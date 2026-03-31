Las fechas religiosas suelen generar muchas dudas cuando se cruza el calendario escolar en Estados Unidos con las tradiciones que traemos de nuestros países. Para quienes crecimos en lugares como México, Puerto Rico, República Dominicana, Centroamérica o el resto de Latinoamérica, el Viernes Santo casi siempre es feriado nacional, las oficinas bajan la cortina y las escuelas se vacían. Por eso, cuando uno emigra o tiene hijos en escuelas de California —ya sea en Los Ángeles, el área de la Bahía, San Diego o en ciudades más pequeñas— es muy común preguntarse si ese día habrá clases, si el distrito lo va a tomar en cuenta por la importancia que tiene para muchas familias cristianas e hispanas, o si simplemente será un viernes cualquiera dentro del año escolar. La realidad, sin embargo, es un poco más compleja de lo que parece a primera vista y, como suele pasar con muchos temas escolares, la respuesta depende mucho de dónde vivas y hasta de tu código postal.

En California no hay una respuesta única. A diferencia de otros feriados ampliamente reconocidos a nivel estatal, el Viernes Santo no está establecido como día libre obligatorio en todas las escuelas públicas. Así que, dependiendo de dónde vivas y a qué distrito pertenezca la escuela de tus hijos, los estudiantes pueden tener clases normales, estar en pleno “Spring Break” o disfrutar de un día libre que, en algunos casos, sí aparece etiquetado como Good Friday en el calendario académico.

Las escuelas públicas de California tienen un calendario muy marcado, que incluye los días de descanso adicionales a los fines de semana (Foto: Freepik)

¿EL VIERNES SANTO ES FERIADO ESCOLAR EN CALIFORNIA?

La respuesta corta es no. El estado de California no reconoce oficialmente el Viernes Santo como un feriado escolar obligatorio.

Esto se basa en el marco legal del sistema educativo estatal, específicamente el Education Code 37220, que establece los días festivos que deben observar las escuelas públicas. En esa lista aparecen fechas como:

Año Nuevo

Martin Luther King Jr. Day

Presidents’ Day

Memorial Day

Labor Day

Veterans Day

Thanksgiving

Navidad

Además, el propio calendario del California Department of Education incluye el Good Friday (3 de abril de 2026) como una efeméride religiosa, pero no como feriado oficial. Es decir, se reconoce su importancia cultural y espiritual para muchas comunidades (incluyendo a buena parte de la comunidad latina), pero eso no implica suspensión de clases a nivel estatal.

ENTONCES, ¿POR QUÉ ALGUNOS ESTUDIANTES NO TIENEN CLASES?

Aquí es donde entra el detalle importante: cada distrito escolar tiene cierto margen para decidir su propio calendario.

En California, los distritos pueden:

Ajustar días libres adicionales.

Negociar calendarios con sindicatos.

Organizar vacaciones de primavera según su comunidad.

Esto significa que el Viernes Santo puede terminar siendo un día sin clases… pero no necesariamente por motivos religiosos. En muchos casos, simplemente coincide con el receso de primavera que el distrito ya había programado.

Incluso existe un antecedente legal, el caso California School Employees Assn. v. Sequoia Union High School District, que dejó claro que los distritos pueden incluir este día como descanso dentro de acuerdos laborales, siempre que cumplan con los días mínimos de clase exigidos. Es decir, no se trata de “hacer feriado religioso”, sino de cómo se distribuyen los días lectivos y los días no lectivos a lo largo del año escolar.

¿CÓMO CAE EL VIERNES SANTO EN 2026?

Para entenderlo mejor, vale la pena mirar qué ocurre en algunos de los distritos más grandes del estado en 2026, cuando el Viernes Santo será el 3 de abril. Esto es especialmente útil si vives en California o tienes familia con niños en escuelas públicas.

Los Ángeles: sin clases, pero por vacaciones

En el Los Angeles Unified School District (LAUSD), las vacaciones de primavera están programadas del 30 de marzo al 3 de abril de 2026.

¿Qué significa esto?

No hay clases ese viernes.

Pero el motivo oficial es “Spring Break”.

No se menciona el Viernes Santo como feriado.

