Amazon se alista para el Black Friday con grandes ofertas que valen la pena prestarles atención (Foto: AFP)
Amazon se alista para el Black Friday con grandes ofertas que valen la pena prestarles atención (Foto: AFP)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

Esta época del año tiene algo especial y no podemos negarlo. Noviembre y diciembre se pasan rápido y nos sumergen en la onda navideña y también en el mundo alocado de las compras. Y es que empezamos a pensar en regalos, en días de descanso o simplemente en darnos algún gusto pendiente. Pero entonces, de pronto, llega el como un huracán lleno de descuentos y termina siendo imposible no prestarle atención.

Seguramente ya estás mirando qué van a hacer minoristas enormes como Best Buy, Target o Walmart, porque todos anuncian sus ofertas de forma distinta. Pero también sabrás que Amazon, como siempre, rompe un poco el molde. No publica un anuncio tradicional: simplemente lanza un comunicado de prensa, y luego empieza a disparar ofertas por todos lados. Por eso, cada noviembre debemos revisar con calma qué viene, qué vale la pena y qué no.

Este año, Amazon inicia oficialmente su venta de Black Friday el 20 de noviembre y la extiende hasta el 1 de diciembre. Y, como todos sospechábamos, las ofertas vienen fuertes, incluyendo categorías como Apple, Lego, estaciones de energía, audífonos, y relojes inteligentes, además de rebajas generales de marcas enormes como Samsung, Google, Bose, JBL, Ninja, Shark, Hisense, TCL, entre otras.

Así que si te estás preparando para comprar algo grande —o simplemente quieres aprovechar mientras los precios están bajos—, aquí te traigo una guía con las mejores ofertas anticipadas que ya puedes comprar.

Amazon está ofreciendo grandes descuentos en varios productos, como en las MacBook Pro (Foto: Apple)
Amazon está ofreciendo grandes descuentos en varios productos, como en las MacBook Pro (Foto: Apple)

LAS MEJORES OFERTAS DE APPLE EN AMAZON

ProductoPrecio con descuentoPrecio anteriorAhorro
Apple AirTagUS$24US$29Ahorras US$5
Apple AirTag (paquete de 4)US$64.99US$99Ahorras US$34.01
Apple Watch SE 3.ª gen (GPS, 40 mm)US$84.99US$109.99 Ahorras US$25
Apple Mac mini (M4, 16 GB RAM, 256 GB SSD)US$499US$599Ahorras US$100
Apple iPad Pro (M5, 11″)US$935 US$999Ahorras US$64
MacBook Pro 14″ (M5, 16 GB RAM, 512 GB SSD)US$1,480US$1,599 Ahorras US$119

LAS MEJORES OFERTAS DE LEGO

Set LegoPrecio con descuentoPrecio anteriorAhorro
Calendario de Adviento Lego Disney Frozen 2025US$30.79US$44.99Ahorras US$14.20
Lego Star Wars: Halcón Milenario (25.º aniversario)US$67.97US$84.99Ahorras US$17.02
Lego Minecraft: La mesa de trabajoUS$71.99US$89.99Ahorras US$18
Lego Star Wars Grogu con cochecito flotanteUS$82.95US$99.99Ahorras US$17.04

LAS MEJORES OFERTAS EN ESTACIONES DE ENERGÍA

ProductoPrecio con descuentoPrecio anteriorAhorro
Jackery Explorer 300US$159US$279Ahorras US$120
Bluetti Elite 30 V2US$194US$239Ahorras US$45
Anker Solix C300US$209.99US$299Ahorras US$89.01
Bluetti Elite 100 V2US$394.99US$799Ahorras US$404.01
Anker Solix C1000US$397.99US$799Ahorras US$401.01
Jackery Explorer 1000 v2US$399US$799Ahorras US$400
Hielera Anker Solix EverFrost 2 (40 L)US$649US$899.99Ahorras US$250.99
Anker Solix C2000 Gen 2US$799US$1,499Ahorras US$700

LAS MEJORES OFERTAS EN AUDIFONOS

ModeloPrecio con descuentoPrecio anteriorAhorro
Soundcore by Anker Q20iUS$39.99 US$69.99Ahorras US$30
JLab JBuds LuxUS$49.99US$79.99Ahorras US$30
Sennheiser Accentum PlusUS$179.95US$249.95Ahorras US$70
Nothing (1)US$254US$299Ahorras US$45
Sony WH-1000XM5US$328US$399.99Ahorras US$71.99

LAS MEJORES OFERTAS EN RELOJES INTELIGENTE

RelojPrecio con descuentoPrecio anteriorAhorro
Fitbit Versa 4US$119.95 US$199.95 Ahorras US$80
Garmin Bounce para niñosUS$119.99 US$149.99 Ahorras US$30
Google Pixel Watch 3 (45 mm)US$199.99 US$299.99 Ahorras US$100
Garmin fēnix 8US$849.99 US$1,099.99 Ahorras US$250

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC