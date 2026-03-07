¿A quién no le gusta hacer renovaciones en su hogar? Si tienes el dinero suficiente para realizar algunos cambios en tu casa, como actualizar, reparar o mejorar acabados existentes, probablemente ya contrataste al personal adecuado o, si se trata de un trabajo menor, planeas hacerlo tú mismo. Pero ¿sabías que realizar estas mejoras sin obtener los permisos necesarios en Estados Unidos podría traerte varios problemas? A continuación, te contamos cuáles son las consecuencias de hacer renovaciones en tu vivienda sin contar con los permisos requeridos.

Construir sin permiso no solo viola el código: también te deja expuesto ante incendios, fugas y otros riesgos (Foto: Freepik)

LAS CONSECUENCIAS DE HACER RENOVACIONES EN TU HOGAR SIN OBTENER PERMISOS EN EE.UU.

Hacer renovaciones sin permisos puede traer problemas legales, económicos y de seguridad, y también complicarte al vender o asegurar tu casa.

Multas y órdenes del municipio

Dependiendo de la ciudad o condado donde vivas, pueden emitir órdenes de detener la obra inmediatamente hasta que tramites los permisos correspondientes.

No solo ello, te pueden aplicar multas que van desde cientos hasta miles de dólares, incluso por cada día que sigas en incumplimiento. “Por ejemplo, en Massachusetts, se puede recibir una multa de hasta US$1,000 al día por construir sin permiso. En California puede costar a los contratistas hasta US$5,000 por infracción, mientras que en Texas se puede aplicar una multa triple del permiso más US$500”, precisa Permit Flow, una plataforma de inteligencia artificial para la construcción.

En casos extremos o de infracciones reiteradas, te obligan a demoler lo construido o rehacer el trabajo ya hecho, ahora sí con permisos e inspecciones.

Problemas de seguridad y código

Los trabajos sin permiso suelen no cumplir con el código de construcción, eléctrico, plomería o contra incendios, lo que puede comprometer la seguridad estructural de la vivienda, publica en su sitio web el Municipio de Salisbury, condado de Lehigh, Pensilvania.

Por lo tanto, si hay un incendio, cortocircuito, fuga de gas o colapso relacionado con una obra no autorizada, podrías ser responsable de los daños y lesiones.

Riesgos con el seguro

La aseguradora puede negarse a cubrir daños vinculados a remodelaciones no permitidas, alegando que se hizo trabajo fuera de norma.

También puede rechazar reclamaciones si descubre que el siniestro se originó en una instalación eléctrica, de gas, techo, etc., hecha sin los permisos e inspecciones requeridos.

Dificultades al vender la casa

El comprador, su inspector o el tasador pueden detectar trabajos no autorizados, lo que reduce el valor de la propiedad o hace que se caiga la venta de tu vivienda.

Muchas veces el municipio exige permisos “retroactivos” (as‑built), inspecciones adicionales o incluso quitar lo construido, lo que retrasa y encarece el cierre.

Puedes verte obligado a bajar fuerte el precio para compensar al comprador por arreglar o legalizar esos trabajos, señala Southern Living.

Otros posibles problemas legales

La autoridad local puede colocar un gravamen (lien) sobre la propiedad por multas impagas.

Dependiendo del estado y la gravedad, puede haber procesos legales más serios por violaciones reiteradas a los códigos de construcción.

En resumen: si quieres realizar cualquier renovación u obra en tu casa que toque estructura, electricidad, plomería, gas, ampliaciones o cambios importantes, lo mejor es consultar al departamento de construcción local y sacar los permisos antes de empezar. Esto te evitará pasar malos momentos y gastos que no tenías planificado, incluso obtener los permisos puede ser más económico que enfrentar multas exorbitantes, además de los retrasos y pérdidas de cobertura de seguro.

El municipio puede frenarte la obra, multarte por día e incluso obligarte a demoler lo ya hecho (Foto: Freepik)

