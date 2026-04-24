El próximo domingo 26 de abril, Brooklyn amanecerá con un ambiente muy distinto al de un fin de semana cualquiera: desde temprano, miles de corredores, vecinos y curiosos tomarán las calles para una nueva edición de la media maratón organizada por NYCRUNS, una cita que ya se ha vuelto parte del calendario deportivo de la ciudad y que cada año cambia por completo la movilidad en varios puntos del distrito. Si vives en Nueva York, especialmente en zonas donde el transporte ya suele complicarse entre trenes, buses y desvíos, vale la pena salir con tiempo, revisar tu ruta y no asumir que podrás moverte como en un domingo normal. Para muchos hispanos en Brooklyn, esta clase de eventos recuerda a las grandes corridas comunitarias que se viven en barrios latinos de la ciudad, donde la calle deja de ser solo asfalto y se convierte en punto de encuentro, energía y orgullo local.

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CALLES CERRADAS EN BROOKLYN POR LA MEDIA MARATÓN

Las restricciones de tránsito estarán vigentes bajo supervisión del Departamento de Policía de Nueva York, que irá habilitando o cerrando vías según avance la carrera.

Zonas de formación (salida de corredores)

Estas calles estarán cerradas desde temprano debido a la concentración inicial de participantes:

Calle Berry: entre North 12th Street y Nassau Avenue

Nassau Avenue: entre Berry Street y Lorimer Street/Bedford Avenue

Lorimer Street: entre Bedford Avenue y Driggs Avenue

Driggs Avenue: entre Lorimer Street y North 12th Street

North 12th Street: entre Driggs Avenue y Berry Street

Bedford Avenue: entre North 12th Street y Lorimer Street/Nassau Avenue

Ruta principal de la carrera

A medida que avance la media maratón, estas serán las vías afectadas:

Tramo inicial y norte de Brooklyn:

Nassau Avenue: entre Manhattan Avenue y Lorimer Street

Manhattan Avenue: entre Nassau Avenue y Greenpoint Avenue

Greenpoint Avenue: entre Manhattan Avenue y Franklin Street

Franklin Street: entre Greenpoint Avenue y Kent Avenue

Zona costera y Dumbo:

Kent Avenue: entre Franklin Street y Williamsburg Street West

Williamsburg Street West: hasta Flushing Avenue

Flushing Avenue: hasta Navy Street

Navy Street: hasta York Street

York Street: hasta Gold Street

Gold Street: hasta Front Street

Front Street: hasta Old Fulton Street

Old Fulton Street: hasta Cadman Plaza West

Centro y sur de Brooklyn:

Cadman Plaza West: hasta Montague Street

Court Street: hasta Joralemon Street

Joralemon Street: hasta Fulton Street

Fulton Street: hasta Flatbush Avenue

Flatbush Avenue: hasta Grand Army Plaza

Eastern Parkway: hasta Brooklyn Avenue

Flatbush Avenue: hasta Empire Boulevard

Ocean Avenue: hasta Parkside Avenue

Dentro de Prospect Park:

East Drive

West Drive

Center Drive

NYCRUNS realizará su media maratón anual en la Ciudad de Nueva York este 26 de abril (Foto: NYCRUNS)

MEJORES PUNTOS PARA VER LA CARRERA

Si en lugar de esquivar el evento prefieres verlo de cerca, hay varios lugares donde suele haber muy buen ambiente:

Barclays Center

Puente de Williamsburg

Dumbo

Cadman Plaza

Grand Army Plaza

Son zonas donde normalmente se reúnen familias, vecinos, grupos de running y gente que sale a apoyar con café en mano, algo muy de Nueva York cuando el clima acompaña y la ciudad se vuelca a la calle.

RECOMENDACIONES PARA RESIDENTES Y VISITANTES

Te dejo algunos consejos prácticos para ese día:

Evita usar el auto en las zonas afectadas.

Revisa rutas alternativas con anticipación.

Usa transporte público siempre que sea posible.

Si vas como espectador, llega temprano.

En resumen, este domingo Brooklyn no será el mejor lugar para improvisar trayectos. Si te organizas con tiempo, puedes evitar retrasos innecesarios o, si te animas, aprovechar para vivir de cerca una de esas jornadas que muestran otra cara de Nueva York: más deportiva, más barrial y también muy latina en su manera de acompañar y celebrar.

NYCRUNS realizará su media maratón anual en la Ciudad de Nueva York este 26 de abril (Foto: NYCRUNS)

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