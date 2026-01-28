Un nuevo informe de la firma de análisis aeronáutico Cirium reconoció a una aerolínea de Estados Unidos como la más puntual de toda Norteamérica. El estudio evaluó el desempeño de millones de vuelos y explicó por qué algunas compañías y aeropuertos logran mantener mejores estándares operativos que otros. De acuerdo con su reporte “On-Time Performance Review 2025”, Delta Air Lines encabezó el ranking regional luego de que el 80,9 % de sus 1,8 millones de vuelos llegaran a tiempo durante el último año.

Para Cirium, la puntualidad se mide como “el porcentaje de vuelos que salen o llegan dentro de los 15 minutos del horario programado”. Con este resultado, Delta consiguió el primer lugar por quinto año consecutivo y además fue la única aerolínea estadounidense incluida en el Top 10 mundial.

La propia compañía celebró el reconocimiento en un comunicado: “Obtener las mejores calificaciones entre los operadores de Norteamérica durante cinco años consecutivos es una prueba del trabajo en equipo líder en la industria de la gente de Delta y un resultado directo de su dedicación hacia nuestros clientes y entre nosotros mismos”.

Delta Air Lines logró este reconocimiento por quinto año consecutivo y fue la única aerolínea estadounidense en el Top 10 global. (Foto referencial: AFP)

Sin embargo, el informe también señala que la tasa de llegadas a tiempo de Delta cayó más de dos puntos porcentuales en comparación con 2024.

Cirium atribuye parte de este deterioro al prolongado cierre del gobierno federal que se extendió durante octubre y noviembre, lo que afectó al control del tráfico aéreo y generó retrasos masivos y recortes de vuelos en toda la región.

El impacto fue tal que, según el propio reporte, “en total, la FAA dijo que los minutos de retraso de vuelos debido a problemas de equipos fueron aproximadamente un 300 % más altos en 2025 que el promedio de 2010-2024”.

El informe advierte que la puntualidad general en EE.UU. se deterioró respecto a 2024. (Foto: EFE)

Esto también explica por qué ningún aeropuerto estadounidense logró el primer puesto en la categoría de aeropuertos más puntuales, aunque Honolulu quedó cuarto entre los grandes aeropuertos y Portland sexto entre los medianos.

A nivel global, el premio Platino 2025 a la excelencia operativa fue para el Aeropuerto de Estambul, que rompió récords en Europa al registrar 81 despegues en una sola hora y convertirse en el primero del continente en operar con tres pistas paralelas independientes.

Entre las causas de las demoras figuran la escasez de personal en control aéreo y problemas técnicos que multiplicaron los retrasos. (Foto: AFP)

En cuanto a aerolíneas, el galardón principal fue para Qatar Airways, destacada por su desempeño en puntualidad y capacidad de gestión operativa durante todo el año.

Para el CEO de Cirium, Jeremy Bowen, este tipo de evaluaciones reflejan el nivel de exigencia del sector: “Mantener un desempeño consistente en puntualidad requiere una planificación de red sofisticada, coordinación operativa y la capacidad de recuperarse rápidamente cuando ocurren irregularidades. Estos resultados reflejan la disciplina operativa que define a los mejores del sector de la aviación”.

Cuáles son las aerolíneas y aeropuertos de EE. UU. generan más retrasos a los pasajeros

Semanas atrás, la aplicación de seguimiento Flighty analizó 22 millones de vuelos comerciales para identificar las principales causas y cifras de los retrasos aéreos. El estudio, que define un retraso a partir de los 15 minutos de demora, reveló que los pasajeros perdieron un total de 3.9 millones de horas esperando, lo que equivale a unos 164 años acumulados de tiempo perdido en aeropuertos y aviones.

En Estados Unidos, la aerolínea con peor desempeño fue Frontier Airlines, con un 28% de sus vuelos fuera de horario, seguida de cerca por JetBlue y Southwest; sin embargo, la situación fue más crítica a nivel internacional, donde compañías como Ryanair, easyJet y Air France registraron demoras en el 29% de sus operaciones, superando los índices de las empresas estadounidenses.

Los retrasos, que promediaron los 23 minutos por vuelo, fueron causados principalmente por la congestión en pistas, falta de puertas de embarque, problemas de tripulación y mal clima.

Además, factores externos como el cierre parcial del gobierno de EE. UU. afectaron los tiempos en seguridad, sumando estrés a un sistema ya presionado por el alto tráfico.

Finalmente, el informe señala que la experiencia del viajero también depende del aeropuerto. El Aeropuerto de Newark (EWR) fue calificado como el más estresante del mundo debido a su combinación de cancelaciones y demoras, seguido en la lista de los cinco peores por las terminales de Lisboa, Manchester, JFK en Nueva York y O’Hare en Chicago.

