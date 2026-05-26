La mayoría de las multas por exceso de velocidad emitidas en Miami-Dade County durante los primeros meses de 2026 provinieron de cámaras automáticas instaladas cerca de escuelas, según nuevos datos del sistema judicial local. Estas cámaras comenzaron a utilizarse en Florida hace dos años, luego de un cambio en la legislación estatal.

Las cifras de la polémica en 2026

De acuerdo con cifras entregadas por la Oficina del Secretario y Contralor al Miami Herald, entre enero y marzo se procesaron más de 76 mil infracciones por velocidad. De ese total, menos de 25 mil fueron emitidas directamente por agentes policiales. Las restantes, más de 51 mil multas, fueron generadas por cámaras administradas por empresas privadas que trabajan bajo contratos con gobiernos locales.

Según Miami Herald, el crecimiento de estas cámaras ha generado críticas entre algunos abogados y conductores, quienes consideran que el sistema prioriza la recaudación de dinero por encima de la seguridad vial.

Las autoridades aseguran que el sistema busca mejorar la seguridad de los estudiantes, mientras que críticos sostienen que se trata de un mecanismo para recaudar dinero. (Foto: Referencial / Pixabay)

¿Cómo funcionan las fotomultas y de cuánto es la sanción?

Las cámaras funcionan durante toda la jornada escolar, incluso cuando no hay estudiantes visibles en las calles cercanas a las escuelas.

Aunque las multas son generadas automáticamente, la ley exige que policías revisen las imágenes antes de aprobar la infracción. Cada violación implica una multa de 100 dólares y, si el conductor no paga, puede enfrentar posteriormente una citación formal por exceso de velocidad que puede disputarse en los tribunales.

El abogado Ted Hollander, de Ticket Clinic, criticó duramente el sistema y afirmó: “Es una recaudación de dinero disfrazada de programa de seguridad”.

“¿Qué sigue ahora? ¿Habrá cámaras en cada esquina?“, agregó.

El negocio detrás de las cámaras: millones de dólares en juego

Según la ley estatal, las cámaras pueden generar infracciones si un vehículo supera por más de 10 millas por hora el límite permitido durante cualquier momento del día escolar. Durante los horarios de entrada y salida de estudiantes, cuando el límite suele reducirse a 15 mph, cualquier conductor que circule a 25 mph o más puede recibir automáticamente una multa.

Las empresas privadas también reciben una parte de los ingresos obtenidos por estas sanciones. Según un documento publicado por el sitio web oficial del Gobierno del Condado de Miami-Dade, la empresa RedSpeed obtuvo cerca del 20% de los 17 millones de dólares recaudados por multas durante la primera mitad de 2025; sin embargo, defensores del sistema aseguran que las cámaras ayudan a reducir la velocidad cerca de las escuelas.

En conversación con el medio citado, la portavoz de RedSpeed, Amanda Bevis, declaró: “Nueve de cada diez conductores que reciben una notificación de infracción no reciben una segunda, lo que es un claro indicador de que el uso de tecnología previene eficazmente el exceso de velocidad en zonas escolares y crea un entorno más seguro para los estudiantes”.

La empresa RedSpeed afirmó que las cámaras ayudan a reducir el exceso de velocidad cerca de las escuelas. (Foto: Freepik)

Cómo apelar o disputar una de estas multas en Miami-Dade

Al recibir una fotomulta, tienes un plazo estricto de 30 días para actuar antes de que se convierta en una citación formal. Si consideras que la infracción es injusta, ya sea porque no conducías tú o por un error del sistema, puedes revisar la evidencia en video e impugnar el cargo inicial por internet ingresando directamente al portal oficial de ViolationInfo.com.

Si el primer mes expira sin pago ni apelación, el caso se transfiere al sistema judicial del condado, lo que genera cargos adicionales.

Para declararte “no culpable” en esta segunda etapa, solicitar una audiencia en la corte o programar un juicio formal con un juez, deberás tramitar tu solicitud mediante el Traffic Online System de la Fiscalía del Tribunal de Miami-Dade.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!