Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 todavía están a casi dos años de comenzar, pero el mapa de movilidad del Sur de California ya empieza a cambiar. Caltrans trabaja en una red temporal de carriles y tramos viales de uso exclusivo para atletas, entrenadores, funcionarios y vehículos acreditados de LA28. La medida alcanzaría unas 369 millas —casi 594 kilómetros— entre autopistas y calles locales. Para miles de familias latinas que todos los días manejan desde el Valle de San Fernando, South LA, East LA, el Westside, el Inland Empire o partes de Orange County para ir al trabajo, dejar a los hijos en la escuela o visitar a familiares, la noticia importa por una razón concreta: varias de las rutas más conocidas de la región podrían operar de manera distinta durante el verano olímpico.

No se trata de cerrar por completo 600 kilómetros de carreteras al tránsito general. El proyecto contempla utilizar infraestructura existente y convertir determinados carriles, salidas, accesos y segmentos urbanos en espacios restringidos para la operación deportiva. En una ciudad donde la I-405, la I-10, la I-110 y la US-101 forman parte de la rutina diaria de millones de automovilistas, la diferencia entre una autopista abierta y un espacio reservado puede sentirse mucho más allá de las sedes.

El programa se llama Games Route Network, o GRN, y forma parte del plan regional de transporte para LA28. Su función será conectar la Villa Olímpica en UCLA con los escenarios de competencia, instalaciones operativas y otros puntos estratégicos de Los Ángeles y el resto del Sur de California. Caltrans lidera el componente vial, mientras LADOT, Metro, SCAG y otras agencias preparan medidas complementarias, como más autobuses, centros de movilidad, señalización y alternativas de acceso peatonal.

CASI 600 KILÓMETROS DENTRO DE LA RED

Como señalan medios como CBS y Secret Los Angeles, La cifra que más llama la atención es la extensión proyectada del Games Route Network. Según el mapa de planificación regional, el sistema tendría 369 millas de vías: 236 millas en autopistas y 134 millas en calles locales. La diferencia de una milla al sumar ambos componentes responde al redondeo de los datos divulgados.

Característica Games Route Network de LA28 Extensión total proyectada 369 millas Equivalente aproximado 594 kilómetros Tramos en autopistas 236 millas Tramos en calles locales 134 millas Uso principal Vehículos oficiales acreditados de LA28 Identificación prevista Señalización azul con la marca LA28 Estado actual Planificación y diseño en desarrollo

No todas las millas incluidas quedarían bloqueadas para el resto de los automovilistas. La propuesta combinaría carriles exclusivos, restricciones temporales, accesos controlados, posibles cierres de rampas y modificaciones operativas cerca de los lugares donde se desarrollarán las competencias.

En algunos corredores podrían instalarse barreras físicas, ajustarse los semáforos, modificarse zonas de estacionamiento y reubicarse temporalmente ciertas paradas de autobús para mantener despejadas las áreas destinadas al tránsito olímpico.

AUTOPISTAS QUE PODRÍAN VERSE AFECTADAS

Los mapas y documentos de planificación incluyen algunos de los corredores más transitados del Sur de California. Para quienes viven en Los Ángeles, el anuncio es relevante porque estas rutas conectan vecindarios, centros de empleo, aeropuertos, playas, estadios y zonas comerciales.

Entre las autopistas y rutas consideradas figuran:

I-5.

I-10.

US-101.

I-105.

I-110.

I-210.

I-405.

SR-2.

SR-57.

SR-91.

SR-134.

SR-164.

La inclusión de una vía en el programa no significa que toda su extensión tendrá limitaciones. El efecto dependerá del tramo concreto, de la sede vinculada y de la configuración final que adopten las autoridades.

La I-405 será uno de los corredores que concentrará mayor atención. Para muchos residentes del Westside, el Valle y Orange County, esta autopista forma parte del trayecto cotidiano hacia UCLA, LAX, Santa Monica, Westwood, Inglewood o el condado vecino. La propuesta contempla conexiones entre el área universitaria y esa arteria, debido a que el campus recibirá a los deportistas.

