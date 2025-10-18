Un caso reciente ha generado conmoción entre la comunidad latina en Estados Unidos. Sucede que dos hermanas decidieron vender tamales con el propósito de solventar los gastos legales que necesita su padre, quien fue arrestado por los agentes federales de inmigración en Chicago. Se trata de un acto emotivo, pues su progenitor se dedicaba a este oficio.

Según Univsion Chicago, este inmigrante fue interceptado por las autoridades de ICE mientras cumplía con su labor el pasado jueves 16 de octubre. Si bien esto ocasionó un fuerte golpe emocional en esta familia, no se dejaron vencer por la tristeza y se trazaron el objetivo de liberarlo.

“Sí me dolió ver eso por redes sociales. Me destrozó. Lo quiero abrazar, lo queremos abrazar, queremos estar con él (su padre) y espero que esté pronto con nosotros”, fueron las palabras de Daniela Valladeras, una de las hijas del hombre detenido.

Daniela Valladares, una de las hijas, quiero abrazar y nuevamente reencontrarse con su padre. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

Fue así que ambas hermanas tomaron el riesgo y se posicionaron en el cruce entre la calle 52 y Pulaski, lugar donde su padre vendía y también fue detenido, con el propósito de ofrecer este alimento.

Lo sorpresivo es que los distintos residentes de la localidad se enteraron de este caso y tuvieron la nobleza de apoyarlas. Fue así que lograron vender más de 24 docenas de tamales en tan solo una hora y media.

Si pensabas que fue el único alimento que vendieron en esa ocasión, las hermanas Valladares también añadieron otro producto alimenticio: arroz con leche. Esto ha permitido que sigan recaudando el dinero que necesitan para liberar a su padre.

“Estoy muy agradecida por todos y por estar aquí con nosotros, por apoyarnos y voy a seguir aquí. Estamos aquí por ustedes, yo también quiero ayudar a la demás gente que está pasando por la misma situación”, expresó.

Al enterarse de este caso, distintos hispanos no dudaron en brindar el apoyo a estas hermanas. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

También hay una campaña

Las hijas no se conforman solo con vender estos alimentos, también han creado una campaña en GoFundMe para recaudar fondos y así recaudar el dinero suficiente en el menor tiempo posible. Son conscientes que los gastos legales del proceso serán altos, pero confían que recibirán la ayuda de la comunidad hispana.