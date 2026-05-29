Junio ya empieza a sentirse como la recta final del ciclo escolar en Nueva York y, aunque muchas familias ya piensan en la playa en Coney Island, las barbacoas en el parque y los planes de campamento de verano, todavía hay varias fechas claves que no se deben pasar por alto antes del último timbrazo del año. En estas semanas finales el calendario de NYC Public Schools incorpora cierres totales, jornadas de desarrollo profesional, días administrativos y periodos con actividad limitada por la aplicación de los Regents Exams. Para padres con hijos en elementary, middle o high school —y para quienes cuidan a sobrinos o trabajan en escuelas— conocer exactamente qué días no habrá clases evita sorpresas en el calendario familiar, problemas con el cuidado infantil y conflictos laborales. Aquí te explico, de forma clara y con datos del calendario oficial.

LOS DÍAS DE JUNIO EN LOS QUE NO HABRÁ CLASES EN NUEVA YORK

Estas son las fechas confirmadas por el calendario oficial de las escuelas públicas de Nueva York:

Fecha Motivo ¿Hay clases? 4 de junio Anniversary Day / Chancellor’s Conference Day No 5 de junio Clerical Day No para ciertos estudiantes 9 y 10 de junio Regents Administration Actividades limitadas 17 al 25 de junio Regents Administration Actividades limitadas 19 de junio Juneteenth No 26 de junio Último día de clases Jornada final

¿QUÉ PASARÁ EL 4 DE JUNIO?

El miércoles 4 de junio se celebra el “Anniversary Day / Chancellor’s Conference Day”, una jornada dedicada al desarrollo profesional del personal educativo. Ese día no habrá clases en ninguna escuela pública de la ciudad. Aunque muchos padres lo pasan por alto, estas jornadas son importantes para que maestros y personal reciban capacitaciones, revisen resultados y planifiquen el cierre del año escolar.

EL 5 DE JUNIO: CLERICAL DAY (NO TODOS LIBRES)

El jueves 5 de junio es “Clerical Day”. No asistirán a clases:

Escuelas primarias

Escuelas intermedias

Escuelas K–12

Programas independientes D75

Esto significa que no todos los estudiantes tendrán el día libre, pero una gran parte sí. Si tienes hijos en high school, confirma con la escuela si habrá actividades o si algunos estudiantes deben presentarse por exámenes u otros compromisos.

LOS EXÁMENES REGENTS MARCARÁN BUENA PARTE DE JUNIO

Los Regents son las pruebas estatales que toman miles de estudiantes de secundaria. Las fechas confirmadas:

Primer bloque de Regents: 9 de junio y 10 de junio

Segundo bloque de Regents: del 17 al 25 de junio

Las autoridades señalaron que el 19 de junio no se administrarán pruebas por Juneteenth. Durante esos días algunas escuelas funcionarán con horarios especiales o asistencia reducida según el grado y la prueba. Recomienda a las familias revisar los correos y mensajes de su escuela (P.S. y H.S. suelen usar SchoolMessenger o ParentSquare).

JUNETEENTH: FERIADO OFICIAL Y CIERRE TOTAL DE ESCUELAS

El jueves 19 de junio las escuelas estarán completamente cerradas por la celebración de Juneteenth, feriado federal que conmemora el fin de la esclavitud en EE. UU. En Nueva York la fecha ha cobrado más visibilidad en los últimos años con eventos comunitarios y desfiles en barrios con fuerte presencia afrodescendiente y latina. No habrá clases ni actividades académicas ese día.

Al ser feriado federal, no habrá clases durante Juneteenth (Foto: AFP) / MARK FELIX

¿CUÁNDO ES EL ÚLTIMO DÍA DE CLASES EN NUEVA YORK?

El calendario oficial confirma que el último día del ciclo escolar es el 26 de junio. A partir de esa fecha comienzan las vacaciones de verano para millones de estudiantes en la ciudad. Para muchas familias esto significa organizar campamentos (citywide summer programs), viajes fuera de la ciudad o turnos de cuidado con abuelos, niñeras o programas locales.

Ya se van ultimando detalles para el final del ciclo escolar 2025-2026 en Nueva York (Foto: AFP) / MICHAEL M. SANTIAGO

EL PRÓXIMO AÑO ESCOLAR YA TIENE FECHA DE INICIO

NYC Public Schools publicó también el calendario del próximo ciclo. La fecha prevista para el inicio del año escolar 2025–2026 es el 10 de septiembre.

Resumen rápido para padres y estudiantes

Evento Fecha Día sin clases por desarrollo profesional 4 de junio Clerical Day 5 de junio Regents Exams 9–10 y 17–25 de junio Juneteenth 19 de junio Último día de clases 26 de junio Inicio próximo ciclo escolar 10 de septiembre

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