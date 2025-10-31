A pocas horas de celebrarse Halloween , muchos padres que residen en Estados Unidos planean salir a las calles para pedir dulces juntos a sus hijos; sin embargo, existe un impedimento que les genera temor: la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) . Ante la situación, las distintas comunidades de Chicago han tomado medidas al respecto para que esta celebración sea un recuerdo inolvidable.

La iniciativa fue impulsada por el gobernador de esta ciudad, JB Pritzker, quien emitió un pedido exclusivo hacia el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ante los constantes operativos migratorios que han detenido a decenas de inmigrantes indocumentados .

“Pido un mínimo de decencia humana. Llevan más de dos meses causando trastornos. Dejen en paz a los niños y a las familias de Illinois”, fueron las palabras de la autoridad.

J. B. Pritzker solicitó al DHS que, por este día, no se realicen operativos migratorios en Chicago. (Crédito: CBS Chicago / YouTube)

No sería lo único, ya que los líderes comunitarios y los residentes también han tomado sus precauciones. Según CBS News, las personas que viven en Logan Square recibieron la aprobación para cerrar las cuadras 2400 y 2500 de North Bernard para crear un área segura durante las celebraciones de Halloween.

“Sabemos que tenemos a ICE en nuestras comunidades. Sabemos que nuestras familias temen sus operaciones. (...) Pueden cerrar las calles al tráfico y asegurarse de contar con voluntarios apostados en las intersecciones de las zonas aledañas”, fueron las palabras del concejal Anthony Quezada.

En otro punto, el Consejo Comunitario de Little Village organizó su propio evento de Noches de Brujas en todo el tramo de la calle 26 (desde la avenida Kostner hasta la avenida Sacramento). “Vamos a mostrarles a los niños que pueden salir a pedir dulces y no tener miedo”, declaró Baltazar Enríquez, presidente de la organización en mención.

Muhcos padre estadounidenses e inmigrantes desean celebrar Halloween en compañía de sus hijos sin algún inconveniente. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini")

Se seguirán realizando los operativos migratorios

Ante el pedido del gobernador actual de Chicago, la secretaria del DHS, Kristi Noem, lo rechazó categóricamente señalando que no “pausarán” cualquier tipo de trabajo, ya que pretenden seguir “manteniendo seguras a las comunidades”. Con estas palabras, hay altas posibilidades de que los agentes federales de inmigración estén presentes durante estas celebraciones del 31 de octubre.