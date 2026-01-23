Cuando se anuncia una tormenta de nieve fuerte en Nueva York, la ciudad entra automáticamente en modo expectativa, desde el Alto Manhattan hasta el último rincón de Queens. En edificios de Washington Heights, el Bronx, Bushwick, Corona o cualquier rincón, la pregunta se repite en español e inglés en los chats de WhatsApp de padres y en los grupos de Facebook de la escuela: ¿habrá snow day, habrá Zoom, o toca levantarse igual para llevar a los niños al subway o a la guagua escolar? No es solo el tema del tránsito, los aeropuertos o el frío extremo; para muchas familias latinas que trabajan en restaurantes, construction, deliveries o limpieza, organizar quién cuida a los niños en caso de cierre puede cambiar toda la semana. Padres, estudiantes y docentes miran el pronóstico con atención, con el celular siempre a la mano y la app de NYC Public Schools abierta, esperando una definición clara sobre qué pasará el lunes 26.

En los edificios de ladrillo del Bronx, en los walk-ups de Jackson Heights o en las casas adosadas de Brooklyn, el ritual se repite cada invierno: las familias se organizan en la lavandería del sótano, en la bodega de la esquina o en la fila de la MetroCard, comentando si esta vez sí habrá nieve suficiente como para que la ciudad cierre las escuelas. Muchos padres recuerdan sus propios snow days de cuando llegaron a Nueva York hace años, y sienten que algo cambió desde la pandemia: ahora, en lugar de pensar en trineos en el parque o en jugar en la nieve frente al edificio, el plan pasa por asegurarse de que el Wi-Fi funcione, que las tablets estén cargadas y que los niños entiendan cómo entrar a la clase virtual. Esa mezcla de nostalgia, logística y cansancio hace que cada aviso de tormenta no sea solo una noticia del clima, sino una conversación profunda sobre cómo se vive y se estudia en esta ciudad cuando el invierno aprieta.

Los niños de las escuelas públicas de Nueva York están a la expectativa de conocer si tendrán clases o no el lunes 26 de enero (Foto: AFP)

¿QUÉ DICE EL CALENDARIO ESCOLAR DE NUEVA YORK?

Antes de entrar de lleno en la posibilidad de un snow day o de clases virtuales, hay un dato clave que conviene tener en cuenta. Según el calendario oficial del New York City Department of Education (NYC DOE), el lunes es un Professional Development Day. Esto significa que los estudiantes de escuelas secundarias y de los centros que solo atienden grados 6 a 12 no tienen clases presenciales programadas.

Sin embargo, el resto de los alumnos sí figura con asistencia prevista. Y ese detalle no es menor, porque cualquier decisión que tome la ciudad podría afectar solo a una parte del sistema o bien activar un cambio a nivel general.

LA POSTURA DEL ALCALDE ZOHRAN MAMDANI

En una reciente conferencia de prensa realizada el jueves 23 de enero, el alcalde Zohran Mamdani fue consultado directamente sobre qué pasará si la tormenta se intensifica. Su respuesta fue cauta. “Es demasiado pronto para decirlo”, señaló, dejando claro que la ciudad esperará a tener un pronóstico más preciso antes de anunciar una decisión definitiva.

Eso sí, Mamdani remarcó que la comunicación será directa una vez que haya una resolución. “Una vez que tomemos una decisión final sobre cómo será el lunes, lo comunicaremos de forma clara y directa a las familias y a los estudiantes”, aseguró.

¿SNOW DAY TRADICIONAL O APRENDIZAJE REMOTO?

En los últimos años, Nueva York ha ido dejando atrás el concepto clásico del snow day. Durante la gestión del exalcalde Eric Adams, la ciudad optó en varias ocasiones por el aprendizaje remoto en lugar de cancelar las clases. Esa estrategia, aunque mantuvo el calendario académico en marcha, generó críticas por los problemas técnicos que enfrentaron muchas familias.

El propio Michael Mulgrew, presidente del sindicato United Federation of Teachers (UFT), lo explicó sin rodeos: “Debido a la cantidad de días festivos que tiene el calendario escolar de Nueva York, estamos muy ajustados. Por eso tenemos que pasar a la modalidad remota. Los snow days tradicionales ya no existen”.

