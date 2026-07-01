Cada 1 de julio suele marcar un antes y un después para millones de residentes en Florida: es la fecha en que la mayoría de las leyes aprobadas durante la sesión legislativa estatal comienzan a regir, y por eso familias, trabajadores y dueños de pequeños negocios esperan cambios que afectan transporte, salud, educación, empleo y convivencia vecinal. En ciudades como Miami, Hialeah, Orlando y Tampa, donde una gran parte de la población es hispana y muchos dependen del transporte comercial, los cambios legislativos generan conversaciones en iglesias, comedores comunitarios y tiendas de la esquina; además, las escuelas y las organizaciones comunitarias —desde panaderías que patrocinan equipos de soccer hasta centros culturales que ofrecen servicio de traducción— suelen explicar los impactos prácticos a sus audiencias.

Este año la sala de prensa del gobernador reflejó esta dinámica: aunque Ron DeSantis promulgó más de 200 iniciativas, vetó la semana pasada cinco proyectos que ya habían sido aprobados por la Legislatura y que estaban programados para entrar en vigor el 1 de julio, alegando riesgos de seguridad, aumento de burocracia, posibles costos fiscales y preocupaciones sobre vigilancia y procedimiento electoral.

Ron DeSantis explicó por qué no vio luz verde a estas cinco leyes (Foto: AFP)

LAS CINCO LEYES QUE FUERON VETADAS POR RON DESANTIS

Estas son las iniciativas que finalmente no entrarán en vigor:

Proyecto Tema principal Motivo principal del veto HB 325 Capacitación de reclusos para obtener licencia comercial de conducir Riesgos para la seguridad pública y carga para el sistema penitenciario SB 382 Nuevas reglas para bicicletas eléctricas Posible aumento de la vigilancia y regulación excesiva HB 461 Voluntarios estudiantiles en centros de votación Posibles efectos sobre la imparcialidad de los trabajadores electorales SB 688 Regulación de la medicina naturista Creación de burocracia y mayores costos para los profesionales HB 4075 Excepción publicitaria en Davie Riesgo de perder fondos federales

HB 325: CAPACITACIÓN PARA QUE RECLUSOS OBTUVIERAN UNA LICENCIA COMERCIAL

Qué proponía:

Crear un programa para que personas privadas de libertad recibieran capacitación práctica que les permitiera obtener licencias comerciales de conducir (Clase A y B).

Permitir que los reclusos condujeran vehículos del Estado fuera de las prisiones, siempre bajo supervisión correccional, para completar horas prácticas.

Por qué lo vetaron:

DeSantis afirmó que el programa imponía una carga adicional al Departamento de Correcciones y representaba un riesgo para la seguridad pública.

En su carta de veto escribió: “No solo este nuevo programa supone una carga innecesaria para el personal y las instalaciones del Departamento de Correcciones, sino que también crea importantes preocupaciones de seguridad pública al autorizar a personas encarceladas a operar vehículos comerciales en vías públicas”.

Señaló además que hay mecanismos existentes para formación laboral que no requieren esta excepción.

SB 382: LAS NUEVAS REGLAS PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS TAMPOCO AVANZARON

Qué proponía:

Limitar la velocidad de las e-bikes a 10 mph cuando circulen a menos de 50 pies de un peatón.

Imponer multas superiores a $100 por infracciones.

Crear un grupo de trabajo permanente para regular la micromovilidad.

Por qué lo vetaron:

DeSantis dijo que la velocidad propuesta sería difícil de medir en la práctica y que la aplicación podría depender de dispositivos de vigilancia.

Declaró: “Este proyecto probablemente conducirá a una mayor vigilancia por parte de los gobiernos locales sobre los ciudadanos”.

Además, cuestionó la introducción de restricciones antes de recibir recomendaciones del grupo técnico.

Miles de personas usan una bicicleta eléctrica en Florida para movilizarse (Foto: Freepik)

HB 461: VOLUNTARIOS ESTUDIANTILES EN LOS CENTROS DE VOTACIÓN

Qué proponía

Permitir que estudiantes de secundaria trabajen como voluntarios en centros de votación para obtener horas de servicio comunitario, requisito para graduación y para algunos programas de becas.

Por qué lo vetaron

Aunque reconoció la intención positiva, DeSantis expresó preocupación por el posible efecto en la composición de los trabajadores electorales y en la imparcialidad.

Indicó que la medida podría permitir voluntarios no sujetos a restricciones existentes sobre representación partidaria en el personal electoral.

Señaló, además, que los estudiantes ya pueden obtener horas de servicio por otras vías.

SB 688: LA REGULACIÓN DE LA MEDICINA NATURISTA QUEDÓ DESCARTADA

Qué proponía

Crear una Junta de Medicina Naturista dentro del Departamento de Salud, establecer licencias y exigir formación en instituciones acreditadas (ubicadas fuera del estado).

Por qué lo vetaron

DeSantis afirmó que la ley impondría obstáculos innecesarios a quienes ya practican terapias naturales y aumentaría cargas burocráticas y costos.

Escribió: “No existe necesidad de crear obstáculos burocráticos adicionales”.

Añadió que muchos tratamientos naturales y productos no requieren aprobación de la FDA y que Florida debe favorecer la libertad médica.

HB 4075: UNA EXCEPCIÓN PUBLICITARIA QUE PODRÍA COSTARLE DINERO AL ESTADO

Qué proponía

Autorizar una excepción a normas sobre vallas publicitarias en un terreno junto a la I-75 en Davie para promocionar el patrimonio agrícola local y el turismo.

Por qué lo vetaron

DeSantis argumentó que la excepción podía violar la Highway Beautification Act federal y poner en riesgo fondos federales destinados a carreteras, superando los beneficios económicos previstos.

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