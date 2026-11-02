La cantidad de alumnos matriculados en las escuelas públicas de Nueva York continúa disminuyendo. Durante el año escolar 2025-2026, el sistema educativo de la ciudad perdió 21,793 estudiantes, lo que representa una caída del 3% en comparación con el periodo anterior. Se trata del descenso anual más pronunciado desde la pandemia, según un informe de la Oficina del Contralor de Nueva York.

La tendencia no es nueva. Entre los años escolares 2013-2014 y 2025-2026, la matrícula de estudiantes desde kindergarten hasta el grado 12 (K-12) disminuyó un 19%, equivalente a casi 187,000 alumnos menos. En el último periodo analizado, el sistema de escuelas públicas de la ciudad (NYCPS) contaba con 789,918 estudiantes de esos niveles, frente a los 976,840 registrados al comienzo del periodo de comparación.

¿Por qué está disminuyendo la matrícula escolar?

Uno de los principales factores detrás de esta reducción es que Nueva York tiene cada vez menos niños en edad escolar. El descenso de los nacimientos, la salida de familias con hijos de la ciudad y los cambios en los patrones migratorios figuran entre las posibles explicaciones de esta tendencia.

El fenómeno tampoco significa que la mayoría de los estudiantes esté cambiando las escuelas públicas por instituciones privadas o charter. Entre 2020-2021 y 2025-2026, la población estudiantil total de la ciudad, considerando escuelas públicas, privadas y charter, disminuyó en 81,506 alumnos. Durante ese mismo periodo, las escuelas públicas perdieron 93,781 estudiantes, mientras que las instituciones charter sumaron 11,287 y las privadas registraron una reducción de 6,841.

Además, la educación en casa ganó presencia durante la última década. En el año escolar 2025-2026, Nueva York registró 13,079 estudiantes educados bajo esta modalidad, aproximadamente cuatro veces más que en 2015-2016; sin embargo, representan apenas el 1% de la población estudiantil total, por lo que este cambio no explica por sí solo la caída de las matrículas públicas.

La caída está relacionada principalmente con la reducción de la población infantil, el descenso de los nacimientos y la salida de familias de la ciudad. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

La disminución podría continuar durante la próxima década

Las proyecciones de la School Construction Authority (SCA) indican que la cantidad de estudiantes matriculados en las escuelas públicas de Nueva York podría reducirse en otros 128,000 entre los años escolares 2025-2026 y 2034-2035. De cumplirse este pronóstico, el sistema pasaría de una matrícula proyectada de 849,652 alumnos a aproximadamente 721,251.

El informe también identifica cambios en la composición de la población estudiantil. Por ejemplo, los alumnos negros representaban el 26% de la matrícula de NYCPS en 2013-2014, pero su proporción bajó al 19% en 2025-2026. En cambio, la participación de estudiantes asiáticos aumentó del 16% al 19%, mientras que la de alumnos hispanos o latinos pasó del 40.6% al 41.6%.

Las necesidades de los estudiantes siguen siendo elevadas

Aunque la matrícula general disminuye, el sistema educativo continúa atendiendo a una población con importantes necesidades económicas y educativas. En 2025-2026, los estudiantes con discapacidades representaron el 24% del total, frente al 19% registrado en 2013-2014. Asimismo, 136,556 alumnos fueron identificados como estudiantes que aprenden inglés, equivalentes al 15% de la matrícula.

Las dificultades económicas también forman parte del panorama. Según los datos del informe, aproximadamente el 73% de los estudiantes de las escuelas públicas de Nueva York enfrenta algún tipo de necesidad económica. Además, alrededor de 135,000 alumnos, equivalentes al 14% de la población estudiantil, se encontraban en viviendas temporales durante el año escolar 2024-2025.

Estas cifras muestran que, pese a tener menos estudiantes, las escuelas públicas de la ciudad siguen enfrentando importantes desafíos para atender a su población.