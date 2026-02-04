Hablar de los baños del Metro de Nueva York nunca ha sido tema que guste, pero es algo que todo neoyorquino —y cualquier hispano que viva o trabaje allí— ha pensado más de una vez. Basta pasar un par de horas entre la 14th Street y Queens o atravesar el Bronx en la línea 2 para sentir lo mismo: cuando surge la necesidad de ir, el desafío no es menor. Encontrar un servicio higiénico público funcional dentro del subway puede convertirse en una auténtica misión, casi tan difícil como conseguir asiento en hora pico. Y en una ciudad donde millones de personas —incluidos trabajadores latinos, repartidores, turistas y estudiantes— dependen del sistema de transporte todos los días, ese detalle aparentemente pequeño termina diciendo mucho sobre lo que realmente significa “vivir Nueva York”.

Por eso no sorprende que la reciente auditoría publicada por la Oficina del Inspector General de la MTA (Metropolitan Transportation Authority) haya causado tanto ruido. Lejos de ser un informe rutinario, el documento ofrece una radiografía cruda del estado de los baños del subway, uno de los sistemas de transporte más emblemáticos de Estados Unidos. Y los resultados son, sin exagerar, preocupantes.

Millones de ciudadanos usan a diario el servicio del Metro de Nueva York, por lo que es crucial tener una red ideal de baños a lo largo de sus instalaciones (Foto referencial: MTA)

UNA AUDITORÍA QUE DEJA POCO MARGEN A LA DUDA

El informe, liderado por el inspector general Daniel Cort, inspeccionó 32 de los 125 baños públicos existentes en el Metro de Nueva York. Aunque la muestra no cubre todo el sistema, lo hallado basta para encender las alarmas: el 85 % de los baños evaluados carecía de al menos un elemento básico de higiene. No hablamos de lujos, sino de lo indispensable para mantener condiciones mínimas de limpieza.

“Es importante tener baños que no solo funcionen, sino que sean realmente utilizables”, subrayó Cort en el documento, apuntando a una realidad que muchos usuarios ya conocen demasiado bien.

Lo que falta en los baños del subway

Entre los principales hallazgos del reporte destacan:

Más de una cuarta parte de los inodoros no tenía asiento.

Un tercio de los cubículos no contaba con papel higiénico.

En varios baños no había jabón para lavarse las manos.

Catorce carecían por completo de basureros.

Varias puertas no tenían cerradura o estaban rotas.

Se observó suciedad visible, grafitis y basura acumulada.

“El asiento del inodoro no es un lujo, es una necesidad”, recalca el informe, resumiendo la preocupación de fondo: salud pública y dignidad básica.

Baños que existen, pero no siempre funcionan

La mayoría de los baños, según la auditoría, tenía plomería funcional; el problema es el mantenimiento. A eso se suma la dificultad para localizarlos: ni los mapas digitales de la MTA ni la señalización en estaciones indican claramente cuáles están abiertos. Para un turista o una persona mayor, esta falta de información puede ser más que incómoda… puede ser humillante.

Un problema que viene de lejos

La última auditoría similar se realizó en 2001, hace casi 25 años. Pese a ciertas mejoras, los mismos problemas persisten. Además, un informe reciente del Concejo Municipal de Nueva York coincidió: los baños públicos, dentro y fuera del subway, siguen siendo escasos, poco higiénicos y de acceso irregular.

LAS RECOMENDACIONES Y LA RESPUESTA OFICIAL

El reporte plantea nueve medidas clave, entre ellas:

Colocar asientos en todos los inodoros.

Reparar cerraduras defectuosas.

Asegurar la reposición continua de papel y jabón.

Mejorar la limpieza general.

Instalar códigos QR para recibir comentarios en tiempo real.

La MTA respondió, a través de su vocera Joanna Flores, que tras los cierres por la pandemia se han reabierto baños en 60 estaciones y se han hecho mejoras en iluminación, azulejos y pintura. “Agradecemos que el inspector general reconozca este progreso mientras seguimos trabajando para mejorar la experiencia de los usuarios”, señaló.

El Metro de Nueva York es el servicio de transporte más conocido de Estados Unidos y del mundo entero (Foto: MTA)