También deberán seguir de cerca las actualizaciones quienes utilizan a menudo la I-10 hacia Santa Monica o Downtown LA, la I-110 rumbo a Exposition Park, la I-105 en dirección a LAX y la US-101 entre Hollywood, el centro y el Valle de San Fernando.

Mapa de los posibles cambios en las autopistas y calles de California para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 (Foto: Southern California Association of Governments)

SUNSET BOULEVARD Y UCLA SERÁN PUNTOS CLAVE

Uno de los casos más concretos aparece en Sunset Boulevard, cerca de UCLA. Allí estará la Villa Olímpica, por lo que esa avenida tendrá un papel estratégico para enlazar a los participantes con la I-405 y, desde allí, con los distintos escenarios deportivos.

La propuesta prevé carriles dedicados en ambos sentidos entre el campus universitario y la 405. Sin embargo, parte de Sunset Boulevard continuaría disponible para el flujo regular, con el fin de preservar el acceso de residentes, visitantes y comercios de la zona.

Para quienes se desplazan por Westwood, Brentwood, Bel Air o el corredor de Sunset hacia Beverly Hills y Hollywood, esa diferencia será determinante. No se trataría de un bloqueo absoluto del boulevard, sino de una configuración temporal con prioridad para la logística de LA28.

Este punto es importante para la vida diaria de la ciudad. Sunset conecta áreas residenciales y laborales, además de restaurantes, negocios, hospitales, centros educativos y recorridos habituales de quienes visitan mercados latinos, iglesias, parques o actividades familiares durante el fin de semana.

¿QUIÉNES PODRÁN UTILIZAR LOS CARRILES?

Los espacios reservados del Games Route Network estarán destinados a vehículos con autorización oficial de LA28. La meta es asegurar traslados puntuales y predecibles entre la Villa Olímpica, los escenarios de competencia y las instalaciones de apoyo.

Entre los usuarios previstos se encuentran:

Atletas.

Entrenadores.

Funcionarios de los Juegos.

Personal acreditado.

Vehículos operativos autorizados por LA28.

Equipos vinculados directamente con la organización olímpica y paralímpica.

La intención es evitar que los desplazamientos de la organización queden atrapados en las congestiones habituales de la región. El reto es mayor porque las competencias estarán repartidas entre UCLA, Exposition Park, Downtown LA, Venice Beach, el área de Inglewood, Carson, Long Beach, Pasadena y otras ciudades del área metropolitana.

SEÑALES AZULES DE LA28: QUÉ DEBEN MIRAR LOS CONDUCTORES

Durante las competencias, los automovilistas no deberán guiarse solo por el número de la autopista o por las aplicaciones de navegación. El proyecto contempla señales azules con la identificación LA28 para marcar carriles, accesos y salidas destinados al uso oficial.

Estas señales serán la referencia principal para identificar zonas con condiciones especiales. También podrían colocarse avisos temporales, marcas en el pavimento, dispositivos de control vial y cambios en los ingresos cercanos a los estadios.

La recomendación más práctica para quienes manejen en Los Ángeles durante el verano de 2028 será:

Revisar la señalización azul de LA28.

No ingresar a espacios identificados como exclusivos sin la autorización correspondiente.

Verificar posibles cierres de rampas y desvíos antes de salir de casa.

Consultar actualizaciones de Caltrans, LADOT y Metro.

Considerar Metro, autobuses, carpool o trabajo remoto cuando sea posible.

Salir con tiempo adicional, sobre todo en días de competencia y cerca de los principales escenarios.

¿HABRÁ MULTAS POR ENTRAR SIN PERMISO?

Sí. Los conductores que circulen por una vía exclusiva de LA28 sin contar con permiso podrían enfrentar multas cercanas a los $300. El monto final, el sistema de fiscalización y los periodos de aplicación deberán confirmarse cuando las autoridades publiquen las normas operativas definitivas.

