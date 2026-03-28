Cuando se acerca la Semana Santa, es bastante común que muchas familias en Estados Unidos, y en especial en Florida, empiecen a organizar viajes por carretera, escapadas rápidas a la playa, visitas a Orlando o simplemente días de descanso en casa con los niños. Para muchas comunidades hispanas en ciudades como Miami, Hialeah, Orlando, Tampa o Kissimmee, estas fechas suelen mezclarse con tradiciones que traen de sus países de origen: misas especiales, procesiones simbólicas, comidas típicas como bacalao, capirotada o tamales, y reuniones familiares que se extienden hasta tarde. En medio de todo eso, hay una pregunta que siempre aparece, sobre todo entre padres de familia que trabajan a tiempo completo o que dependen de la escuela para el cuidado de sus hijos: ¿las escuelas en Florida estarán abiertas o cerradas durante la Semana Santa 2026 y cómo encaja eso con el famoso spring break del sistema escolar en Estados Unidos?

En el caso de Florida, la respuesta no es tan simple como un “sí” o “no”. A diferencia de otros países de tradición católica en América Latina, donde el calendario escolar suele ser bastante uniforme y muchas veces se detiene por completo en Jueves y Viernes Santo, aquí cada distrito escolar tiene cierta autonomía. Por eso, vale la pena revisar con calma qué está pasando para el ciclo 2025-2026 y, en concreto, durante la Semana Santa 2026, sobre todo si vives en el estado del Sol y estás tratando de cuadrar vacaciones, turnos de trabajo o viajes familiares.

¿HABRÁ CLASES EN SEMANA SANTA 2026 EN FLORIDA?

Te lo explico de forma directa: sí, en la mayoría de los casos habrá clases durante la Semana Santa 2026 en Florida.

Las fechas clave son:

Domingo de Ramos: 29 de marzo de 2026

Viernes Santo: 3 de abril de 2026

Domingo de Resurrección: 5 de abril de 2026

El punto aquí es que el famoso spring break no coincide necesariamente con estas fechas. De hecho, en Florida, la tendencia para este ciclo escolar es que el receso ocurra antes, principalmente durante marzo, cuando muchas familias aprovechan para ir a los parques temáticos, visitar a familiares en otros estados o simplemente ir a las playas de la Costa del Golfo o del sur de Florida.

Los estudiantes de escuelas en Florida no tienen descanso oficial durante Semana Santa (Foto: Freepik)

VISTAZO GENERAL AL PANORAMA DE FLORIDA

Algo que siempre le digo a quienes me preguntan por este tema es que en Florida no existe un calendario único estatal. Cada distrito —como Miami-Dade County Public Schools o Broward County Public Schools— define sus propias fechas según su realidad local, la planificación administrativa y los requisitos estatales de días lectivos.

Sin embargo, al revisar varios calendarios oficiales, se observa un patrón bastante claro:

Recesos de primavera en distintos distritos:

16 al 20 de marzo de 2026

Alachua

Bay

Broward

Clay

23 al 27 de marzo de 2026

Brevard

Bradford

Principios de abril (después de Semana Santa)

Baker: 6 al 10 de abril

Gilchrist: 13 al 17 de abril

Esto nos deja una conclusión importante. La mayoría de los estudiantes ya habrán tenido su semana libre antes de que empiece la Semana Santa. Es decir, cuando muchas familias hispanas estén pensando en asistir a servicios religiosos, cocinar platos tradicionales o visitar iglesias locales en Miami, Orlando o Jacksonville, los niños probablemente ya habrán regresado a clases.

DISTRITOS CLAVE DEL SUR DE FLORIDA

Miami-Dade: semana libre antes y pausa puntual en Viernes Santo

En Miami-Dade County Public Schools, uno de los distritos con mayor población hispana de todo Estados Unidos, el calendario es bastante claro:

Spring break: del 23 al 27 de marzo de 2026

Viernes 3 de abril: “teacher planning day” (sin estudiantes)

En la práctica:

Los alumnos descansan toda la semana previa a Semana Santa.

No tienen clases el Viernes Santo, pero por razones administrativas, no religiosas.

