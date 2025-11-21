En los últimos meses, se ha vuelto común escuchar conversaciones sobre lo difícil que está resultando sostener los gastos básicos en Nueva York. Al revisar informes recientes, queda claro que esta percepción no es exagerada. La inflación, especialmente en el costo de los alimentos, está afectando a residentes de todos los niveles de ingresos, desde quienes viven cerca del umbral de pobreza hasta familias que, hasta hace poco, podían manejar sus presupuestos sin mayores sobresaltos.

Y es que los datos más recientes publicados por Robin Hood y la Universidad Columbia, a través del Poverty Tracker, muestran un panorama que explica por qué tantas personas están hablando de lo mismo: el dinero ya no rinde, y en muchos hogares, ni siquiera alcanza para cubrir la comida de la semana.

La inflación en Estados Unidos está causando estragos enormes en las familias de Nueva York (Foto: AFP)

UNO DE CADA TRES ADULTOS EN NUEVA YORK NECESITA DINERO EXTRA PARA COMER

El informe muestra que el 36% de los adultos y más del 42% de las familias con niños tuvieron que recurrir a dinero adicional para cubrir sus necesidades alimentarias en los últimos años. Esto representa un aumento considerable frente a la década pasada, cuando las cifras eran del 29% y 34%, respectivamente.

En números concretos, se suman casi 440,000 adultos y más de 70,000 familias con niños a la lista de hogares que tienen dificultades para costear alimentos.

EL COSTO DE LOS ALIMENTOS SUBIÓ 33% EN DIEZ AÑOS

La inflación alimentaria en el área metropolitana de Nueva York viene acumulando un incremento del 33% en la última década. Este aumento está impactando incluso a quienes están muy por encima del umbral de pobreza. El informe señala que, entre los residentes con ingresos superiores al 300% del FPL, la escasez de presupuesto para comida creció del 13% al 20%.

Es una señal clara de que el problema no distingue niveles económicos: la presión se siente en todos los sectores.

EL DÉFICIT SEMANAL PARA ALIMENTAR A FAMILIAS CON NIÑOS YA ALCANZA LOS US$205

Para las familias con niños, la situación es todavía más crítica. El déficit promedio semanal para cubrir los alimentos básicos aumentó de US$171 antes de la pandemia a US$205 en los últimos años. Se trata de un salto que evidencia cómo la inflación viene desbordando cualquier proyección previa.

Entre las familias con niños que viven por debajo del 200% del umbral de pobreza, la escasez de presupuesto llegó al 47%. Y entre quienes superan ese umbral, las tasas subieron del 25% al 34%.

NUEVA YORK ARRASTRA UNA POBREZA ESTRUCTURAL QUE AGRAVA LA CRISIS

El impacto de la inflación se suma a un contexto ya complejo. El informe previo del Poverty Tracker, publicado en 2025, confirmó que uno de cada cuatro neoyorquinos —más de 2 millones de personas— vivía en pobreza en 2023. La tasa es casi el doble del promedio nacional.

Los grupos asiáticos, afros y latinos enfrentan aproximadamente el doble de probabilidades de vivir en pobreza que los residentes blancos, y la tasa infantil alcanzó el 26%.

MUCHOS RESIDENTES ESTÁN RECONSIDERANDO SI PUEDEN SEGUIR VIVIENDO EN LA CIUDAD

Distintas encuestas recientes muestran que la presión económica está modificando la manera en que muchos residentes ven su futuro en Nueva York. A principios de 2024, apenas el 30% de los encuestados calificó positivamente la calidad de vida en la ciudad, y solo la mitad dijo tener intención de permanecer aquí en los próximos años.

El alto costo de vida no solo afecta a familias numerosas; también está golpeando a quienes viven solos.

Miles de residentes están evaluando la posibilidad de irse a vivir a otro lado (Foto: AFP)

HASTA LOS SOLTEROS NECESITAN INGRESOS FUERA DE LO COMÚN

Un estudio de SmartAsset (2024) reveló que para vivir “cómodamente” en Nueva York, una sola persona necesita ganar US$66.62 por hora, equivalente a US$138,570 anuales. Es uno de los niveles salariales más altos del país para una vida individual sin lujos.

CRIAR HIJOS EN NUEVA YORK SUPERA CON CRECES LOS INGRESOS PROMEDIO

Nueva York también se ubica entre las seis ciudades del país donde una familia promedio necesita más de US$300,000 al año para criar a dos hijos sin dificultades. La cifra exacta que se destaca en el informe es de US$318,406.

Con este escenario, no sorprende que tantas familias estén sintiendo que su presupuesto se vuelve cada vez más insuficiente.

