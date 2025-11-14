Esta época del año tiene algo especial y no podemos negarlo. Noviembre y diciembre se pasan rápido y nos sumergen en la onda navideña y también en el mundo alocado de las compras. Y es que empezamos a pensar en regalos, en días de descanso o simplemente en darnos algún gusto pendiente. Pero entonces, de pronto, llega el Black Friday como un huracán lleno de descuentos y termina siendo imposible no prestarle atención.
Seguramente ya estás mirando qué van a hacer minoristas enormes como Best Buy, Target o Walmart, porque todos anuncian sus ofertas de forma distinta. Pero también sabrás que Amazon, como siempre, rompe un poco el molde. No publica un anuncio tradicional: simplemente lanza un comunicado de prensa, y luego empieza a disparar ofertas por todos lados. Por eso, cada noviembre debemos revisar con calma qué viene, qué vale la pena y qué no.
Este año, Amazon inicia oficialmente su venta de Black Friday el 20 de noviembre y la extiende hasta el 1 de diciembre. Y, como todos sospechábamos, las ofertas vienen fuertes, incluyendo categorías como Apple, Lego, estaciones de energía, audífonos, y relojes inteligentes, además de rebajas generales de marcas enormes como Samsung, Google, Bose, JBL, Ninja, Shark, Hisense, TCL, entre otras.
Así que si te estás preparando para comprar algo grande —o simplemente quieres aprovechar mientras los precios están bajos—, aquí te traigo una guía con las mejores ofertas anticipadas que ya puedes comprar.
LAS MEJORES OFERTAS DE APPLE EN AMAZON
|Producto
|Precio con descuento
|Precio anterior
|Ahorro
|Apple AirTag
|US$24
|US$29
|Ahorras US$5
|Apple AirTag (paquete de 4)
|US$64.99
|US$99
|Ahorras US$34.01
|Apple Watch SE 3.ª gen (GPS, 40 mm)
|US$84.99
|US$109.99
|Ahorras US$25
|Apple Mac mini (M4, 16 GB RAM, 256 GB SSD)
|US$499
|US$599
|Ahorras US$100
|Apple iPad Pro (M5, 11″)
|US$935
|US$999
|Ahorras US$64
|MacBook Pro 14″ (M5, 16 GB RAM, 512 GB SSD)
|US$1,480
|US$1,599
|Ahorras US$119
LAS MEJORES OFERTAS DE LEGO
|Set Lego
|Precio con descuento
|Precio anterior
|Ahorro
|Calendario de Adviento Lego Disney Frozen 2025
|US$30.79
|US$44.99
|Ahorras US$14.20
|Lego Star Wars: Halcón Milenario (25.º aniversario)
|US$67.97
|US$84.99
|Ahorras US$17.02
|Lego Minecraft: La mesa de trabajo
|US$71.99
|US$89.99
|Ahorras US$18
|Lego Star Wars Grogu con cochecito flotante
|US$82.95
|US$99.99
|Ahorras US$17.04
LAS MEJORES OFERTAS EN ESTACIONES DE ENERGÍA
|Producto
|Precio con descuento
|Precio anterior
|Ahorro
|Jackery Explorer 300
|US$159
|US$279
|Ahorras US$120
|Bluetti Elite 30 V2
|US$194
|US$239
|Ahorras US$45
|Anker Solix C300
|US$209.99
|US$299
|Ahorras US$89.01
|Bluetti Elite 100 V2
|US$394.99
|US$799
|Ahorras US$404.01
|Anker Solix C1000
|US$397.99
|US$799
|Ahorras US$401.01
|Jackery Explorer 1000 v2
|US$399
|US$799
|Ahorras US$400
|Hielera Anker Solix EverFrost 2 (40 L)
|US$649
|US$899.99
|Ahorras US$250.99
|Anker Solix C2000 Gen 2
|US$799
|US$1,499
|Ahorras US$700
LAS MEJORES OFERTAS EN AUDIFONOS
|Modelo
|Precio con descuento
|Precio anterior
|Ahorro
|Soundcore by Anker Q20i
|US$39.99
|US$69.99
|Ahorras US$30
|JLab JBuds Lux
|US$49.99
|US$79.99
|Ahorras US$30
|Sennheiser Accentum Plus
|US$179.95
|US$249.95
|Ahorras US$70
|Nothing (1)
|US$254
|US$299
|Ahorras US$45
|Sony WH-1000XM5
|US$328
|US$399.99
|Ahorras US$71.99
LAS MEJORES OFERTAS EN RELOJES INTELIGENTE
|Reloj
|Precio con descuento
|Precio anterior
|Ahorro
|Fitbit Versa 4
|US$119.95
|US$199.95
|Ahorras US$80
|Garmin Bounce para niños
|US$119.99
|US$149.99
|Ahorras US$30
|Google Pixel Watch 3 (45 mm)
|US$199.99
|US$299.99
|Ahorras US$100
|Garmin fēnix 8
|US$849.99
|US$1,099.99
|Ahorras US$250
