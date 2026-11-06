Las familias con hijos en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York deberán ajustar su rutina durante noviembre de 2026: habrá tres días sin clases por Veterans Day y Thanksgiving, además de jornadas con salida anticipada según el nivel educativo. Para quienes necesitan coordinar turnos laborales, organizar la recogida o pedir ayuda a los abuelos, conviene distinguir cada fecha antes de hacer planes. El primer cambio está previsto para este jueves 5, cuando los estudiantes de primaria y centros de Pre-K terminarán sus actividades tres horas antes del horario habitual debido a las reuniones entre padres y maestros.

El calendario de NYCPS, sigla de New York City Public Schools, establece cierres el miércoles 11, así como el jueves 26 y viernes 27. También contempla encuentros con los docentes, conocidos como Parent-Teacher Conferences, que modificarán la hora de salida en determinados planteles.

La programación corresponde al sistema público municipal, no a todo el estado. Quienes tengan menores inscritos en instituciones privadas, parroquiales, charter o ciertos programas de educación infantil deberán consultar directamente con el centro correspondiente.

Los estudiantes del sistema público de educación de NYC tendrán algunos días de descanso extra en noviembre (Foto: New York City Public Schools)

CALENDARIO ESCOLAR DE NOVIEMBRE DE 2026: TODAS LAS FECHAS IMPORTANTES

La agenda oficial reúne siete entradas relacionadas con enseñanza remota, conferencias familiares, jornadas reducidas y feriados. El receso de Acción de Gracias comprende dos fechas consecutivas.

Fecha Motivo ¿Qué ocurrirá? Martes 3 de noviembre Día de Elecciones (Election Day) Clases a distancia para todos los estudiantes; no fue una jornada libre. Jueves 5 de noviembre Reuniones de padres y maestros de primaria y centros de Pre-K Salida tres horas antes del horario habitual. Miércoles 11 de noviembre Día de los Veteranos (Veterans Day) Escuelas cerradas. Jueves 12 de noviembre Encuentros con docentes de escuelas intermedias y del Distrito 75 Los alumnos terminarán sus actividades tres horas antes. Jueves 19 de noviembre Conferencias nocturnas de secundarias y centros K–12 y 6–12 No se establece salida anticipada. Viernes 20 de noviembre Reuniones familiares de secundarias y centros K–12 y 6–12 Jornada reducida en tres horas. Jueves 26 y viernes 27 de noviembre Receso de Acción de Gracias (Thanksgiving Recess) Planteles cerrados durante ambas fechas.

Al momento de esta publicación, el jueves 5, la enseñanza a distancia por las elecciones ya quedó atrás. Ese antecedente figura en la tabla para completar el panorama mensual y aclarar que estudiar desde casa no equivalía a tener descanso.

¿QUÉ DÍAS NO HABRÁ CLASES EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE NUEVA YORK?

El calendario contempla tres jornadas sin actividad lectiva durante este mes:

Miércoles 11 de noviembre: cierre por el Día de los Veteranos.

Jueves 26 de noviembre: inicio del receso de Acción de Gracias.

Viernes 27 de noviembre: continuación del descanso de Thanksgiving.

La pausa del 26 y 27 se unirá al fin de semana del 28 y 29. Así, los estudiantes tendrán cuatro días consecutivos libres antes del regreso previsto para el lunes 30.

Para quienes preparan la cena de Thanksgiving, planean visitar a sus familiares o consideran viajar fuera de NYC, hay un detalle importante: el receso abarca jueves y viernes, no toda la semana.

Los niños de Nueva York no tendrán clases por el Día de los Veteranos y por Thanksgiving (Foto: New York City Public Schools)

¿CUÁNDO HABRÁ SALIDA ANTICIPADA Y A QUIÉNES AFECTARÁ?

Las jornadas reducidas se distribuirán según el tipo de institución. Por eso, dos hermanos matriculados en distintos niveles podrían terminar sus actividades antes de lo habitual en fechas diferentes.

Fecha Escuelas incluidas Cambio previsto Jueves 5 de noviembre Primarias y centros de Pre-K Salida tres horas antes. Jueves 12 de noviembre Intermedias (middle schools) y Distrito 75 (D75) Reducción de tres horas respecto del horario habitual. Viernes 20 de noviembre Secundarias (high schools) y centros K–12 y 6–12 Los alumnos se retirarán tres horas antes.

No existe una hora única de recogida para toda la ciudad: el ajuste depende del horario regular de cada plantel. Antes de solicitar permiso en el trabajo o coordinar el cuidado con otra persona, conviene confirmar cuándo finalizará la jornada.

También cuenta la organización del centro, no únicamente el grado cursado. El calendario agrupa dentro de la categoría de primarias a determinados programas que llegan hasta octavo, mientras las instituciones K–12 y 6–12 tienen fechas específicas.

¿QUÉ DEBEN CONFIRMAR LAS FAMILIAS ANTES DE REORGANIZAR SU RUTINA?

Además de consultar el calendario general, resulta conveniente revisar los avisos enviados por cada institución. NYCPS advierte que las fechas de las conferencias pueden variar y que el docente coordinará la cita con los responsables del estudiante.

Antes de hacer cambios, verifica lo siguiente:

La categoría del plantel y el día de salida anticipada correspondiente.

La hora exacta en que finalizarán las actividades.

El horario y la modalidad del encuentro con los maestros.

Cualquier modificación comunicada por la dirección.

Tener esos datos a mano facilitará la organización del trabajo, el traslado y el cuidado de los niños, especialmente en hogares donde varios adultos comparten esas responsabilidades.