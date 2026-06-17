La conquista del campeonato de la NBA por parte de los New York Knicks ha desatado una celebración pocas veces vista en la ciudad de Nueva York. Tras 53 años de espera, el equipo volvió a coronarse y la excitación todavía se siente en cada barrio: en las esquinas del Bronx donde se discutió el partido hasta la madrugada, en los bodegones de Queens donde vecinos se abrazaron frente al televisor, y en los restaurantes de Washington Heights donde el grito de “¡Vamos, Knicks!” se extendió por la madrugada. Miles de aficionados ya planean asistir al desfile oficial que recorrerá el histórico “Canyon of Heroes” en Manhattan —un evento que promete llenarse de camisetas naranja y azul, tambores, y familias que querrán celebrar un triunfo que muchos comparan con las grandes jornadas festivas de la ciudad, como el Día de la Hispanidad o los desfiles de San Juan en el Alto Manhattan.

En medio de esa algarabía, padres y alumnos se preguntan si el sistema escolar cederá ante la celebración y permitirá la asistencia masiva de estudiantes; aquí te explicamos, con fuentes oficiales y datos prácticos, qué pasará con las clases, los exámenes y las alternativas para seguir el evento sin perder horas de escuela.

Miles de neoyorquinos han confirmado su presencia en el desfile de los Knicks que se realizará en Nueva York para celebrar el campeonato de la NBA (Foto: AFP)

LAS CLASES EN NUEVA YORK CONTINUARÁN CON NORMALIDAD

Las autoridades de la ciudad ya despejaron cualquier duda. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó en una entrevista con NY1 que no habrá suspensión de clases ni modificaciones al calendario escolar por el desfile de los Knicks. Mamdani señaló que, aunque entiende la emoción de familias y estudiantes, mantener el calendario permite preservar el calendario académico y los exámenes programados.

Según la oficina del alcalde, no se prevé cancelar clases ni alterar los exámenes programados para esa jornada. Además, las escuelas recibirán instrucciones operativas para manejar la seguridad y el flujo de estudiantes en zonas cercanas al recorrido.

TAMPOCO CAMBIARÁN LOS EXÁMENES REGENTS

La preocupación de muchos estudiantes aumentó porque el desfile arrancará a las 10:00 a.m. del jueves, el mismo horario en que varios alumnos tenían programados los exámenes Regents de ciencias. Los Regents son evaluaciones estandarizadas del Departamento de Educación del Estado de Nueva York que determinan créditos y graduación en secundaria.

El Departamento de Educación del Estado informó que no se han anunciado modificaciones en fechas ni en horarios de las pruebas. Estudiantes que tienen dudas sobre su escuela específica deben comunicarse directamente con la oficina del distrito escolar (DOE district office) o consultar el portal oficial para confirmar el lugar exacto del examen.

Lo que ocurrirá este jueves:

Actividad Estado Clases en escuelas públicas Se mantienen Exámenes Regents Se mantienen Desfile de los Knicks Confirmado Hora de inicio del desfile 10:00 a.m. Lugar principal Broadway, Canyon of Heroes

UN DESFILE HISTÓRICO PARA LOS KNICKS

Este será el primer ticker-tape parade que celebra exclusivamente a los Knicks en la historia moderna de la franquicia. Liderados por Jalen Brunson, los Knicks pusieron fin a una sequía de 53 años cuando vencieron a los San Antonio Spurs en el Juego 5 de las Finales. La celebración tiene un fuerte componente simbólico: para muchos latinos de la ciudad —desde puertorriqueños y dominicanos en el Alto Manhattan y el Bronx hasta comunidades peruanas en Jackson Heights—, el triunfo es una excusa para reconectar con la ciudad y con tradiciones colectivas que pasan por la música, la comida callejera y la participación familiar.

Fans de los Knicks celebrando el campeonato de la NBA en el Metro de Nueva York (Foto: AFP) / JEREMY WEINE

RECORRIDO Y DETALLES DEL DESFILE

Aunque la celebración se extenderá por varios puntos, el núcleo será el histórico recorrido por Broadway, en el denominado Canyon of Heroes. Las autoridades de tránsito (NYC DOT) y la policía (NYPD) publicarán mapas y cierres viales con antelación; se recomienda revisar sus cuentas oficiales y las apps de tránsito.

Datos clave del desfile de los Knicks:

Fecha: jueves.

Hora de inicio: 10:00 a.m.

Lugar: Broadway, Canyon of Heroes.

Motivo: celebración del campeonato de la NBA.

Equipo homenajeado: New York Knicks.

ALTERNATIVAS PARA ESTUDIANTES Y FAMILIAS

Si no puedes asistir y quieres vivir la experiencia sin perder clases:

Ver la transmisión en vivo por cadenas locales y plataformas digitales (canales oficiales de la ciudad y cadenas deportivas).

Seguir actualizaciones por redes sociales: cuentas oficiales de los Knicks, NYC Mayor’s Office, NYC DOE y NYPD.

Organizar watch parties después de clases en centros comunitarios, iglesias o locales de barrio; muchos negocios latinos en la ciudad suelen ofrecer espacios para ver partidos y celebraciones.

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