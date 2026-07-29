Quienes usan a diario el sistema subterráneo de la ciudad para ir al trabajo, llegar a clases, abrir sus negocios o visitar a la familia en Queens, el Bronx, Brooklyn y Manhattan deben prepararse para un mes con modificaciones en sus recorridos habituales. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) confirmó una serie de obras de renovación que afectarán el servicio de las líneas L, N, R y W durante gran parte de agosto, con interrupciones programadas tanto los fines de semana como en determinados días laborables. Esto impactará directamente a miles de pasajeros hispanos que dependen del subway para moverse entre barrios como Jackson Heights, Corona, Sunset Park, Washington Heights o el East Village, por lo que será clave revisar con tiempo los desvíos, rutas recortadas, paradas omitidas y buses de reemplazo antes de salir de casa. Según la agencia, estas intervenciones apuntan a mejorar la confiabilidad del sistema, renovar infraestructura que ya superó su vida útil y modernizar el manejo de las señales, en línea con el plan de inversión histórica para actualizar la red de transporte urbano.

Si tienes planeado desplazarte entre Manhattan, Queens o el este de Brooklyn, conviene revisar tu trayecto con anticipación. Aunque los ajustes pueden implicar transbordos adicionales, recorridos más largos y uso de autobuses especiales, la MTA sostiene que el resultado será un funcionamiento más estable, menor cantidad de retrasos y mejores tiempos de viaje para millones de personas.

MOTIVOS DE LOS CAMBIOS EN L, N, R Y W

De acuerdo con la MTA, las intervenciones se centrarán en la sustitución de vías, el mantenimiento del sistema de señales y el reemplazo de desvíos ferroviarios en distintos puntos de la red.

Las labores principales se concentrarán en:

Renovación de tramos de rieles entre 57 St y 5 Av/59 St.

Mantenimiento de equipos de señalización en Manhattan y Queens.

Sustitución de cambios de vía en la línea L, entre Broadway Junction y Canarsie-Rockaway Pkwy.

Modernización de infraestructura para mejorar horarios y reducir futuras interrupciones.

La autoridad explicó que estos trabajos buscan reforzar la estabilidad del servicio a largo plazo y disminuir cortes inesperados, especialmente en horarios de alta demanda.

AJUSTES EN LAS LÍNEAS N Y R ENTRE QUEENS Y MANHATTAN

Las modificaciones más relevantes comenzarán durante cuatro fines de semana consecutivos:

Fechas Horario Cambios 7 al 10 de agosto Viernes 11:30 p.m. a lunes 5:00 a.m. Servicio modificado 14 al 17 de agosto Viernes 11:30 p.m. a lunes 5:00 a.m. Servicio modificado 21 al 24 de agosto Viernes 11:30 p.m. a lunes 5:00 a.m. Servicio modificado 28 al 31 de agosto Viernes 11:30 p.m. a lunes 5:00 a.m. Servicio modificado

Durante esos periodos:

La línea N circulará en dos tramos independientes: Entre Queensboro Plaza y Ditmars Blvd; Entre Stillwell Av y Times Sq–42 St.

En horario diurno, algunos trenes R utilizarán la ruta de 63 St en ambos sentidos entre 57 St y 36 St, en Queens.

Para desplazamientos entre Queens y Manhattan, la MTA recomienda utilizar la línea 7 y hacer transbordo en Queensboro Plaza o Times Sq–42 St.

En la práctica, esto implica que muchos usuarios hispanos que se mueven entre Astoria, Jackson Heights, Corona o Woodside deberán ajustar sus conexiones y considerar la 7 como eje principal para llegar a Midtown o al centro de la ciudad.

El Metro de Nueva York ajusta su servicio para realizar algunos trabajos (Foto: MTA)

CAMBIOS NOCTURNOS EN LA LÍNEA N

Las afectaciones no se limitarán a los fines de semana. En las noches del:

11 al 14 de agosto.

19 al 21 de agosto.

25 al 28 de agosto.

