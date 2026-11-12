La ciudad de Nueva York aprobó cinco reformas que modificarán los procedimientos para autorizar mesas al aire libre, contratar servicios, ejecutar proyectos de seguridad vial y gestionar permisos de construcción. El paquete también establece una meta de ahorro destinada a afrontar dificultades económicas. Para quienes administran un restaurante de barrio, trabajan con agencias públicas o esperan mejoras en sus rutas de autobús, las medidas podrían traducirse en menos trámites y respuestas más rápidas. Sin embargo, su implementación no será simultánea: algunas disposiciones comenzarán después de la certificación electoral, mientras otras tienen fechas específicas entre 2027 y 2030. Tampoco representan nuevas obligaciones que todas las familias deban cumplir de inmediato.

Las iniciativas modifican la Carta Municipal, el documento que organiza el funcionamiento del gobierno local. Por tanto, su alcance corresponde a los cinco distritos de NYC, no a todo el estado.

Aunque buena parte del paquete busca reducir la burocracia, también elimina determinadas audiencias y revisiones obligatorias. Su puesta en marcha deberá evaluarse tanto por la rapidez de los procedimientos como por las oportunidades de participación que conservarán los vecinos.

1. MENOS TRÁMITES PARA INSTALAR MESAS AL AIRE LIBRE Y RAMPAS DE ACCESO

La primera reforma simplifica el llamado “consentimiento revocable”, una autorización para ocupar determinados espacios de las aceras y calles con elementos como terrazas de restaurantes, bancos, jardineras o accesos adaptados. Ese carácter permite a la ciudad retirar el permiso cuando corresponda.

El procedimiento incorporará los siguientes ajustes:

Las audiencias públicas dejarán de ser obligatorias en todos los casos.

Los solicitantes no tendrán que pagar por publicar anuncios en periódicos locales.

Los avisos continuarán apareciendo en el City Record, el registro oficial de notificaciones municipales.

Las juntas comunitarias —Community Boards—, los concejales y los presidentes de los distritos seguirán recibiendo información y podrán enviar comentarios.

El Concejo Municipal perderá su facultad específica para rechazar autorizaciones de cafés en las aceras después de la aprobación del Departamento de Transporte.

Según estimaciones de la Alcaldía, el trámite para habilitar espacios de comida al aire libre podría pasar de ocho a dos meses. La administración también proyecta ahorros de hasta $1,800 para pequeños negocios, aunque ninguna de esas cifras constituye una garantía individual.

Para una familia que lleva un restaurante en Queens o el Bronx, la ventaja potencial sería dedicar menos tiempo al papeleo antes de recibir clientes en el exterior. Aun así, deberá obtener el permiso correspondiente y pagar la tarifa anual aplicable.

El nuevo mecanismo comenzará el 1 de marzo de 2027 y no abarcará solicitudes presentadas anteriormente.

Menos complicaciones para restaurantes que buscan colocar mesas de atención afuera de sus establecimientos (Foto: Magnific) / Fernando Veloso Leao

2. FORMULARIOS MÁS FLEXIBLES PARA PROVEEDORES Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

La segunda modificación afecta a empresas y entidades sin fines de lucro interesadas en trabajar con el gobierno local. La Junta de Política de Contrataciones, conocida como PPB por sus siglas en inglés, podrá adaptar los cuestionarios según el valor y las características de cada contrato.

El objetivo es evitar que pequeños proveedores enfrenten las mismas exigencias administrativas que compañías involucradas en proyectos de mayor envergadura. Esto podría facilitar la participación de organizaciones que ofrecen capacitación laboral, programas juveniles o atención en refugios, sin garantizarles su selección.

Además, la oficina del alcalde podrá delegar determinadas aprobaciones de contratos superiores a $5 millones en los responsables de contrataciones de las agencias, con autorización del comisionado correspondiente.

Las dependencias tampoco estarán obligadas a celebrar una audiencia sobre el borrador de su plan anual de servicios directos. No obstante, deberán mantener la publicación del documento final.

Modificación Fecha de aplicación Facultad para simplificar cuestionarios y otras disposiciones generales Tras la certificación electoral Reuniones de la PPB al menos una vez cada tres meses 1 de enero de 2027 Facultad para fijar el valor contractual a partir del cual se exige un período de comentarios públicos 1 de octubre de 2030

3. CAMBIOS PARA ACELERAR PROYECTOS VIALES Y OPERACIONES INMOBILIARIAS

La tercera reforma reúne disposiciones sobre transporte, propiedades municipales y oficinas gubernamentales. En materia de movilidad, busca reducir demoras en determinadas intervenciones, incluidas ciclovías, carriles de autobús y rediseños de calles.

En situaciones limitadas, cuando exista una necesidad de seguridad respaldada por datos, el Departamento de Transporte de NYC podrá iniciar trabajos antes de notificar a funcionarios electos y juntas comunitarias. Asimismo, ciertos errores técnicos o consultas omitidas no constituirán una razón suficiente para detener las obras.

Esto no equivale a una autorización general para actuar sin informar al vecindario. La posibilidad de comenzar anticipadamente corresponde a casos en los que la protección del público requiera una respuesta inmediata, sustentada en evidencia.

Entre las disposiciones previstas figuran:

Facilitar el avance de determinadas intervenciones de seguridad vial.

Acortar la revisión para vender o arrendar ciertos lotes pequeños y derechos de desarrollo, siempre que no se requiera una declaración de impacto ambiental.

Otorgar a la Comisión de Planificación Urbana la decisión final sobre esas operaciones abreviadas, sin una evaluación definitiva del Concejo Municipal.