Esto significa que en zonas como Miami, Hialeah, Doral o Homestead, muchas familias podrían sentir que “sí hay feriado” en Viernes Santo, aunque oficialmente no se trata de un día festivo religioso, sino de organización interna para el personal docente. Para los padres, el efecto es el mismo: ese día necesitan planear quién se quedará con los niños o qué harán durante esas horas.

Broward: clases normales durante Semana Santa

En Broward County Public Schools, distrito que incluye ciudades como Fort Lauderdale, Hollywood o Miramar, la lógica es diferente:

Spring break: del 16 al 20 de marzo de 2026

Regreso a clases: lunes 23 de marzo

Aquí ocurre algo importante. Cuando llega la Semana Santa, los estudiantes ya están en clases nuevamente, y el calendario no muestra una suspensión específica por Viernes Santo. Es decir, mientras algunas familias hispanas podrían estar acostumbradas a tener al menos Jueves o Viernes Santo libres en sus países de origen, en Broward los alumnos seguirán yendo a la escuela con normalidad.

Otros distritos: un panorama similar

Si ampliamos la mirada a otras zonas de Florida, el comportamiento es bastante consistente:

Collier County Public Schools:

Spring break: del 9 al 13 de marzo

Resultado: Semana Santa completamente con clases

Distritos del norte y centro:

Recesos entre el 16 y el 27 de marzo

Semana Santa con actividad escolar normal

Algunos casos excepcionales

Recesos en abril (después del 5 de abril)

No alineados directamente con celebraciones religiosas

Esto refleja cómo funciona el sistema escolar en Estados Unidos: aunque la comunidad hispana tenga un fuerte vínculo con la Semana Santa y la Pascua, los calendarios oficiales priorizan la estructura del año académico y no se ajustan necesariamente a las costumbres religiosas, como sí ocurre en muchos países de Latinoamérica.

¿POR QUÉ NO COINCIDE CON SEMANA SANTA?

Aquí hay un punto que suele generar confusión, sobre todo para familias recién llegadas a Florida desde países como México, Colombia, Venezuela, Cuba, República Dominicana o Centroamérica. Aunque la Pascua es una fecha importante para muchas iglesias y comunidades, los calendarios escolares en Estados Unidos no se rigen estrictamente por festividades religiosas.

En cambio, se basan en:

Distribución de trimestres académicos

Días lectivos obligatorios

Planificación administrativa del distrito

Equilibrio entre días de clase y días de desarrollo profesional para docentes

Por eso, el spring break puede caer antes, después o parcialmente durante Semana Santa, dependiendo del distrito. En la práctica, esto hace que muchas familias hispanas tengan que adaptar sus tradiciones: algunos asisten a servicios religiosos en la tarde después de la escuela, otros reservan las celebraciones más grandes para el fin de semana, y muchos intentan coordinar con los empleadores días libres que no necesariamente coinciden con el calendario escolar.

LO QUE DEBEN TENER EN CUENTA LAS FAMILIAS

Si estás pensando en viajes o actividades familiares para esas fechas en Florida, hay varios puntos clave que conviene tener claros, sobre todo si vives en zonas con alta población hispana como el sur de Florida, el centro del estado o el área de la I-4:

Aspectos importantes:

La mayoría de estudiantes sí tendrá clases durante Semana Santa 2026.

El descanso principal ya habrá ocurrido en marzo.

Puede haber excepciones puntuales (como días de planificación docente o “teacher planning days”).

No todos los distritos siguen el mismo calendario, incluso dentro del mismo condado pueden variar las charter schools.

Recomendación práctica:

Revisar el sitio web oficial del distrito escolar.

Confirmar con la escuela específica (sobre todo en charter schools y escuelas privadas).

Verificar posibles cambios de último momento, como días añadidos por recuperación de clases perdidas (por ejemplo, tras tormentas o huracanes).

Para quienes trabajan en horarios fijos, en construcción, limpieza, servicios, restaurantes, cuidados de salud u otras áreas donde muchos hispanos se desempeñan en Florida, esta información es clave para saber si necesitarán pedir días libres, buscar guarderías temporales o coordinar con familiares que puedan cuidar a los niños.

Las escuelas públicas tienen un calendario muy marcadoa (Foto: Freepik)

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