En todos los casos, desde las 11:30 p.m. hasta las 5:00 a.m., los trenes N operarán divididos en dos secciones, por lo que quienes viajen entre Queens y Manhattan deberán recurrir nuevamente a la línea 7 para completar su recorrido.

Para quienes trabajan en horarios nocturnos —por ejemplo, en restaurantes, bodegas, supermercados latinos, servicios de delivery o limpieza— estos ajustes pueden significar trayectos más largos y la necesidad de revisar alternativas con antelación.

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA LÍNEA W

Otro de los puntos clave será la suspensión provisional del servicio W.

Fechas Horario Medida Del 24 al 28 de agosto 5:01 a.m. a 11:30 p.m. Servicio W suspendido

Mientras dure esta medida:

Algunos trenes R circularán por la ruta de 63 St entre Manhattan y Queens.

La MTA recomienda utilizar las líneas N y R como opciones principales para reemplazar la W.

Esta situación afectará especialmente a quienes usan la W para moverse entre Astoria y el Downtown o Midtown, incluyendo a residentes hispanos que trabajan en oficinas, comercio y servicios en el centro de la ciudad.

INTERRUPCIONES Y AUTOBUSES DE REEMPLAZO EN LA LÍNEA L

Los usuarios del este de Brooklyn también deberán reorganizar sus desplazamientos.

Durante los fines de semana:

21 al 24 de agosto.

28 al 31 de agosto.

No habrá servicio de la L entre Broadway Junction y Canarsie-Rockaway Pkwy, desde el viernes a las 11:30 p.m. hasta el lunes a las 5:00 a.m.

Para mantener la conexión, la MTA pondrá en marcha:

Autobuses lanzadera gratuitos entre Rockaway Pkwy y Broadway Junction.

Un esquema especial de reemplazo para cubrir el tramo cerrado.

Este recorte impactará a comunidades del este de Brooklyn, incluyendo a numerosas familias hispanas en Canarsie y áreas cercanas que utilizan la L para enlazar con otras líneas hacia Manhattan o diferentes zonas del borough.

OPERACIÓN EN DOS SEGMENTOS DE LA L DURANTE LA SEMANA

Entre el 24 de agosto a las 5:00 a.m. y el 28 de agosto a las 11:30 p.m., la línea L funcionará dividida en dos partes:

Tramo Operación 8 Av – Broadway Junction Servicio regular Broadway Junction – E 105 St Tren lanzadera

En ese periodo:

Habrá autobuses gratuitos entre Canarsie-Rockaway Pkwy y E 105 St.

Los trenes lanzadera conectarán E 105 St con la plataforma J de Broadway Junction.

La Z quedará suspendida de forma temporal.

La J operará con patrón local para facilitar enlaces con el servicio provisional de la L.

Si vives en zonas del este de Brooklyn o utilizas la L desde Manhattan para llegar a áreas residenciales con alta presencia latina, será importante revisar las opciones de transbordo con las líneas J y 3 y considerar un margen extra de tiempo en tus viajes.

RECOMENDACIONES PARA MANTENERSE AL DÍA

Quienes tengan previsto usar el Metro de Nueva York durante agosto deberían comprobar el estado del servicio antes de salir, especialmente si su rutina incluye las líneas L, N, R o W.

La MTA sugiere recurrir a canales oficiales:

Sitio web, donde se publican alertas en tiempo real y cambios programados para cada línea.

Aplicación móvil, disponible para iPhone y Android, con horarios de llegada actualizados y notificaciones sobre variaciones del servicio.

Alertas por correo electrónico y mensajes de texto, que permiten recibir información personalizada según el recorrido habitual.

The Weekender, boletín semanal que resume las principales modificaciones previstas para cada fin de semana.

Planificar los viajes con algunos minutos de anticipación puede marcar la diferencia durante este periodo de obras. Aunque las intervenciones serán numerosas, la MTA afirma que el paquete de mejoras permitirá ofrecer un servicio más estable, seguro y puntual una vez concluidas las tareas de modernización, como parte del amplio plan de inversión para renovar la red de transporte en toda la ciudad.

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