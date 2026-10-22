Será un fin de semana de terror. Si tienes planes para celebrar Halloween en Nueva York, acompañar a los niños a pedir dulces por el vecindario o reunirte con amigos después del trabajo, revisa cómo funcionará el subway antes de salir. Las líneas A, C y E, como señala Secret NYC, tendrán modificaciones durante el fin de semana del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2026, con desvíos, paradas omitidas y ajustes que pueden complicar los desplazamientos entre Brooklyn y Manhattan. Para quienes piensan acercarse al desfile del Village, cenar fuera o regresar tarde a casa, será importante comprobar qué tren tomar, hacia dónde circula y cuáles estaciones atenderá a esa hora.

La Metropolitan Transportation Authority (MTA) también contempla interrupciones en los servicios L y 1. Por eso, conviene organizar tanto la ida como el regreso: una conexión disponible durante la tarde podría no funcionar de la misma manera después de medianoche.

El Metro de Nueva York se alista para un fin de semana de Halloween cargado de cambios en tres de sus líneas (Foto: MTA)

¿QUÉ CAMBIARÁ EN LAS LÍNEAS A, C Y E DURANTE HALLOWEEN?

Las modificaciones tendrán distintos horarios y no afectarán por igual a ambos sentidos. El principal desvío de la A comenzará el viernes 30 de octubre a las 11:45 p. m. y terminará el lunes 2 de noviembre a las 5 a. m. Los ajustes de la C y la E se concentrarán el sábado 31 y el domingo 1.

Este es el resumen para organizar el viaje:

Línea Modificación Cuándo A hacia Inwood Circulará por las vías de la F entre Jay St-MetroTech y West 4th St-Washington Square, sin atender cinco estaciones habituales. Del viernes 30 de octubre, a las 11:45 p. m., al lunes 2 de noviembre, a las 5 a. m. C Tendrá desvíos entre Jay St-MetroTech y 59 St-Columbus Circle. Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, durante el día y la tarde-noche. C hacia Euclid Av Omitirá cuatro paradas de Brooklyn en los servicios afectados. Durante el fin de semana, según la franja indicada en la alerta. E Presentará ajustes y funcionará como alternativa para algunos desplazamientos afectados por los cambios de la C. Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre.

Antes de abordar, comprueba el destino indicado en el tren y las instrucciones del andén. Que una estación quede fuera del recorrido en determinada dirección no significa necesariamente que esté cerrada para todos los pasajeros.

LÍNEA A HACIA INWOOD: CINCO ESTACIONES SIN PARADA

Los trenes A con destino a Inwood utilizarán las vías de la F entre Jay St-MetroTech, en Brooklyn, y West 4th St-Washington Square, en Manhattan.

Durante ese desvío no se detendrán en:

High St.

Fulton St.

Chambers St.

Canal St.

Spring St.

La modificación será especialmente relevante para quienes salgan de Brooklyn rumbo al Bajo Manhattan. Si necesitas llegar a cualquiera de esos puntos, tendrás que utilizar otro acceso o realizar un transbordo.

Estación afectada Alternativa High St Utilizar York St, de la F, y completar a pie el tramo necesario según el destino. Fulton St Tomar la F y conectar con la J en Delancey St-Essex St. Otra posibilidad es cambiar a la E en West 4th St hasta World Trade Center. Chambers St Llegar a West 4th St y abordar un A o E hacia Downtown. Canal St Hacer transbordo en West 4th St a un A o E en dirección sur. Spring St Continuar hasta West 4th St y regresar en un A o E hacia Downtown.

Si vas a encontrarte con familiares o amigos, acuerden también una salida concreta. La ruta alternativa podría dejarte a varias cuadras del lugar habitual de reunión.

La Línea A del Metro de Nueva York es una de las tantas que presentará modificaciones durante el fin de semana de Halloween (Foto: MTA)

LÍNEA C: DESVÍOS ENTRE BROOKLYN Y MANHATTAN

La C modificará su recorrido entre Jay St-MetroTech y 59 St-Columbus Circle durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, en horario diurno y de tarde-noche.

