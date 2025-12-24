Al conversar con familiares o amigos que viven en California, siempre surge el mismo tema: la sensación de que el estado está cambiando rápido y de que, poco a poco, se están tomando medidas para proteger más a las comunidades inmigrantes en este contexto social y político que está atravesando Estados Unidos desde que Donald Trump regresó al poder. En los últimos años y meses distintas organizaciones y líderes comunitarios han presionado para que las políticas estatales reflejen la realidad de quienes sostienen buena parte de la economía local.

Por eso quiero contarte qué leyes entran en vigor en 2026 y cómo podrían ayudar a quienes viven, estudian o trabajan en el estado sin importar su estatus migratorio. Estas normas, firmadas por el gobernador Gavin Newsom, forman parte de un paquete más amplio que busca dar transparencia, seguridad y límites a la manera en que distintas agencias interactúan con inmigrantes. De esta forma, California se sigue consolidando como un estado santuario dentro de un país que cada vez va mirando con malos ojos a los inmigrantes que llegaron en busca de mejorar las condiciones de sus familias.

Gavin Newsom es el actual gobernador de California (Foto: AFP)

UN NUEVO MARCO LEGAL EN ESCUELAS Y UNIVERSIDADES: SB 98

A partir de 2026, la SB 98 cambiará la forma en que escuelas primarias, secundarias, distritos escolares y universidades —públicas y privadas— deberán reaccionar cuando agentes migratorios se presenten en un campus, algo que ha sido tema de debate en los más recientes meses debido a las duras estrategias de ICE. El nerviosismo que generan estas situaciones en estudiantes y familias es tremendo, así que esta norma llega para dar un respiro: obliga a que haya protocolos claros y que se notifique a la comunidad educativa sin revelar datos personales. Todo deberá estar actualizado antes del 1 de marzo de 2026.

ESCUELAS SANTUARIO MÁS PROTEGIDAS: AB 49

Algo que también me parece importante destacar es la AB 49, una ley que fortalece el concepto de “escuelas santuario”. En pocas palabras, impide que funcionarios de inmigración ingresen a zonas no públicas sin una orden judicial válida. Además, restringe enormemente la entrega de registros académicos o información privada. Las instituciones educativas tienen hasta el 1 de marzo de 2026 para ajustar sus normas internas. Es así que los padres podrán estar un poco más tranquilos mientras los más pequeños estudian como Dios manda.

NUEVAS GARANTÍAS PARA VENDEDORES AMBULANTES: SB 635

Si alguna vez has conversado con vendedores ambulantes —muchos de ellos inmigrantes— sabes las dificultades que enfrentan para obtener permisos. La SB 635 llega justamente para eliminar obstáculos injustos: desde el 1 de enero de 2026, ningún gobierno local podrá pedir información sobre estatus migratorio, país de nacimiento o antecedentes criminales como requisito para operar. Y algo que me parece clave: antes de marzo de 2026, deberán destruir registros sensibles que hayan sido recopilados sin un motivo legal.

IDENTIFICACIÓN VISIBLE PARA AGENTES SIN UNIFORME: SB 805

He escuchado historias de personas que no saben si quien las detiene es realmente un agente autorizado o un tercero. La SB 805 apunta a resolver eso. A partir de 2026, cualquier policía o agente federal que actúe sin uniforme dentro de California tendrá que mostrar de manera visible una credencial con nombre, número o agencia. La idea es evitar suplantaciones y reducir abusos. ¿Te imaginas que alguien con xenofobia se disfrace de agente de ICE para hostigar o violentar inmigrantes? Esto ya no debería se posible.

RESTRICCIONES AL USO DE CUBIERTAS FACIALES EN OPERATIVOS: SB 627

Otra ley importante es la SB 627, que prohíbe a los agentes usar máscaras opacas o cubiertas que oculten completamente su rostro, salvo en operativos especiales autorizados. A partir del 1 de julio de 2026, todas las agencias deberán tener listas sus reglas internas. Y hay algo relevante: si un agente comete un abuso o un arresto falso mientras oculta su identidad, no podrá reclamar inmunidad civil... deberán pagar las consecuencias.

CONTROLES SOBRE BASES DE DATOS Y COLABORACIÓN MIGRATORIA: SB 580

Para quienes se preocupan por cómo se usan sus datos personales —algo muy común entre inmigrantes—, la SB 580 será un pilar fundamental. Ordena que la Fiscalía General de California publique, antes del 1 de julio de 2026, políticas modelo que regulen el uso de bases de datos estatales y limiten la colaboración con agencias migratorias. También incluirá auditorías, capacitaciones y guías para evitar que información sensible acabe en manos equivocadas.

California es uno de los estados con mayor cantidad de inmigrantes en Estados Unidos (Foto: AFP) / APU GOMES

