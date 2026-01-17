Todo lo relacionado con visas e inmigración hacia Estados Unidos suele generar una mezcla de nervios, chats familiares encendidos y cadenas de WhatsApp que se comparten desde Miami hasta Nueva York, pasando por Houston, Los Ángeles y cualquier ciudad donde haya comunidad latina organizada. Cada vez que surge una medida de este tipo, aparecen las mismas preguntas: ¿a quiénes afecta?, ¿desde cuándo?, ¿qué pasa con los trámites ya iniciados?, ¿qué significa para quienes ya hicieron sacrificios económicos para pagar honorarios, exámenes médicos o traducciones? Esta vez no es la excepción, y en barrios con alta presencia hispana, como Jackson Heights en Queens o el vecindario de Doral en Florida, el tema ya se coló en las conversaciones del supermercado, la iglesia y las reuniones de domingo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que, a partir del miércoles 21 de enero y hasta nuevo aviso, se suspenderán los procedimientos de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. Países como Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Somalia, Irán, Rusia y Uruguay están incluidos entre los afectados. El anuncio, además, se da en el marco de una nueva revisión migratoria impulsada por la administración de Donald Trump, que ha justificado la decisión en función del llamado criterio de “carga pública”, es decir, la preocupación de que ciertos inmigrantes terminen dependiendo de programas de asistencia financiados por los contribuyentes. Ese contexto añade un componente político que no se puede ignorar y que ya está generando reacciones tanto en organizaciones de defensa de los migrantes como en líderes locales en estados con fuerte presencia hispana, como Texas, California, Nevada y Arizona.

Los trámites para conseguir una visa de inmigrante quedarán suspendidos para ciudadanos de 75 países (Foto: Departamento de Estado de Estados Unidos)

¿QUÉ TIPO DE VISAS SE VERÍAN AFECTADAS?

Aquí es clave aclarar algo desde el inicio, porque he visto mucha confusión en redes sociales, programas de radio hispana y grupos de Facebook donde se comparten testimonios de migración. La suspensión aplica únicamente a las visas de inmigrante, es decir, aquellas que conducen a la residencia permanente en Estados Unidos, conocida como green card, y no a las visas de turismo o estudio que se usan para viajes temporales.

Según la clasificación oficial del Departamento de Estado, estas son las categorías que quedarían congeladas mientras dure la suspensión.

Visas de inmigrante por vínculo familiar

Este es, sin duda, uno de los grupos más sensibles, porque involucra procesos de reunificación familiar que son el corazón del proyecto migratorio de muchas familias latinas que ya se han asentado en ciudades como Chicago, Dallas o Las Vegas. Aquí se incluyen visas solicitadas tanto por ciudadanos estadounidenses como por residentes permanentes legales:

Cónyuges de ciudadanos estadounidenses: IR1 y CR1, además de la visa K-3 para quienes esperan la aprobación del formulario I-130.

IR1 y CR1, además de la visa K-3 para quienes esperan la aprobación del formulario I-130. Prometidos(as) de ciudadanos estadounidenses: visa K-1, utilizada por parejas que planean casarse y vivir en Estados Unidos, una categoría muy usada por parejas binacionales que se conocieron viajando o incluso por aplicaciones y que ahora ven sus planes en pausa.

visa K-1, utilizada por parejas que planean casarse y vivir en Estados Unidos, una categoría muy usada por parejas binacionales que se conocieron viajando o incluso por aplicaciones y que ahora ven sus planes en pausa. Adopciones internacionales de niños huérfanos: IR3, IH3, IR4 e IH4, lo que impacta directamente a familias que ya habían iniciado procesos largos y costosos de adopción.

IR3, IH3, IR4 e IH4, lo que impacta directamente a familias que ya habían iniciado procesos largos y costosos de adopción. Hijos, padres y otros familiares de ciudadanos estadounidenses: categorías IR2, CR2, IR5, F1, F3 y F4.

categorías IR2, CR2, IR5, F1, F3 y F4. Familiares de residentes permanentes legales: visas F2A y F2B, muy frecuentes entre familias latinas que llevan años alternando su vida entre su país de origen y estados como Nueva Jersey o Carolina del Norte.

Visas de inmigrante por empleo

Otro de los grandes canales de migración legal hacia Estados Unidos es el empleo, un camino especialmente valorado por profesionales y trabajadores calificados que llegan a sectores como tecnología, salud, construcción o servicios. Todas las visas de inmigración laboral también quedan suspendidas bajo esta decisión, lo que introduce incertidumbre en empresas que reclutan talento extranjero y en trabajadores que ya habían recibido ofertas formales. El alcance es amplio y cubre los cinco grandes grupos de preferencia:

Primera preferencia: trabajadores prioritarios.

trabajadores prioritarios. Segunda preferencia: profesionales con títulos avanzados o habilidades excepcionales.

profesionales con títulos avanzados o habilidades excepcionales. Tercera preferencia: profesionales y otros trabajadores calificados.

profesionales y otros trabajadores calificados. Cuarta preferencia: inmigrantes especiales, como trabajadores religiosos o colaboradores del gobierno estadounidense, una categoría que también toca a comunidades de fe con alta presencia hispana.

inmigrantes especiales, como trabajadores religiosos o colaboradores del gobierno estadounidense, una categoría que también toca a comunidades de fe con alta presencia hispana. Quinta preferencia: inversionistas y creadores de empleo, incluyendo proyectos que suelen concentrarse en zonas en desarrollo urbano en ciudades grandes y en algunos suburbios.

