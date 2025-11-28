Si estás buscando un lugar donde alquilar un departamento en EE. UU. y no quieres que tu presupuesto se derrumbe antes de que te mudes, puede que lo más sensato sea empezar por revisar las opciones disponibles en grandes ciudades. Sin embargo, te sorprenderá saber que no todas las grandes urbes son sinónimo de altos precios. De hecho, algunas permiten encontrar espacios amplios incluso con un presupuesto de hasta US$2,000 mensuales, lo cual es bastante razonable en comparación con los precios de otras áreas del país.

Recientemente, un estudio elaborado por Apartments.com, nos dejó claro que, aunque en general las ciudades más pequeñas suelen ser las más asequibles, algunas grandes urbes también ofrecen departamentos sorprendentemente amplios por menos de US$2,000. En este artículo, te voy a contar cuáles son esas ciudades, por qué es posible encontrar opciones tan accesibles, y qué tipo de departamentos puedes conseguir por ese presupuesto.

Alquilar una vivienda en Estados Unidos puede ser muy costoso (Foto: Freepik)

CIUDADES GRANDES EN ESTADOS UNIDOS CON DEPARTAMENTOS CÓMODOS Y ESPACIOSOS A MENOS DE US$2,000 EL ALQUILER MENSUAL

Houston, Texas: amplios espacios por un precio competitivo

Houston es una de esas ciudades que, a pesar de ser una de las más grandes del país, aún ofrece un mercado de alquiler bastante accesible. Con US$2,000 al mes, puedes alquilar un departamento de cuatro ambientes que llega a los 1443 pies cuadrados (unos 134 metros cuadrados). En comparación con otras urbes, esta es una de las opciones más generosas en cuanto a espacio. La ciudad, conocida por su industria energética y su vibrante comunidad multicultural, combina la infraestructura de una gran urbe con la calidad de vida de una ciudad con precios moderados.

San Antonio, Texas: más metros cuadrados por menos

San Antonio también es una ciudad donde tu dinero rinde mucho. Con el mismo presupuesto de US$2,000 mensuales, puedes encontrar un departamento aún más grande que en Houston, con un promedio de 1517 pies cuadrados (aproximadamente 140 metros cuadrados). Este es otro excelente ejemplo de cómo Texas, aunque conurbada, logra mantener precios relativamente bajos. Además, San Antonio tiene un atractivo cultural único, gracias a sus monumentos históricos y una mezcla de tradición tejana y moderna.

Jacksonville, Florida: buena opción en la costa este

Si te atraen las playas y el sol, pero sin los precios inflados de otras ciudades costeras, Jacksonville es una excelente opción. Esta ciudad en la costa este de los EE. UU. también permite alquilar departamentos espaciosos a precios muy razonables. Con un presupuesto de US$2,000, puedes conseguir hasta 1453 pies cuadrados (135 metros cuadrados). Jacksonville es ideal para aquellos que buscan un estilo de vida relajado pero cercano a la vida urbana, con una excelente calidad de vida y un costo de vida mucho más bajo que en ciudades como Miami o Tampa.

Columbus, Ohio: el secreto bien guardado de los grandes espacios

Columbus, la capital de Ohio, es otra gran ciudad que ofrece departamentos amplios y a precios accesibles. En promedio, por US$2,000 mensuales puedes alquilar un departamento de 1633 pies cuadrados (151 metros cuadrados), lo que la coloca en el top de las ciudades con mejores precios por metro cuadrado. Además, la ciudad está experimentando un auge en tecnología y educación, con universidades como la Universidad Estatal de Ohio y un mercado inmobiliario que sigue siendo una de las opciones más asequibles para quienes buscan más espacio por menos dinero.

Oklahoma City, Oklahoma: el espacio no es un lujo aquí

Oklahoma City, ubicada en el corazón de los Estados Unidos, es otra ciudad en la que tu presupuesto de US$2,000 puede llevarte muy lejos. Con este monto mensual, es posible alquilar un departamento de 1900 pies cuadrados (176 metros cuadrados), lo que la convierte en una de las ciudades más generosas en cuanto a espacio. Además, su economía basada en la energía, la aviación y la agricultura, sumada a una calidad de vida tranquila, hace que muchas personas se decidan por mudarse aquí.

Fort Worth, Texas: más por menos

Otro ejemplo de cómo Texas se mantiene como una opción con excelente relación calidad-precio es Fort Worth. Con US$2,000, puedes alquilar un departamento de cuatro ambientes con una superficie de 1305 pies cuadrados (121 metros cuadrados), lo cual es un buen tamaño para una ciudad que sigue creciendo a un ritmo acelerado. Fort Worth ofrece lo mejor de dos mundos: una atmósfera relajada y accesible, pero con la cercanía a la bulliciosa Dallas, una de las grandes urbes de EE. UU.

Las Vegas, Nevada: la ciudad del entretenimiento también tiene espacio

Aunque Las Vegas es mundialmente conocida por su vida nocturna y entretenimiento, pocos saben que también es una ciudad accesible para quienes buscan departamentos espaciosos. Por US$2,000 mensuales, puedes encontrar un departamento de 1354 pies cuadrados (125 metros cuadrados), lo que te deja con bastante espacio para disfrutar de la ciudad sin sacrificar comodidad. La ciudad se ha diversificado mucho más allá de los casinos, ofreciendo una excelente calidad de vida y una gran variedad de actividades.

El Paso, Texas: la joya de los metros cuadrados

El Paso, una de las ciudades más grandes de Texas, también es una excelente opción para quienes buscan rentas amplias sin salir de un presupuesto ajustado. Con US$2,000, puedes alquilar un departamento de 1762 pies cuadrados (163 metros cuadrados), lo cual es considerablemente más grande que muchas opciones en las ciudades más caras del país. Además, El Paso ofrece un ambiente único, con una rica herencia cultural y un costo de vida bastante accesible en comparación con otras grandes urbes texanas.

¿Y CUÁLES SON LAS CIUDADES GRANDES MÁS CARAS?

Mientras que en las ciudades mencionadas, un presupuesto de US$2,000 te permite acceder a departamentos amplios, en urbes como Nueva York, Los Ángeles o San Francisco, este monto te alcanzaría solo para alquilar espacios mucho más pequeños. Por ejemplo, en Nueva York, US$2,000 te abriría las puertas a un apartamento de tan solo 24 metros cuadrados (267 pies cuadrados). Lo mismo sucede en Los Ángeles, donde esa cantidad te permitiría alquilar solo 49 metros cuadrados (530 pies cuadrados). Es un claro contraste con las ciudades más accesibles que hemos mencionado.

