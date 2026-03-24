Cuando se acerca la Semana Santa, muchas familias hispanas en Estados Unidos empiezan a mirar el calendario con lupa: algunos piensan en viajar a ver a la familia, otros en tomarse unos días libres del trabajo, organizar actividades en casa, ir a misa o simplemente aprovechar para descansar con los niños. En una ciudad tan dinámica como Nueva York, donde miles de estudiantes latinos asisten a las escuelas públicas de NYC Public Schools y los padres suelen depender de horarios muy marcados por sus empleos, esa pregunta de si habrá clases o no en esos días se vuelve clave para organizarse con tiempo. Si tú también vives en la Gran Manzana o en alguno de los cinco boroughs (Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan o Staten Island) y te estás preguntando cómo se manejará la rutina escolar durante la Semana Santa 2026, aquí te explico con detalle cómo está organizado el calendario oficial y qué significa eso en la práctica para las familias hispanas.

Si tú también te lo estás preguntando, te lo explico de forma clara: el calendario escolar en la ciudad ya tiene definida la situación para 2026, y la respuesta tiene que ver directamente con cómo se organizan los recesos oficiales dentro del sistema educativo.

¿HABRÁ CLASES DURANTE LA SEMANA SANTA 2026?

La respuesta corta es sí y no. Las escuelas públicas de NYC Public Schools no tendrán clases durante la Semana Santa de 2026. Y no es que se haya declarado un feriado especial por esas fechas, sino que ocurre algo más interesante: la Semana Santa coincide completamente con el receso de primavera del calendario escolar oficial (spring break). Es decir, aunque en Estados Unidos no se celebra a nivel federal como en muchos países de Latinoamérica, en 2026 los estudiantes de las escuelas públicas de Nueva York van a estar de vacaciones justo durante esos días. Eso sí, el lunes, martes y miércoles previos sí hay que ir a los colegios.

El sistema de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York es uno de los más grandes y eficientes del país (Foto: AFP)

FECHAS CLAVE QUE DEBES TENER EN CUENTA

Aquí te dejo un cuadro sencillo para que lo veas de un vistazo, tal como lo revisarías al planear un viaje o pedir tiempo libre en el trabajo:

Evento Fecha en 2026 Inicio del receso de primavera Jueves 2 de abril Fin del receso de primavera Viernes 10 de abril Regreso a clases Lunes 13 de abril Domingo de Ramos Domingo 29 de marzo Jueves Santo Jueves 2 de abril Viernes Santo Viernes 3 de abril Domingo de Pascua Domingo 5 de abril

Como ves, los días más importantes de la Semana Santa —Jueves Santo, Viernes Santo y Pascua— caen dentro del receso. Eso significa que los estudiantes ya estarán de vacaciones en ese periodo, algo que muchas familias hispanas aprovechan para ir a misa, participar en actividades en sus parroquias locales, visitar familiares en otros estados o simplemente descansar en casa en Nueva York.

¿POR QUÉ OCURRE ESTO? ASÍ FUNCIONA EL CALENDARIO ESCOLAR

El calendario lo define cada año el Departamento de Educación de la ciudad, que forma parte de NYC Public Schools. Ellos tienen que equilibrar varias cosas: cumplir con los días lectivos obligatorios, respetar feriados oficiales y considerar la diversidad cultural y religiosa de la ciudad.

Por eso, en lugar de sumar días adicionales por cada festividad religiosa, muchas veces las integran dentro de recesos largos. Eso es exactamente lo que pasa en 2026 con la Semana Santa: no figura como un feriado independiente, pero queda cubierta dentro del receso de primavera. En una ciudad tan diversa como Nueva York, donde conviven comunidades católicas, cristianas evangélicas, musulmanas, judías, hindúes y de muchas otras religiones, el calendario escolar intenta ser lo más inclusivo posible sin alargar demasiado el año académico.

Dos estudiantes en un bus escolar de la ciudad de Nueva York (Foto: AFP)

OTROS FERIADOS IMPORTANTES DEL AÑO ESCOLAR 2025-2026

Para que tengas el panorama completo, aquí tienes un listado con otros días en los que tampoco habrá clases en NYC Public Schools durante el año escolar 2025-2026. Muchos de estos feriados reflejan la diversidad cultural y religiosa que se vive en la ciudad, muy presente en barrios con alta población hispana como el Bronx, Washington Heights, Corona o Sunset Park:

Eid al-Fitr: viernes 20 de marzo de 2026

Diwali: lunes 20 de octubre de 2025

Año Nuevo Lunar: lunes 17 de febrero de 2026

Eid al-Adha: miércoles 27 de mayo de 2026

A esto se suman los feriados federales tradicionales en Estados Unidos, como Acción de Gracias, Navidad, el Día de Martin Luther King Jr., el Día de los Presidentes o el Memorial Day.

¿QUÉ IMPLICA ESTO PARA LAS FAMILIAS?

Durante el receso de primavera:

No hay clases

No hay transporte escolar regular

No se ofrecen comidas escolares

Esto obliga a muchas familias a reorganizar su semana. En la práctica, lo que suele pasar en Nueva York es que:

Algunos padres coordinan vacaciones y piden esos días libres en el trabajo

Otros buscan programas comunitarios o campamentos

También hay actividades recreativas organizadas por centros locales, bibliotecas o iglesias

Estos programas requieren inscripción previa, tienen cupos limitados y pueden variar bastante según el barrio. En zonas con alta población hispana, muchas parroquias y centros comunitarios organizan actividades especiales de Semana Santa para niños y jóvenes.

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