Para muchas familias hispanas del sur de California, esto en la práctica se siente como un feriado religioso porque coincide con las celebraciones de Semana Santa, procesiones en las parroquias locales y reuniones familiares, pero oficialmente el distrito lo maneja como un receso académico.

San Diego: mismo enfoque

El San Diego Unified School District también organiza su calendario alrededor del receso de primavera, que en 2026 abarca fechas cercanas al inicio de abril.

Aquí ocurre lo mismo:

El descanso existe.

Coincide con Semana Santa.

Pero se presenta como vacaciones académicas, no religiosas.

Es decir, si vives en zonas con alta presencia latina como San Ysidro, Chula Vista o National City, probablemente tus hijos no tendrán clases ese día, pero la razón tiene que ver con el calendario escolar y no con un reconocimiento formal del Viernes Santo como feriado.

Área de la Bahía: lógica similar

Distritos como el San Francisco Unified School District siguen esa misma línea: programan “Spring Break” en fechas cercanas a Pascua, pero sin etiquetar oficialmente el Viernes Santo como día festivo.

En la práctica:

Muchas escuelas estarán cerradas ese viernes.

La fecha coincide con la tradición cristiana y católica.

El distrito evita vincularlo a una celebración religiosa específica.

¿DONDE SÍ ES FERIADO?

Ahora bien, no todo California funciona igual. Hay distritos más pequeños que sí marcan explícitamente el Viernes Santo como día sin clases, algo que suele llamar la atención de familias que vienen de otros estados o que se mudan dentro del propio estado.

Distritos que reconocen Good Friday como feriado:

Banning Unified School District → establece el 3 de abril de 2026 como “Good Friday”.

Algunos distritos en Orange County → lo registran como “Holiday – Good Friday”.

En estos casos:

No hay clases ese día.

El motivo sí aparece directamente vinculado a la fecha religiosa.

Las familias pueden planear viajes, actividades de iglesia o reuniones con más anticipación.

¿POR QUÉ EL ESTADO EVITA HACERLO OFICIAL?

Este punto es clave y muchas veces se pasa por alto cuando comparamos con nuestros países de origen.

El Viernes Santo tiene un origen estrictamente religioso, y en Estados Unidos existe una fuerte separación entre Iglesia y Estado. Por eso, las autoridades educativas prefieren no declarar este tipo de fechas como feriados oficiales obligatorios a nivel estatal, incluso si mucha de la población —incluyendo buena parte de la comunidad hispana— lo vive como un día muy especial.

En cambio, lo que suele hacerse es:

Programar vacaciones en fechas cercanas.

Permitir flexibilidad a nivel local.

Evitar que parezca una imposición religiosa desde el Estado.

Este enfoque intenta equilibrar la diversidad religiosa del país (católicos, evangélicos, otras denominaciones cristianas, además de judíos, musulmanes y personas sin afiliación religiosa) con la necesidad de mantener un calendario escolar estable para todos.

Las escuelas de California no coinciden sobre el descanso en la Semana Santa (Foto: Freepik)

¿QUÉ DEBERÍAN HACER LOS PADRES?

Si estás en California o tienes familia allá, la recomendación es simple: no asumir nada, ni que es feriado automático ni que es un viernes normal.

Cada distrito puede manejar su calendario de forma distinta, incluso dentro del mismo condado o dentro de la misma área metropolitana. Dos familias que viven a pocos minutos de distancia, pero en distritos diferentes, pueden tener respuestas distintas sobre si hay clases o no el 3 de abril de 2026.

Lo más recomendable es:

Revisar el “academic calendar 2025–2026” del distrito.

Consultar directamente con la escuela (sitio web, e-mail o llamada a la oficina).

Verificar si el receso de primavera coincide con el Viernes Santo.

Confirmar si el distrito etiqueta el día como Good Friday, Spring Break o simplemente “holiday”.

Al final, la respuesta a la pregunta del titular depende más del código postal que de la fecha en sí. Y para muchas familias hispanas que crían a sus hijos entre dos culturas —la tradición religiosa que traen de su país y la realidad del sistema escolar en Estados Unidos— entender cómo manejan esto los distritos de California ayuda a planificar mejor la Semana Santa, los días de trabajo y el cuidado de los niños.

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