LO QUE DICEN LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS

El actual canciller del sistema, Kamar Samuels, dejó entrever que el aprendizaje virtual sigue siendo una opción sobre la mesa. En declaraciones a PIX11, afirmó: “Vamos a estar haciendo aprendizaje virtual de una forma u otra”, aunque no especificó si fuera una medida general o limitada a ciertos casos.

Samuels también reconoció que el mayor desafío no es la preparación de los docentes, sino la tecnología. En febrero de 2024, cuando el sistema pasó a clases remotas por una tormenta similar, la plataforma colapsó por la cantidad de estudiantes conectados al mismo tiempo.

EL TEMOR DE LAS FAMILIAS… Y LA PROMESA DE MEJORAS

Muchos padres recuerdan bien lo que pasó la última vez. “Con un hijo en secundaria y otro en primaria, fue muy difícil manejar dos escuelas distintas mientras trabajábamos”, contó Carli Brinkman a CBS News New York.

Desde el Departamento de Educación aseguran haber aprendido de esa experiencia. Samuels explicó que se realizaron pruebas técnicas y que una de las claves será escalonar los horarios de inicio para evitar sobrecargas en el sistema.

ENTONCES, ¿QUÉ SE ESPERA PARA EL LUNES 26?

Con pronósticos que hablan de hasta 12 pulgadas de nieve en partes de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, todo apunta a que la ciudad evitará un snow day tradicional. La opción más probable, si las condiciones empeoran, sería un cambio al aprendizaje remoto, al menos para los estudiantes que tenían clases presenciales programadas.

Como suele ocurrir, la decisión final se conocerá entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, cuando las autoridades tengan un panorama más claro sobre el impacto real de la tormenta y el estado de las calles.

Por ahora, solo queda esperar. Y, como siempre en Nueva York, estar atentos al celular antes de dormir.

Las temperaturas en Nueva York están llegando a picos muy bajos. A eso hay que sumarle la fuerte nevada que se avecina y la incertidumbre de los padres sobre si deben o no enviar a sus niños a la escuela (Foto: AFP)

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN NUEVA YORK PARA EL LUNES 26 DE ENERO

Fuente oficial/especializada en EE. UU. Condición principal para el lunes 26 en NYC Nieve estimada Temperaturas previstas para el lunes 26 Detalles clave para escuelas y traslados Servicio Meteorológico Nacional (NWS) – síntesis para el área de Nueva York Nieve aún presente en la región por la tormenta que llega el fin de semana; ambiente plenamente invernal y muy frío Acumulados generales en el área metropolitana en torno a 6–12 pulgadas, con posibilidad de superar el pie de nieve en zonas cercanas Temperaturas máximas cerca o por debajo del punto de congelación, con sensación térmica más baja por el viento Posibles interrupciones importantes en el transporte, demoras en carreteras y en aeropuertos, con impacto potencial en la rutina escolar del lunes FOX Weather / FOX 5 NY (modelo regional para NY–NJ–CT) La nieve más intensa se concentra entre el domingo y la madrugada del lunes; el lunes la nieve se debilita, con cielos parcialmente nublados y ambiente muy frío Gran parte del área de la ciudad entre 6 y 10 pulgadas de nieve en total, con algunos sectores que podrían recibir algo más Máxima cercana a -3 °C (alrededor de 26 °F), con sensación térmica más baja por el viento Carreteras resbaladizas y posibles retrasos en el “Monday morning commute”, sobre todo en las primeras horas del día Weather Underground – pronóstico horario para NYC Cielo mayormente nublado con episodios de nieve ligera durante el lunes; tiempo frío y ventoso Aproximadamente 1 pulgada adicional de nieve durante el lunes, sobre un manto ya existente Máxima entre -3 y -4 °C (25–27 °F), con vientos del noroeste moderados que aumentan la sensación de frío Persistirá el frío intenso; el viento y la nieve ligera pueden seguir complicando los desplazamientos a pie y en transporte público

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!