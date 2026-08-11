La ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump ha incrementado las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintas zonas de Estados Unidos. Durante los primeros 14 meses del actual gobierno, los agentes federales registraron 400,186 arrestos de personas, según datos proporcionados por ICE en respuesta a una solicitud de información pública (FOIA) presentada por el Deportation Data Project. El periodo analizado comprende desde enero de 2025 hasta el 10 de marzo de 2026.

Los registros muestran que las detenciones no se concentran exclusivamente en la frontera. Grandes áreas metropolitanas, calles, carreteras, aeropuertos, cárceles locales y oficinas vinculadas con ICE también aparecen entre los lugares donde se registraron más arrestos durante este periodo.

¿Cuáles son las ciudades con más detenciones de ICE?

Texas, California y Florida figuran entre los estados con mayor actividad registrada. Sin embargo, otras grandes áreas urbanas, como Atlanta y Chicago, también acumularon miles de arrestos.

Estado Principales puntos de detención Arrestos registrados Texas Dallas 15,713 Laredo 8,544 El Paso 7,911 Austin 5,437 California Santa Ana 9,054 Los Ángeles 6,752 San Diego 5,461 Florida Orlando 3,688 Miami-Dade TGK 3,417 Miami 2,864 Fort Myers 2,345 Tallahassee 2,034 Georgia Atlanta 5,719 Illinois Chicago 5,549

Los registros corresponden al periodo analizado entre enero de 2025 y marzo de 2026.

ICE ha incrementado sus operativos en EE.UU. con más detenciones de migrantes durante la administración Trump. | Crédito: STEPHEN MATUREN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Texas concentra algunos de los mayores operativos de ICE

Texas aparece como uno de los principales focos de actividad de ICE. El área general de Dallas registró 15,713 arrestos, una de las cifras más elevadas entre los puntos incluidos en los datos.

También destaca la cárcel del condado de Dallas, donde se contabilizaron 404 aprehensiones de inmigrantes durante el periodo analizado.

En Laredo, los registros alcanzaron 8,544 detenciones en distintos puntos que incluyen aeropuertos, carreteras interestatales y operativos locales. En tanto, El Paso acumuló 7,911 arrestos en calles y vías públicas.

El área general de Austin también figura entre los principales puntos del estado, con 5,437 detenciones registradas.

Santa Ana y Los Ángeles, entre las zonas con más arrestos de ICE

California también concentra una importante actividad de ICE. Los registros ubican a Santa Ana como uno de los principales puntos del estado, con 9,054 detenciones en calles y vecindarios.

Le sigue el área general de Los Ángeles, donde se contabilizaron 6,752 arrestos. La suma de ambas zonas supera las 15,000 detenciones durante el periodo analizado.

Otro punto relevante es San Diego, ciudad ubicada cerca de la frontera con México. Allí se registraron 5,461 arrestos, de acuerdo con los datos proporcionados por ICE.

Los registros de ICE muestran cuáles son los estados de EE.UU. con mayor número de arrestos migratorios. | Crédito: MOSTAFA BASSIM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Miami, Orlando y otras ciudades aparecen entre los principales puntos

Florida también registró una elevada actividad de ICE, especialmente en el sur del estado y en instalaciones de detención locales.

La cárcel Turner Guilford Knight (TGK), en el condado de Miami-Dade, acumuló 3,417 detenciones, mientras que el área general de Miami registró 2,864 arrestos. La suboficina de ICE en Miramar, por su parte, contabilizó 2,291 casos.

Otros centros del sur de Florida también aparecen en los registros, entre ellos la cárcel principal de Broward y el centro de detención Krome.

En el centro del estado, Orlando alcanzó 3,688 arrestos, mientras que Tampa registró 1,462. También aparecen los centros de Hillsborough, con 1,143 casos, y Polk, con 917.

Fuera de estas áreas, Fort Myers registró 2,345 detenciones, Tallahassee llegó a 2,034 y Panama City Beach contabilizó 1,146 arrestos.

Chicago y Atlanta también registran miles de detenciones de ICE

Los datos muestran que la actividad de ICE no se limita a los estados fronterizos. En otras zonas metropolitanas del país también se registraron miles de arrestos.

En Chicago, Illinois, los operativos contabilizaron 5,549 detenciones entre enero de 2025 y marzo de 2026. La ciudad aparece así entre los principales centros urbanos incluidos en los registros.

Por su parte, Atlanta, Georgia, acumuló 5,719 arrestos, una cifra que coloca a la ciudad entre los puntos con mayor actividad de ICE fuera de los estados fronterizos.

¿Qué muestran los datos sobre las operaciones de ICE?

Las cifras reflejan que los operativos migratorios durante el gobierno de Trump se han desarrollado en distintos tipos de lugares y no únicamente en zonas cercanas a la frontera.

Los registros obtenidos mediante FOIA muestran presencia de ICE en grandes ciudades, calles, carreteras, aeropuertos, cárceles locales y oficinas administrativas. Esto permite observar cómo las acciones de detención se han extendido a diferentes áreas metropolitanas del país.

En total, los datos proporcionados por ICE contabilizan 400,186 arrestos entre enero de 2025 y el 10 de marzo de 2026.

Las cifras también muestran que algunas de las principales áreas urbanas de Estados Unidos, como Dallas, Santa Ana, Los Ángeles, Atlanta y Chicago, se encuentran entre los puntos que acumularon más detenciones durante el periodo analizado.

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