Por ahora, lo recomendable es considerar esa sanción como una cifra reportada y aún sujeta a los detalles de implementación, no como una multa vigente.

EL OBJETIVO ES EVITAR UN COLAPSO DEL TRÁFICO

Reservar espacios en una región conocida por sus embotellamientos puede parecer contradictorio. Sin embargo, la finalidad del Games Route Network es separar los traslados oficiales de los Juegos del flujo cotidiano para reducir interferencias en ambos sentidos.

El esquema regional no se limita a los trayectos para vehículos acreditados. SCAG y las agencias involucradas contemplan servicios adicionales de autobuses para espectadores y trabajadores, carriles preferenciales para buses, centros de movilidad, mejoras en estaciones, señalización, conexiones de primera y última milla, estrategias para reducir viajes en automóvil y eventos de calles abiertas.

LADOT ha planteado que los Juegos prioricen el transporte público. Se espera que muchos asistentes lleguen en tren, autobús, shuttle, bicicleta, servicios compartidos u otras opciones distintas al automóvil particular. Además, varias sedes tendrían estacionamiento limitado o no contarían con espacios disponibles para el público.

Para la comunidad hispana de Los Ángeles, que a menudo combina en un mismo día trabajo, cuidado de hijos, compras y visitas familiares, el cambio requerirá anticipación. A la vez, puede abrir nuevas alternativas de movilidad en corredores donde tomar el bus o enlazar con Metro todavía representa un reto.

FECHAS DE LOS JUEGOS Y VIGENCIA DE CAMBIOS

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 están programados del 14 al 30 de julio de 2028. Los Juegos Paralímpicos se celebrarán del 15 al 27 de agosto del mismo año.

Algunas restricciones viales, trabajos de instalación, cambios en la señalización y operaciones especiales podrían iniciar antes de las fechas deportivas y continuar después. La organización necesita varios meses de preparación para ordenar accesos, seguridad, estacionamiento, transporte público y circulación alrededor de las instalaciones.

Caltrans proyecta concluir la planificación y el diseño del Games Route Network en enero de 2027. La implementación completa del sistema está prevista para enero de 2028, aunque los detalles todavía pueden variar antes del verano de los Juegos.

Por ello, la lista definitiva de carriles, horarios, rampas, restricciones y alternativas de circulación aún puede experimentar modificaciones.

La ciudad de Los Ángeles será la sede de los Juegos Olímpicos de 2028 (Foto: AP)

LO MÁS IMPORTANTE PARA CONDUCTORES DE LOS ÁNGELES

Punto clave Lo que se sabe hasta ahora Tamaño de la red Unas 369 millas, equivalentes a cerca de 594 kilómetros Tipo de restricción Carriles, tramos, accesos y salidas reservados; no un cierre total de todas las vías Autopistas incluidas Entre otras, I-5, I-10, US-101, I-105, I-110, I-210 e I-405 Calle destacada Sunset Boulevard, cerca de UCLA Usuarios autorizados Atletas, entrenadores, funcionarios y vehículos acreditados Señalización Marcas y señales azules con la denominación LA28 Multa reportada Cerca de $300 por ingresar sin permiso a carriles exclusivos Transporte alternativo Más autobuses, hubs de movilidad, carriles bus y opciones de acceso a sedes Cambios definitivos Pendientes de planificación final y anuncios oficiales

Para conductores de Los Ángeles, Orange County y otras zonas conectadas con las sedes de LA28, el mensaje principal es que las autopistas no desaparecerán ni quedarán completamente bloqueadas. Sin embargo, el verano de 2028 traerá una operación distinta a la habitual.

Quienes hoy planifican sus trayectos según la 405, la 10, la 110 o Sunset Boulevard deberán prestar mayor atención a los avisos oficiales, las aplicaciones de tráfico y las rutas disponibles. Los Ángeles está acostumbrado a convivir con grandes partidos, conciertos, maratones y cierres en Downtown, pero LA28 tendrá una escala regional y varias semanas de duración. La anticipación será clave para evitar sorpresas cuando comiencen las competencias.