San Francisco y Los Ángeles son dos ciudades icónicas de Estados Unidos que sorprenden a los amantes del senderismo urbano. Mientras la primera presume de paisajes como el Lands End Trail y los bosques del Golden Gate Park, la segunda ofrece montañas, cañones y desiertos que parecen sacados de una postal.

A simple vista, cualquiera pensaría que ambas encabezarían los rankings mundiales de caminatas urbanas. Sin embargo, un reciente estudio internacional demostró lo contrario: aunque están muy bien posicionadas, no lograron conquistar el primer lugar entre las mejores ciudades del mundo para el senderismo.

Los Ángeles ocupó el quinto lugar con una puntuación de 95 sobre 100 (Foto: Freepik)

ESTAS SON LAS MEJORES CIUDADES PARA HACER SENDERISMO

El análisis fue realizado por Sports Shoes, una tienda británica especializada en running y fitness. La investigación evaluó 180 ciudades con base en la cantidad de rutas cercanas, la popularidad de cada una y la puntuación promedio otorgada por los senderistas en plataformas digitales.

Los resultados dejaron a Los Ángeles en el quinto puesto, con una puntuación de 95 sobre 100 y un promedio de 4.7 estrellas en casi 3,700 reseñas. San Francisco consiguió un resultado aún más alto: 96 puntos, respaldados por una calificación promedio de 4.6 según 3,000 opiniones, lo que le permitió alcanzar el tercer lugar del ranking mundial.

El top 20 estuvo dominado por ciudades estadounidenses, confirmando el peso del país en esta práctica.

Portland, Oregón – sexto (94)

Las Vegas, Nevada – séptimo (93)

Nashville, Tennessee – 11.º puesto (88)

Seattle, Washington – 11.º conjunto (88)

Filadelfia, Pensilvania – 13.º conjunto (87)

Washington, DC – 13.º conjunto (87)

Boston, Massachusetts – 17.º (85)

Río de Janeiro encabezó la lista mundial con una puntuación perfecta de 100 (Foto: Pixabay)

PERO EL VERDADERO PROTAGONISTA VINO DE SUDAMÉRICA

Río de Janeiro se coronó como la mejor ciudad del mundo para el senderismo urbano, obteniendo la puntuación perfecta de 100. En segundo lugar apareció Ciudad de México, con 98 puntos, consolidando a la región como un destino inesperado para los caminantes urbanos.

Río tiene rutas que son un espectáculo en sí mismas. El sendero que conecta el Pão de Açúcar con el Morro da Urca ofrece una alternativa panorámica al famoso teleférico, mientras que la desafiante Pedra da Gávea, con tramos que requieren equipo de escalada, ha sido calificada con 4.9 sobre 5, convirtiéndose en una de las favoritas a nivel mundial.

