Cuando llega el clima invernal, no solo las personas enfrentan riesgos, sino también las mascotas. Los dueños pueden tomar varias medidas para mantenerlas seguras, como aprender a reconocer los peligros de las temperaturas extremas, usar accesorios resistentes al clima y tener suministros adicionales por si ocurren tormentas o cortes de energía.

“El mejor momento para prepararse para el clima es antes de que ese clima llegue”, dijo el Dr. Michael Bailey, presidente de la American Veterinary Medical Association, a AP News. “Lo mismo que harías por los niños en tu casa, hazlo por tu mascota”.

Estas precauciones incluyen conocer los síntomas de la hipotermia y las congelaciones, evitar el contacto con anticongelantes o químicos para derretir hielo y proteger a los animales de la nieve, la lluvia, el viento y el hielo.

Muchas ciudades de Estados Unidos pueden alcanzar niveles peligrosos para mascotas pequeñas, mayores o con problemas de salud. Amy Hrin, de la American Humane Society, señaló: “Cuando piensas en los perros, piensas: bueno, ya tienen un abrigo de piel, así que deberían estar bien en el frío, pero eso no es necesariamente cierto”.

Los perros pueden sufrir congelación cuando la temperatura cae por debajo de 32 °F (0 °C), especialmente si están húmedos. Este problema puede avanzar hacia hipotermia, que sí es potencialmente mortal.

Los expertos recomiendan conocer los signos de hipotermia, evitar anticongelantes y usar protección para las patas. (Foto referencial: Freepik)

Los expertos explican que la hipotermia leve comienza cuando la temperatura corporal del animal baja de 98 °F (37 °C), lo que puede causar reflejos lentos, cambios en el ritmo cardíaco o respiración irregular.

Además, alertan sobre los peligros de las sales y productos químicos para derretir hielo, que irritan las patas y pueden causar malestar si el animal se lame.

El anticongelante es otro riesgo grave. “El etilenglicol que contiene es muy peligroso”, explicó la Dra. Paige Andersen. “Algo que creo que los dueños no se dan cuenta es que algunos de esos productos son en realidad un poco dulces al gusto para los perros. Es casi tentador para ellos comerlo”.

Aun así, el frío no significa que los perros deban quedarse solo dentro de casa. Muchos disfrutan de actividades invernales como skijoring, canicross, caminatas con raquetas o simplemente paseos habituales, siempre y cuando no haya temperaturas extremas.

Se sugieren actividades seguras al aire libre y juegos dentro de casa para mantener a los animales activos. (Foto referencial: Freepik)

Mantener el pelaje bien cuidado ayuda a que toleren mejor el clima, mientras que cortes excesivos o nudos pueden complicar su capacidad de regular la temperatura.

En Hyde Park, Vermont, la ciudadana Ally Judkins comentó que durante días extremadamente fríos mantiene a sus nueve perros y cuatro gatos activos con juegos de olfato, pistas de carreras dentro de casa o juguetes congelados con yogur, mantequilla de maní o frutas. “Eso los mantiene ocupados por al menos una hora”, dijo.

Los accesorios pueden ser esenciales para algunos animales. Los perros muy jóvenes, muy mayores, de pelaje corto o con condiciones médicas, como artritis, pueden necesitar ropa para mantenerse calientes.

Botas, ceras y calcetines ayudan a evitar irritaciones en las patas, mientras que suéteres o chaquetas brindan protección adicional ante la humedad y el viento.

Hrin recordó que la necesidad de prendas depende del tamaño y tipo de perro, aunque razas pequeñas, sin pelo o de patas cortas suelen beneficiarse más. Algunos incluso pueden usar gorros o protecciones para las orejas si lo toleran.

Los expertos aconsejan preparar un kit de emergencia y tomar precauciones adicionales con aves, reptiles y animales de granja. (Foto referencial: Freepik)

Muchas de estas recomendaciones también se aplican a otras mascotas. Los reptiles necesitan una fuente de calor confiable y de respaldo en caso de fallas eléctricas; las aves pueden ser sensibles a los humos de chimeneas o generadores y requieren ventilación adecuada.

Bailey señaló la importancia de mantener a todos los animales identificados con microchip, ya que la nieve puede ocultar señales y aromas que los guían a casa.

En el caso de animales de granja, también es fundamental evitar que estén de pie por mucho tiempo sobre superficies húmedas y aumentar la alimentación en climas fríos, además de usar equipos para evitar que el agua se congele.

Finalmente, los expertos recomiendan que todos los dueños tengan un kit de emergencia con comida, agua y medicamentos para sus mascotas. Esto puede ser esencial si ocurren tormentas severas, cortes de energía u otros eventos que dificulten el acceso a tiendas o servicios veterinarios.

