Movilizarse en bicicleta, además de ser beneficioso para la salud, tiene muchas ventajas: no emite gases contaminantes ni CO₂, ayuda a mejorar la calidad del aire, reduce el tráfico y más. Si resides en Florida o utilizas este vehículo para desplazarte allí, seguramente has visto a varias personas hacerlo sobre las aceras. Si bien es legal su uso, existen situaciones en las que sí pueden multarte. A continuación, te detallamos en qué casos podrías recibir una sanción y qué recomendaciones deberías seguir para evitar problemas.

Qué dice la ley y cuáles son las multas por no respetar si vas con bicicleta en la acera (Foto: Freepik)

¿EN QUÉ CASOS PUEDEN MULTARTE POR MANEJAR BICICLETA EN LAS ACERAS?

Como lo mencionamos al inicio, manejar una bicicleta – incluso si es eléctrica – en las aceras de Florida es legal, pero eso no significa que puedas hacerlo sin respetar ciertas normas. Si desacatas alguna de estas condiciones, podrías recibir una multa; por ello, como ciclista, es importante que conozcas las leyes de este estado, las cuales se encuentran establecidas en el Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles.

Cabe aclarar que aunque las bicicletas eléctricas están dentro de la misma categoría que las tradicionales, estas tienen límites de velocidad, por lo que no deben superar los 16 km/h y permanecer a unos 15 metros de cualquier peatón.

Recuerda que si circulas en bicicleta por la acera, Florida te considera un peatón, pero si lo haces por la carretera, la ley te considera un vehículo; es decir, tienes los mismos derechos y responsabilidades que un automóvil, precisa El Diario.

Asimismo, ten presente que cada municipio puede establecer restricciones en determinadas zonas como áreas con mucho tránsito peatonal. Haz clic aquí para consultar las ordenanzas locales.

Reglas clave para usar la bicicleta en las aceras sin romper la ley en Florida (Foto: Freepik)

LAS NORMAS QUE DEBES CUMPLIR COMO CICLISTA SI MANEJAS POR LAS ACERAS DE FLORIDA

Ceder el paso a los peatones: cuando circulas por la acera, los peatones siempre tendrán prioridad.

cuando circulas por la acera, los peatones siempre tendrán prioridad. Avisar al adelantar: en caso quieras pasar a una persona que está caminando, tienes que emitir una señal audible como tocar un timbre, una campana o avisar verbalmente.

en caso quieras pasar a una persona que está caminando, tienes que emitir una señal audible como tocar un timbre, una campana o avisar verbalmente. Uso de casco para menores: todos los ciclistas menores de 16 años deben usar casco de forma obligatoria. Si bien no se obliga a los adultos, las autoridades lo recomiendan.

todos los ciclistas menores de 16 años deben usar casco de forma obligatoria. Si bien no se obliga a los adultos, las autoridades lo recomiendan. Cantidad de personas en la bicicleta: solamente debe viaja el número de personas para la que fue diseñada la bicicleta, que generalmente es una. En el caso de un adulto, puede transportar a un niño pequeño en un asiento especial.

solamente debe viaja el número de personas para la que fue diseñada la bicicleta, que generalmente es una. En el caso de un adulto, puede transportar a un niño pequeño en un asiento especial. Luces obligatorias de noche: la bicicleta debe llevar una luz blanca frontal visible a unos 152 metros y una luz o reflector rojo trasero visible a unos 182 metros.

la bicicleta debe llevar una luz blanca frontal visible a unos 152 metros y una luz o reflector rojo trasero visible a unos 182 metros. Respetar señales de tránsito: al igual que el resto de unidades, los ciclistas deben obedecer semáforos, señales de alto y otras normas de circulación.

al igual que el resto de unidades, los ciclistas deben obedecer semáforos, señales de alto y otras normas de circulación. No conducir bajo efectos de alcohol o drogas: si circular en bicicleta bajo estas condiciones, serás sancionado.

si circular en bicicleta bajo estas condiciones, serás sancionado. No sujetarse a vehículos en movimiento: nunca te agarras de vehículos (autos o camiones) para avanzar, pues es peligroso y prohibido por la ley.

nunca te agarras de vehículos (autos o camiones) para avanzar, pues es peligroso y prohibido por la ley. Circular por la derecha: si decides ir con la bicicleta por la carretera, debes mantenerte lo más cerca posible del borde derecho.

si decides ir con la bicicleta por la carretera, debes mantenerte lo más cerca posible del borde derecho. Si circulo en grupo hacerlo con precaución: dos ciclistas pueden ir lado a lado, pero si obstaculizan el tránsito deben colocarse en fila.

