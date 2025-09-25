Dos hermanas de Arkansas están en el centro de la polémica luego de que un video las mostrara destruyendo un memorial en honor a Charlie Kirk. Kerri, de 23 años, y Kaylee Rollo, de 22, lanzaron una campaña en GoFundMe para recaudar 18.000 dólares con el fin de cubrir los gastos legales tras ser arrestadas por presuntamente vandalizar el homenaje con velas y carteles instalado en las escaleras del tribunal del condado de Benton.

En la página de donaciones, Kaylee explicó la difícil situación que atraviesan. “Mi hermana y yo estamos siendo acosadas en internet y a mi hermana la despidieron de su trabajo”, escribió, asegurando además que se están violando sus derechos de la Primera Enmienda. “Por favor ayuden a mi hermana mientras busca otro empleo y únanse para enfrentar la tiranía que se está extendiendo en el país”, añadió.

El video que circula en redes muestra a las jóvenes destrozando los carteles del memorial y tirando las velas al suelo. “Al demonio Charlie Kirk”, dice Kerri en la grabación, quien usa pronombres neutros, mientras hace una señal obscena con las manos.

En un video, se ve a las hermanas rompiendo carteles, tirando velas y gritando insultos contra el cofundador de Turning Point USA. (Foto: @eduardomenoni / X)

“Graba todo lo que quieras”, dijo Kerri, agregando que: “Charlie Kirk murió como vivió, promoviendo la violencia”, y repitió varias veces “Al demonio Charlie Kirk” antes de irse junto a su hermana.

Las autoridades identificaron a las hermanas y las arrestaron el 17 de septiembre. Joseph Bollinger, juez de paz del condado de Benton, criticó el acto en declaraciones a 40/29 News: “Todos tienen derecho a expresar su libertad de expresión. Pero el problema surge cuando pisoteas un memorial, el acto humano de duelo. No solo estás pisoteando su libertad de expresión, también estás pisoteando la memoria de una persona. Estás pisoteando los valores de nuestro condado de Benton”.

Tras el arresto, las consecuencias no tardaron en llegar. Kerri fue despedida de su trabajo en un restaurante de Arkansas, mientras que el novio de Kaylee terminó la relación y le pidió que se mudara, según el Daily Mail.

Tras su detención, Kerri perdió su empleo y Kaylee fue expulsada de la casa de su novio, mientras que la recaudación ya supera los 15.000 dólares. (Foto: GoFundMe)

Lacy Christian, madre del exnovio, explicó: “Kaylee ha vivido en mi casa por más de un año y nunca le he negado tener las creencias que ella quiera. Sin embargo, no permitiré que alguien que vive en mi hogar esté de acuerdo o celebre un asesinato. Nunca permitiré que alguien que destruye un memorial de otra persona viva en mi casa”.

Pese a las críticas, la campaña de recaudación superó rápidamente los 15.000 dólares hasta el miércoles por la tarde; no obstante, parte de esas donaciones parecen provenir de personas que solo querían dejar comentarios ofensivos.

“Supongo que da dinero hacer algo deplorable”, escribió un usuario. Otro comentó: “Obtuvieron lo que merecían”, mientras que un tercero dijo: “Solo personas sin valores harían algo así a otro ser humano, y más aún a un padre”.

Charlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre de un disparo mientras ofrecía una charla en la Universidad del Valle de Utah. (Foto: AFP)

Kerri y Kaylee enfrentan ahora cargos por daños criminales en primer grado y fueron puestas en libertad bajo fianza conjunta de 22.500 dólares.

Charlie Kirk, padre de dos niños pequeños y cofundador de Turning Point USA, fue asesinado el 10 de septiembre de un disparo mientras ofrecía una charla en la Universidad del Valle de Utah, un crimen por el que se acusa a Tyler Robinson, de 22 años.

Qué se sabe sobre el asesino de Charlie Kirk

El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk es Tyler Robinson, un hombre de 22 años de Utah. Fue detenido dos días después del tiroteo y se entregó a las autoridades después de que un familiar lo identificara en las imágenes difundidas por el FBI.

Los investigadores encontraron indicios que sugieren una posible motivación política. Se descubrieron inscripciones en los casquillos de bala recuperados, incluyendo mensajes como “¡Oye, fascista! ¡Atrapa esta [bala]!” y referencias a un himno antifascista.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, señaló que Robinson tenía “cierta politización” en sus redes sociales, aunque no estaba afiliado a ningún partido político ni había votado en las últimas elecciones.