Los servicios utilizarán tramos alternativos por las vías de la F y la A. El itinerario dependerá de si viajas hacia 168 St o Euclid Av, por lo que conviene revisar las indicaciones antes de subir.

Para llegar a los puntos que queden fuera del trayecto habitual, considera estas opciones:

14 St, 23 St y 34 St-Penn Station: utilizar los servicios A o E que atiendan esas paradas.

42 St-Port Authority y 50 St: comprobar las conexiones disponibles mediante la A o la E.

Spring St: continuar hasta West 4th St y cambiar a un A o E hacia Downtown.

No basta con identificar la letra del tren. Durante una modificación, también debes comprobar el sentido y las estaciones anunciadas.

Cuatro paradas de Brooklyn serán omitidas

Los trenes C afectados con destino a Euclid Av no atenderán:

Lafayette Av.

Clinton-Washington Avs.

Franklin Av.

Kingston-Throop Avs.

Las alternativas incluyen continuar hasta Nostrand Av o Utica Av, según corresponda, y regresar en un servicio hacia Manhattan que permita alcanzar el punto necesario.

Comprueba cuál conexión te conviene antes de seguir. Si llevas bolsas, acompañas a niños o vuelves después del trabajo, un transbordo adicional puede complicar el regreso.

La línea C es una de las afectadas durante el fin de semana de Halloween (Foto: GeneralPunger / Wikimedia)

LÍNEA E: ¿QUÉ REVISAR ANTES DE UTILIZARLA COMO ALTERNATIVA?

La E tendrá ajustes durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. También será una opción para algunos pasajeros que necesiten llegar a estaciones afectadas por los desvíos de la C.

Antes de elegirla, comprueba:

La dirección del servicio.

Las paradas disponibles a la hora prevista.

El punto de conexión con otras líneas.

La ruta necesaria para volver.

Si tienes una reserva o acordaste encontrarte con otras personas, deja margen para los transbordos y las esperas en el andén.

La línea E del Metro de Nueva York tendrá algunas modificaciones que sus usuarios deben conocer para evitar inconvenientes (Foto: MTAEnthusiast10 / Wikimedia)

¿CÓMO LLEGAR AL DESFILE DE HALLOWEEN DEL VILLAGE?

Si eres de los miles que han esperado esta celebración para asistir al Village Halloween Parade, en Greenwich Village, organiza tanto la llegada como el regreso. Los desvíos de la A y la C pueden modificar las conexiones habituales desde Brooklyn y otros sectores de la ciudad.

Estas son las opciones que conviene revisar:

Líneas 1, 2 y 3 por la Séptima Avenida. Pueden acercarte a la zona, dependiendo del origen. Comprueba las condiciones nocturnas. Línea F por la Sexta Avenida. Es una alternativa para determinados viajes entre Brooklyn y Manhattan; además, forma parte del desvío previsto para la A. Servicios A y E hacia Downtown. Pueden servir para alcanzar estaciones de la Octava Avenida que no atenderán algunos trenes desviados. Líneas N y R desde Brooklyn. Evalúa sus conexiones si necesitas otra ruta hacia Manhattan, incluida la posibilidad de transbordar en Atlantic Av-Barclays Center. Tiempo adicional para caminar y cambiar de andén. No calcules la salida únicamente según la duración habitual del recorrido.

Si vas en grupo, acuerden un punto de encuentro fuera de la estación. Así evitarán depender de que todos lleguen en el mismo tren o utilicen idéntico acceso.

¿DÓNDE CONSULTAR LOS CAMBIOS OFICIALES DE LA MTA?

Revisa las alertas de la MTA antes de salir y vuelve a comprobarlas cuando termine tu celebración. Selecciona la fecha, la dirección y la franja horaria del trayecto, especialmente si regresarás después de medianoche.

La información está disponible en la página de alertas y cambios programados del metro de Nueva York.

Si la vuelta a casa será durante la madrugada del domingo o del lunes, busca también los avisos correspondientes a esa jornada. Las condiciones pueden ser distintas de las que encontraste al comenzar la salida.