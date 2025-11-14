Esta época del año tiene algo especial y no podemos negarlo. Noviembre y diciembre se pasan rápido y nos sumergen en la onda navideña y también en el mundo alocado de las compras. Y es que empezamos a pensar en regalos, en días de descanso o simplemente en darnos algún gusto pendiente. Pero entonces, de pronto, llega el Black Friday como un huracán lleno de descuentos y termina siendo imposible no prestarle atención.

Seguramente ya estás mirando qué van a hacer minoristas enormes como Best Buy, Target o Walmart, porque todos anuncian sus ofertas de forma distinta. Pero también sabrás que Amazon, como siempre, rompe un poco el molde. No publica un anuncio tradicional: simplemente lanza un comunicado de prensa, y luego empieza a disparar ofertas por todos lados. Por eso, cada noviembre debemos revisar con calma qué viene, qué vale la pena y qué no.

Este año, Amazon inicia oficialmente su venta de Black Friday el 20 de noviembre y la extiende hasta el 1 de diciembre. Y, como todos sospechábamos, las ofertas vienen fuertes, incluyendo categorías como Apple, Lego, estaciones de energía, audífonos, y relojes inteligentes, además de rebajas generales de marcas enormes como Samsung, Google, Bose, JBL, Ninja, Shark, Hisense, TCL, entre otras.

Así que si te estás preparando para comprar algo grande —o simplemente quieres aprovechar mientras los precios están bajos—, aquí te traigo una guía con las mejores ofertas anticipadas que ya puedes comprar.

Amazon está ofreciendo grandes descuentos en varios productos, como en las MacBook Pro (Foto: Apple)

LAS MEJORES OFERTAS DE APPLE EN AMAZON

Producto Precio con descuento Precio anterior Ahorro Apple AirTag US$24 US$29 Ahorras US$5 Apple AirTag (paquete de 4) US$64.99 US$99 Ahorras US$34.01 Apple Watch SE 3.ª gen (GPS, 40 mm) US$84.99 US$109.99 Ahorras US$25 Apple Mac mini (M4, 16 GB RAM, 256 GB SSD) US$499 US$599 Ahorras US$100 Apple iPad Pro (M5, 11″) US$935 US$999 Ahorras US$64 MacBook Pro 14″ (M5, 16 GB RAM, 512 GB SSD) US$1,480 US$1,599 Ahorras US$119

LAS MEJORES OFERTAS DE LEGO

Set Lego Precio con descuento Precio anterior Ahorro Calendario de Adviento Lego Disney Frozen 2025 US$30.79 US$44.99 Ahorras US$14.20 Lego Star Wars: Halcón Milenario (25.º aniversario) US$67.97 US$84.99 Ahorras US$17.02 Lego Minecraft: La mesa de trabajo US$71.99 US$89.99 Ahorras US$18 Lego Star Wars Grogu con cochecito flotante US$82.95 US$99.99 Ahorras US$17.04

LAS MEJORES OFERTAS EN ESTACIONES DE ENERGÍA

Producto Precio con descuento Precio anterior Ahorro Jackery Explorer 300 US$159 US$279 Ahorras US$120 Bluetti Elite 30 V2 US$194 US$239 Ahorras US$45 Anker Solix C300 US$209.99 US$299 Ahorras US$89.01 Bluetti Elite 100 V2 US$394.99 US$799 Ahorras US$404.01 Anker Solix C1000 US$397.99 US$799 Ahorras US$401.01 Jackery Explorer 1000 v2 US$399 US$799 Ahorras US$400 Hielera Anker Solix EverFrost 2 (40 L) US$649 US$899.99 Ahorras US$250.99 Anker Solix C2000 Gen 2 US$799 US$1,499 Ahorras US$700

LAS MEJORES OFERTAS EN AUDIFONOS

Modelo Precio con descuento Precio anterior Ahorro Soundcore by Anker Q20i US$39.99 US$69.99 Ahorras US$30 JLab JBuds Lux US$49.99 US$79.99 Ahorras US$30 Sennheiser Accentum Plus US$179.95 US$249.95 Ahorras US$70 Nothing (1) US$254 US$299 Ahorras US$45 Sony WH-1000XM5 US$328 US$399.99 Ahorras US$71.99

LAS MEJORES OFERTAS EN RELOJES INTELIGENTE

Reloj Precio con descuento Precio anterior Ahorro Fitbit Versa 4 US$119.95 US$199.95 Ahorras US$80 Garmin Bounce para niños US$119.99 US$149.99 Ahorras US$30 Google Pixel Watch 3 (45 mm) US$199.99 US$299.99 Ahorras US$100 Garmin fēnix 8 US$849.99 US$1,099.99 Ahorras US$250

