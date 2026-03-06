Si tienes una licencia de conducir de otro estado y planeas manejar en Florida, ya sea de paso o por un tiempo prolongado, debes tener especial cuidado: podrías enfrentar varios problemas legales, desde multas y citaciones hasta la inmovilización de tu vehículo o dificultades con tu seguro. A continuación, te contamos qué licencias de conducir de 20 estados ya no son válidas en el llamado ‘Estado del Sol’.

Vale mencionar que el Departamento de Vehículo Motorizados (DMV) es la entidad federal encargada de gestionar todos los trámites correspondientes a la emisión o renovación de una licencia de conducir, aunque las normativas varían dependiendo los estados.

Las licencia de conducir emitidas por Connecticut, Delaware, Hawái, Rhode Island y Vermont no son aceptadas en Florida si se confirma que se trata de un inmigrante ilegal. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

FLORIDA DESCONOCE CIERTAS LICENCIAS DE CONDUCIR DE ALGUNOS ESTADOS

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés) informó que como ciertas licencias no cumplen con los requisitos previstos en la ley estatal, no pueden utilizarse cuando la normativa exige exhibir un permiso válido. La base legal de esta medida está en la sección 322.03 de los Estatutos de Florida.

En otras palabras, Florida solo quiere reconocer licencias de otros estados que hayan verificado estatus migratorio de los conductores, por lo que considera inválidas las licencias emitidas específicamente para personas sin prueba de presencia legal como tarjetas de “privilegio de conducir” o documentos que indican que no son válidos para identificación federal.

¿Por qué lo hacen? Porque quieren “reforzar” el control migratorio a nivel estatal usando el tránsito como herramienta: si la licencia fue emitida por un estado que permite conducir a indocumentados, Florida la trata como si la persona manejara sin licencia válida.

Los más perjudicados. Los migrantes con licencias de estados que otorgan permisos a personas indocumentadas. Una vez que ingresan a Florida, dichos documentos dejan de ser aceptados por la policía estatal y pueden imponer multas, cargos por manejar sin licencia y otras consecuencias legales.

Muchos ciudadanos de otros estados realizan viajes por auto para conocer Florida. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿QUÉ LICENCIAS DE CONDUCIR NO SON VÁLIDAS EN FLORIDA?

A continuación, cada una de las licencias de conducir que no son válidas en Florida, publica La Nación:

Connecticut: licencias con la leyenda “DO - Not for Federal Identification” o que tienen un “DO” para conducir únicamente.

Delaware: licencias con la leyenda "Driving Privilege Only - Not Valid for Identification".

California: licencias con permisos emitidos a partir del 22 de enero de 2018 que no tienen la estrella Real ID y con la leyenda "Federal Limits Apply".

Colorado: licencias emitidas a partir de 2012 sin la estrella Real ID y con las leyendas "Federal Limits Apply" y "Not valid for federal identification, voting, or public benefit purposes".

Distrito de Columbia: licencias emitidas desde el 1 de mayo de 2014 sin estrella Real ID con la leyenda "Not Valid for Official Federal Purposes".

Hawái: licencias sin estrella Real ID emitidas desde el 16 de enero de 2018 con las leyendas "Limited Purpose Driver License", "Limited Purpose Instruction Permit", "Limited Purpose Provisional Driver License" o "Not acceptable for official federal purposes".

Illinois: licencias emitidas desde abril de 2019 sin estrella Real ID con la leyenda "Federal Limits Apply".

Maryland: licencias emitidas desde el 20 de junio de 2016 sin estrella Real ID con la leyenda "Not acceptable for federal purposes".

Massachusetts: licencias emitidas desde marzo de 2018 sin estrella Real ID con la leyenda "Not for Federal Identification".

Minnesota: licencias emitidas desde octubre de 2018 sin estrella Real ID con la leyenda "Not for Federal Identification".

Nevada: licencias emitidas desde el 12 de noviembre de 2014 sin estrella Real ID con la leyenda "Driver Authorization Card – Not Valid for Identification".

Nueva Jersey: licencias emitidas desde septiembre de 2019 sin estrella Real ID con la leyenda "Not for 'REAL ID' purposes".

Nuevo México: licencias emitidas hasta el 14 de noviembre de 2016 sin estrella Real ID con la leyenda "Not intended for federal purposes".

Nueva York: licencias emitidas hasta octubre de 2021 sin estrella Real ID con las leyendas "Not for Federal Purposes" o "Driver Authorization Card".

Oregón: licencias emitidas desde julio de 2020 sin estrella Real ID con la leyenda "Not for REAL ID Act".

Rhode Island: licencias emitidas desde el 3 de diciembre de 2018 sin estrella Real ID con las leyendas "Not for Federal Identification", "Driver Privilege Card" o "Driver Privilege Permit".

Utah: licencias emitidas en 2019 o después sin estrella Real ID con la leyenda "Not valid for identification. Driving privilege only".

Vermont: licencias emitidas desde principios de 2014 sin estrella Real ID con la leyenda "Driver Privilege Card not valid for Real ID".

Virginia: licencias emitidas desde el 1 de octubre de 2018 sin estrella Real ID con la leyenda "Federal Limits Apply".

Washington: licencias emitidas desde octubre de 2018 sin estrella Real ID con la leyenda "Federal Limits Apply".

La licencia de conducir es obligatoria para manejar en Estados Unidos, aunque Florida exigirá que sea de una personas con documentos legales (Foto: Pixabay)

¿QUÉ PUEDE PASARTE SI MANEJAS EN FLORIDA SIENDO INDOCUMENTADO?

Si eres indocumentado y aunque tengas licencia de conducir, si manejas por Florida puedes enfrentar varios problemas legales:

Delito penal (misdemeanor): conducir sin una licencia válida en Florida es un delito menor tipificado en el estatuto 322.03, precisa The Law Offices of Roger P. Foley.

Primera condena: Misdemeanor de segundo grado, con una pena máxima de hasta 60 días de cárcel hasta 6 meses de libertad condicional y multa de hasta 500 dólares.

Segunda condena: puede tratarse como misdemeanor de primer grado, con una pena máxima de hasta 1 año de cárcel y multa de hasta 1,000 dólares.

Tercera condena o posteriores: sigue siendo un misdemeanor de primer grado, pero la ley ahora exige un mínimo obligatorio de 10 días de cárcel, además de la posibilidad de hasta 1 año de prisión y multa de hasta 1,000 dólares.

Si hay lesiones graves o muerte: cuando manejar sin licencia válida se combina con conducción negligente que cause lesiones graves o la muerte, el cargo puede elevarse a delito grave (felony) de tercer grado, con penas de hasta 5 años de prisión y multa de hasta 5,000 dólares.

