olvídense del fútbol en la televisión; el verdadero peligro está en los juegos del jardín o las bromas dentro de casa” , comenta. Para evitar esguinces, fracturas o conmociones, recomienda calentar antes de jugar y recordar que no todos los familiares tienen la misma condición física. Además, los golpes en la cabeza por caídas también son comunes, sobre todo en personas mayores. El especialista sugiere revisar el entorno: evitar alfombras sueltas, suelos resbaladizos o pasillos mal iluminados y prestar especial atención a los niños, manteniendo objetos peligrosos fuera de su alcance.

Problemas estomacales: las emergencias gastrointestinales también aumentan durante esta fecha. "Antes de la cena, es importante preguntar si alguien tiene alergias alimentarias" , indica el médico. Comer en exceso o abusar de comidas ricas en sal y azúcar puede causar complicaciones en personas con enfermedades cardíacas o diabetes. Además, manipular y conservar adecuadamente los alimentos evita intoxicaciones. Recomienda lavarse las manos con frecuencia, no compartir utensilios, refrigerar las sobras y masticar bien los alimentos para evitar atragantamientos.

Por último, el especialista recuerda que los resfriados y la gripe son comunes en esta época del año. "Traten de evitar el contacto con familiares enfermos y quédense en casa si están resfriados. La vacuna contra la gripe puede reducir la gravedad de los síntomas si se contagian", afirma.

El especialista recomienda tomar precauciones básicas en la cocina, moderar el consumo de comida y bebida y contar con un botiquín para emergencias menores. (Foto referencial: Freepik)

Para cerrar, el médico aconseja tener a la mano un botiquín básico con curitas, gasas, ungüento antibiótico y medicamentos para la indigestión. “La preparación es clave para evitar una visita a emergencias. Es mejor pasar el día rodeado de familia y gratitud que verme a mí en el hospital”, concluye.

