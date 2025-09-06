Al llegar a los años de jubilación, la mayoría de adultos mayores sueña con un merecido descanso después de décadas de trabajo. Sin embargo, elegir la ciudad ideal para vivir esta nueva etapa es mucho más que una decisión geográfica: implica pensar en calidad de vida, salud, seguridad, actividades y, por supuesto, finanzas.

Con ese objetivo, el portal especializado en finanzas WalletHub realizó un análisis exhaustivo de 182 ciudades de Estados Unidos, evaluando factores clave como asequibilidad de vivienda, atención médica, opciones de entretenimiento, seguridad y bienestar general.

El resultado reveló un listado con las urbes más acogedoras para los jubilados este año, y tres de ellas se encuentran en el siempre atractivo estado de Florida.

Miami es uno de los mejores destinos para los jubilados (Foto: AFP)

LAS 5 MEJORES CIUDADES PARA JUBILADOS EN ESTADOS UNIDOS EN 2025

De acuerdo con el informe, las cinco ciudades mejor calificadas para retirarse son: Orlando, Florida; Scottsdale, Arizona; Minneapolis; Miami; y Tampa, Florida . Este ranking muestra un equilibrio entre destinos cálidos y soleados, como los de Florida y Arizona, y una ciudad del norte como Minneapolis, que a pesar de su clima frío, ofrece grandes ventajas en servicios y calidad de vida.

El atractivo de Florida para los jubilados no es casualidad. Según explicó Chip Lupo, analista de WalletHub, “Florida es cálido y hay cosas que hacer, mientras que Orlando, Miami y Tampa también son muy favorables para la jubilación, desde una perspectiva fiscal”. El clima agradable, las playas, la oferta cultural y los beneficios tributarios convierten al estado en un verdadero imán para quienes buscan disfrutar de sus años dorados.

Scottsdale, Arizona, también aparece entre las mejores opciones para los jubilados (Foto: EFE)

No obstante, el estudio también resalta la importancia de una correcta planificación de la jubilación. Phyllis Moen, profesora de sociología en la Universidad de Minnesota y la Universidad de Cornell, advirtió que “uno de los mayores errores que cometen los trabajadores mayores es asumir que su jubilación está muy lejos y que no necesitan planificarla”. Su recomendación es clara: pensar en el futuro con anticipación es clave para vivir un retiro sin sobresaltos.

Planificar, según Moen, no solo significa hacer cuentas financieras. También es necesario considerar el estilo de vida que se desea llevar: desde la cercanía a familiares, hasta el acceso a actividades recreativas, servicios médicos especializados y una comunidad en la que uno se sienta pleno y acompañado.

