El invierno 2025-2026 se perfila como uno de los más crudos para buena parte de Estados Unidos. De acuerdo con el pronóstico anual de AccuWeather, millones de estadounidenses enfrentarán una temporada marcada por temperaturas severas, tormentas frecuentes y acumulaciones de nieve que podrían complicar desde los desplazamientos diarios hasta los gastos en energía.

Según explicó Paul Pastelok, meteorólogo principal de la plataforma, este será un invierno “intenso y tormentoso”, especialmente para el Medio Oeste, los Grandes Lagos, el Valle de Ohio, el Noreste y sectores del Atlántico Medio.

Aunque el invierno meteorológico comenzó el 1 de diciembre, el astronómico arrancará el 21 con el solsticio. Lo que distingue a esta temporada es la llegada temprana de las tormentas y su progresivo fortalecimiento hacia finales del período. Las trayectorias de los sistemas invernales afectarán a amplias zonas que van desde las llanuras centrales hasta los Apalaches y el Noreste del país.

Los residentes del Medio Oeste ya se preparan para condiciones extremas que marcarán este invierno 2025-2026. | Crédito TIMOTHY A. CLARY / AFP

Las ciudades con mayor acumulación de nieve este invierno

El listado de AccuWeather revela qué ciudades pueden esperar las mayores cantidades de nieve durante el invierno 2025-2026. La información es útil tanto para residentes que deben prepararse como para aficionados a los deportes invernales que buscan las mejores condiciones.

1. Buffalo, Nueva York: el campeón invernal

Buffalo liderará el país con un estimado de 90 a 100 pulgadas de nieve. Las clásicas ráfagas por efecto lago del Lago Erie serán clave para este impresionante total. “Se pronostica que Buffalo recibirá entre 2,28 y 2,54 m de nieve, cerca de su promedio histórico”, confirmó AccuWeather.

2. Minneapolis, Minnesota

La ciudad de los lagos gemelos espera 48 a 55 pulgadas, reafirmando el rol del Medio Oeste como protagonista de este invierno.

3. Bismarck, Dakota del Norte

Las llanuras del norte sentirán el empuje del aire ártico con 45 a 50 pulgadas de nieve.

4. Salt Lake City, Utah

Un paraíso para los amantes del esquí, con 44 a 48 pulgadas proyectadas en sus montañas.

5. Áreas cercanas a Denver, Colorado

La región metropolitana verá entre 42 y 48 pulgadas, ideal para los deportes de invierno pero retador para los residentes.

En regiones del Medio Oeste, las proyecciones indican que el invierno 2025-2026 podría superar los niveles de nieve del año pasado. | Crédito: Timothy A. CLARY / AFP

6. Boston, Massachusetts

El noreste vivirá un invierno más nevado que el anterior, con 36 a 40 pulgadas, aunque con episodios alternados de lluvia y nieve.

7. Spokane, Washington

El noroeste también recibirá su ración de invierno con 35 a 40 pulgadas.

8. Chicago, Illinois

La “Ciudad de los Vientos” enfrentará un invierno dinámico con 32 a 38 pulgadas .

9. Pittsburgh, Pennsylvania

En el Valle de Ohio se esperan 28 a 35 pulgadas de acumulación.

Aunque fuera del top, Nueva York también tendrá más nieve que la temporada pasada, con 17 a 21 pulgadas.

Consejos para afrontar el invierno 2025-2026

Ante un panorama tan marcado por extremos, los expertos recomiendan:

Revisar sistemas de calefacción y aislamiento del hogar.

Contar con abrigos adecuados, palas, sal y herramientas para remover nieve.

Equipar vehículos con neumáticos de invierno y kits de emergencia.

Planificar el presupuesto familiar por el probable aumento de las facturas de energía.