Dentro de estas categorías se encuentran subtipos muy conocidos en procesos laborales y de inversión, como E1, E2, E3 y EW3, además de visas como C5, T5, R5 e I5, que permiten canalizar inversiones y proyectos que generan empleo directo en Estados Unidos.

Programas humanitarios y otras categorías incluidas

La suspensión también alcanza programas que, históricamente, han tenido un componente humanitario o de cooperación internacional, algo que preocupa especialmente a organizaciones que trabajan con refugiados, traductores y personal local que ha colaborado con el gobierno estadounidense. Entre ellos:

Trabajadores religiosos: visas SD y SR, categorías que afectan directamente a iglesias y congregaciones con comunidades hispanas activas, donde es común la presencia de pastores o líderes religiosos nacidos fuera de Estados Unidos.

visas SD y SR, categorías que afectan directamente a iglesias y congregaciones con comunidades hispanas activas, donde es común la presencia de pastores o líderes religiosos nacidos fuera de Estados Unidos. Traductores e intérpretes iraquíes y afganos que colaboraron con Estados Unidos : visa SI, tradicionalmente vinculada a compromisos de protección asumidos tras conflictos armados.

: visa SI, tradicionalmente vinculada a compromisos de protección asumidos tras conflictos armados. Ciudadanos iraquíes y afganos que trabajaron para o en nombre del gobierno estadounidense: visas SQ (incluida su variante para afganos), un grupo que suele recibir apoyo de organizaciones sin fines de lucro radicadas en ciudades con fuerte presencia de diásporas, como Houston y el área de Washington D. C.

A esto se suman dos categorías adicionales que suelen generar muchas consultas en redes sociales, consultorías migratorias y programas de radio latina:

Visa de diversidad (DV) , conocida como la “lotería de visas”, que cada año permite a miles de personas obtener la residencia permanente y que ha sido especialmente popular entre solicitantes de países africanos, europeos del Este y algunas naciones latinoamericanas.

, conocida como la “lotería de visas”, que cada año permite a miles de personas obtener la residencia permanente y que ha sido especialmente popular entre solicitantes de países africanos, europeos del Este y algunas naciones latinoamericanas. Visa de residente que regresa (SB), utilizada por titulares de green card que pasaron largos períodos fuera de Estados Unidos y necesitan regularizar su retorno definitivo.

¿QUÉ VISAS NO ESTARÍAN AFECTADAS POR LA SUSPENSIÓN?

Para cerrar, vale la pena respirar un poco y aclarar qué no entra en esta medida, porque parte del pánico inicial suele venir de la confusión entre visas de inmigrante y visas de no inmigrante. Todas las visas de no inmigrante seguirían tramitándose con relativa normalidad, según la información disponible en la página oficial del Departamento de Estado y en comunicados recientes, lo que significa que los viajes de turismo, estudio o negocios de corta duración no se encuentran incluidos en esta pausa. Entre ellas están:

Turismo y negocios: B-1 y B-2, muy utilizadas por familias latinas que visitan a parientes en estados como Florida, Nueva York o California, o que vienen de compras y vacaciones.

B-1 y B-2, muy utilizadas por familias latinas que visitan a parientes en estados como Florida, Nueva York o California, o que vienen de compras y vacaciones. Estudiantes académicos y vocacionales: F y M, categorías asociadas a universidades, community colleges y escuelas técnicas donde hay una presencia creciente de estudiantes hispanohablantes.

F y M, categorías asociadas a universidades, community colleges y escuelas técnicas donde hay una presencia creciente de estudiantes hispanohablantes. Visitantes de intercambio: J y Q, usadas por programas culturales, au pairs y becas académicas que conectan instituciones de Estados Unidos con América Latina.

J y Q, usadas por programas culturales, au pairs y becas académicas que conectan instituciones de Estados Unidos con América Latina. Transferencias intraempresariales: L, esenciales para multinacionales con sedes en ciudades como Miami, Houston o Los Ángeles, que mueven personal entre filiales.

L, esenciales para multinacionales con sedes en ciudades como Miami, Houston o Los Ángeles, que mueven personal entre filiales. Diplomáticos y funcionarios extranjeros: A.

A. Personal militar extranjero: A-2 y OTAN 1-6.

A-2 y OTAN 1-6. Atletas, tripulantes, tratamiento médico, capacitación, víctimas de trata y otras categorías específicas, como H-3, T y V, que responden a necesidades puntuales de movilidad y protección.

Como ves, el impacto es profundo, pero muy específico, y golpea sobre todo a quienes estaban en rutas de migración permanente, no a quienes planeaban un viaje temporal. Entender bien estas diferencias es fundamental para no caer en alarmas innecesarias y para que la conversación en la comunidad hispana en Estados Unidos se base en datos verificables y no solo en rumores o cadenas virales. En temas migratorios, la información clara y a tiempo sigue siendo la mejor herramienta para tomar decisiones con calma y realismo, ya sea que vivas en un pequeño pueblo agrícola en California, en un barrio latino de Nueva York o que estés siguiendo todo esto desde tu país mientras evalúas tu próximo paso.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, está endureciendo bastante las políticas migratorias de su país (Foto: AFP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!