Simplificar la adquisición o el alquiler de oficinas destinadas a empleados públicos.

Para quienes toman el bus al trabajo o se desplazan en bicicleta, el beneficio potencial sería una ejecución más ágil de mejoras en sus recorridos habituales. Sin embargo, la aprobación del paquete no significa que una ruta o un cruce específico ya tenga una intervención programada.

La mayoría de los cambios comenzará tras la certificación electoral. La autorización permanente para vender determinados terrenos no desarrollables a propietarios colindantes entrará en vigor el 31 de diciembre de 2030.

Nueva York busca acelerar los proyectos viales de la ciudad (Foto: NYC DOT)

4. UN SISTEMA CENTRALIZADO PARA LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

La cuarta medida exige al Departamento de Edificios —Department of Buildings o DOB— desarrollar una plataforma que permita presentar solicitudes y recibir aprobaciones desde un mismo lugar. Su creación está prevista para 2030, con participación de las agencias involucradas.

Actualmente, un proyecto puede requerir gestiones mediante sistemas separados. Según la Alcaldía, la iniciativa reunirá 40 aprobaciones que corresponden a 18 oficinas y dependencias, con el propósito de facilitar el seguimiento de los expedientes.

El comisionado del DOB también podrá designar a más funcionarios para autorizar documentos de construcción. Por otra parte, esa entidad asumirá competencias sobre determinadas estructuras frente al agua que hoy corresponden al Departamento de Servicios para Pequeños Negocios, conocido como SBS.

El calendario contempla estos plazos:

La obligación de desarrollar la plataforma y la facultad de ampliar las autorizaciones comenzarán tras la certificación electoral .

. El sistema centralizado deberá desarrollarse para 2030.

El traslado de competencias sobre determinadas estructuras costeras ocurrirá el 31 de diciembre de 2030 , o antes si entra en vigor un nuevo código.

, o antes si entra en vigor un nuevo código. Los permisos y las aprobaciones existentes conservarán su validez.

Para propietarios, arquitectos y contratistas, la promesa es un procedimiento más sencillo. La reforma modifica la gestión administrativa, pero no supone que cualquier obra obtendrá luz verde automáticamente.

5. UNA META DE AHORRO PARA AFRONTAR DIFICULTADES ECONÓMICAS

La quinta reforma establece un objetivo para las reservas municipales, incluido el Rainy Day Fund. Este mecanismo, cuya creación aprobaron los votantes en 2019, permite guardar recursos para responder a crisis, emergencias o caídas inesperadas de ingresos.

La meta consistirá en mantener un saldo equivalente, como mínimo, al 12% de la recaudación tributaria del año anterior. Esa referencia podrá cubrirse mediante dicho fondo u otras reservas: no representa un nuevo impuesto para los residentes ni un pago destinado a los hogares.

A más tardar en mayo de 2027, la Oficina de Administración y Presupuesto, en consulta con el contralor municipal, deberá publicar una metodología de aportaciones cuando el ahorro esté por debajo del objetivo. El documento tendrá que actualizarse para el mismo mes de 2030 y, posteriormente, cada cuatro años.

La disposición incluye varios límites:

Los depósitos dependerán de la aprobación del alcalde y del Concejo Municipal mediante el presupuesto.

Las aportaciones podrán distribuirse durante varios años.

Su realización podrá suspenderse en períodos de dificultades financieras.

Los retiros no superarán el 50% del fondo, salvo que el mandatario certifique una razón fiscal de peso.

El efecto para los vecinos sería indirecto: contar con recursos disponibles ampliaría las herramientas del gobierno ante una caída de ingresos. Aun así, esta medida no garantiza que puedan evitarse recortes de servicios durante una crisis. Su entrada en vigor dependerá de la certificación electoral.

¿CUÁNDO COMENZARÁN A APLICARSE LAS CINCO REFORMAS?

El paquete no tiene una sola fecha de implementación. Mientras algunas disposiciones dependen de la certificación de los resultados, otras requieren ajustes administrativos con plazos específicos.

Reforma o disposición Fecha prevista Nuevo procedimiento para autorizar determinados usos del espacio público 1 de marzo de 2027; excluye solicitudes presentadas anteriormente Cambios generales en las contrataciones municipales Tras la certificación electoral Reuniones trimestrales de la PPB 1 de enero de 2027 Facultad para fijar el umbral contractual que exige comentarios públicos 1 de octubre de 2030 Disposiciones generales sobre seguridad vial, propiedades municipales y oficinas Tras la certificación electoral Autorización permanente para vender determinados terrenos no desarrollables 31 de diciembre de 2030 Sistema centralizado de permisos de construcción Obligación vigente tras la certificación; desarrollo previsto para 2030 Traslado al DOB de competencias sobre determinadas estructuras frente al agua 31 de diciembre de 2030, o antes si entra en vigor el nuevo código Meta de reservas y metodología de aportaciones Vigencia tras la certificación; primer plan a más tardar en mayo de 2027

¿QUÉ DEBEN TENER PRESENTE LOS RESIDENTES?

Las reformas cambian procedimientos gubernamentales, no imponen cinco trámites adicionales a cada familia. Sus resultados dependerán de la implementación, desde la adaptación de formularios hasta el desarrollo de herramientas digitales y la ejecución de obras.

La administración del alcalde Zohran Mamdani presenta estas medidas como una vía para acelerar la gestión pública. Para los neoyorquinos, el seguimiento también deberá considerar qué información reciben sus comunidades y cómo intervienen en las decisiones cuando algunas audiencias o revisiones dejan de ser obligatorias.