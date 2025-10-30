Halloween llega este viernes 31 de octubre, y aunque no planees disfrazarte o decorar tu casa, sí puedes darte un gusto con las irresistibles ofertas que numerosos restaurantes en Estados Unidos preparan para celebrar la fecha más escalofriantemente deliciosa del año. Este 2025, las promociones vienen cargadas de comidas gratis, dulces especiales y descuentos tan buenos que asustan.

De acuerdo con un estudio de Numerator, más del 56% de los consumidores estadounidenses decorará su casa y repartirá dulces este Halloween, mientras que un 38% se reunirá con familiares o amigos. Pero sin importar tus planes, aquí tienes la mejor guía para aprovechar los mejores descuentos y comidas especiales este 31 de octubre.

Chipotle: el clásico “Boorito” y concurso de disfraces en TikTok

Chipotle vuelve con su icónica promoción “Boorito”, ofreciendo a los miembros de su programa Chipotle Rewards un entree a solo $6 si visitan el local disfrazados entre las 3 p.m. y el cierre. La oferta aplica para burritos, bowls, tacos, ensaladas o quesadillas, y solo se puede canjear en persona.

Además, la cadena invita a participar en el Boorito Costume Contest en TikTok, vigente del 27 de octubre al 2 de noviembre, donde los ganadores podrán obtener una tarjeta VIP de Chipotle con más de $500 en comidas.

Si prefieres celebrar desde casa, puedes aprovechar el Build-Your-Own Chipotle con $10 de descuento usando el código TRYBYOC hasta el 31 de diciembre.

Krispy Kreme: dona gratis si vas disfrazado

La cadena de donas más famosa del mundo también se une a la diversión. Krispy Kreme regalará una dona Original Glazed o Classic Ring gratis a quienes visiten sus tiendas disfrazados el 31 de octubre, sin necesidad de compra.

Además, presenta su colección especial “Trick or Treat!”, con nuevas creaciones como:

Candy Bag Doughnut (decorada con caramelo y mini dulces),

(decorada con caramelo y mini dulces), Cookies and Skreme House Doughnut ,

, Jack-O-Lantern Doughnut ,

, Spooky Sprinkle Doughnut.

Todas vienen en una caja temática perfecta para compartir —o guardar solo para ti.

Krispy Kreme regalará una dona Original Glazed o Classic Ring gratis a quienes visiten sus tiendas disfrazados el 31 de octubre, sin necesidad de compra. | Crédito: Instagram / Krispy Kreme

Qdoba: el regreso del “BOOGO”

Qdoba repite su promoción favorita: compra un entrée y obtén otro gratis (más una bebida) todo el día de Halloween. No necesitas disfraz, solo ser miembro de Qdoba Rewards. Los miembros con nivel Gold pueden aprovechar el beneficio hasta el 2 de noviembre.

Burger King: menú monstruoso y Whopper por $5

Los miembros de Royal Perks pueden disfrutar el Jack-O-Lantern Whopper por $5. El menú especial de Burger King incluye:

Vampire Nuggets (nuggets con forma de colmillos y murciélagos),

(nuggets con forma de colmillos y murciélagos), Mummy Mozzarella Fries (palitos de queso “envueltos” en pan dorado),

(palitos de queso “envueltos” en pan dorado), Franken-Candy Sundae (helado con galletas Oreo y chispas verdes y moradas).

Moe’s Southwest Grill: 2x1

Los miembros de Moe Rewards pueden obtener un BOGO en entrées del 31 de octubre al 1 de noviembre. Solo menciona la oferta al pagar o usa tu cuenta Moe Rewards para canjearla en línea.

Los miembros de Moe Rewards pueden obtener un BOGO en entrées del 31 de octubre al 1 de noviembre. | Crédito: Instagram / Moe’s Southwest Grill

Shake Shack: código “SPOOKY” y hamburguesa doble gratis

Shake Shack celebra con una promoción que encantará a los amantes de las hamburguesas: compra un Double ShackBurger y recibe otro gratis usando el código SPOOKY en su app o sitio web. Además, habrá promociones adicionales: refrescos a $1, papas a $3 y batidos clásicos a $5.

Whataburger: alas por partida doble

Los miembros de Whataburger Rewards podrán obtener un BOGO en su combo de 9 WhataWings al hacer su pedido en línea o escanear su app el 31 de octubre.

Tim Hortons: descuento del 31% en su balde luminoso

Quienes visiten Tim Hortons disfrazados recibirán 31% de descuento en el Trick-or-Treat Timbits Bucket, un balde que brilla en la oscuridad y viene con 31 mini donas perfectas para compartir.

KFC: 50 nuggets por $20

Los KFC Rewards Members podrán disfrutar 50 nuggets con 10 salsas por solo $20, válido únicamente en línea o a través de la app.

Sonic: corn dogs a 50 centavos y más sorpresas

Sonic revive su clásica promoción de corn dogs a $0.50 el 31 de octubre. Además, quienes usen la app podrán obtener combos y bebidas gratis, como:

Free Trick or Treat Blast con compra ,

, Free medium slush ,

, Free side snack del 27 de octubre al 2 de noviembre.

California Tortilla: $5 de descuento si te disfrazas

En California Tortilla, los clientes disfrazados recibirán $5 de descuento en burritos o bowls, y además, $10 off en Family Meals online con el código BOO!.

Otros restaurantes con promociones de Halloween 2025

Beef’O’Brady’s: comida infantil gratis con compra de un plato adulto.

comida infantil gratis con compra de un plato adulto. Biggby Coffee: bebida infantil gratis con una bebida especial.

bebida infantil gratis con una bebida especial. Papa Murphy’s: pizza Jack-O y cookie dough por $15.

pizza Jack-O y cookie dough por $15. Auntie Anne’s: $5 de recompensa con la compra del Halloween Bucket.

$5 de recompensa con la compra del Halloween Bucket. Cinnabon: Oreo Spookies & Cream Chillatta gratis con CinnaPack.

gratis con CinnaPack. Jamba: $5 de recompensa al comprar $25 en gift cards.

$5 de recompensa al comprar $25 en gift cards. Schlotzsky’s: $3 off en sandwiches grandes el 31 de octubre.

$3 off en sandwiches grandes el 31 de octubre. Smoothie King: si vas disfrazado de aguacate, ¡te dan un Avocado Toast gratis!

si vas disfrazado de aguacate, ¡te dan un gratis! Freddy’s: puntos dobles en compras del 31 de octubre.

puntos dobles en compras del 31 de octubre. Bojangles: promo sorpresa diaria desde el 22 hasta el 31 de octubre.

promo sorpresa diaria desde el 22 hasta el 31 de octubre. Baskin-Robbins: 31% off en helados el 31 de octubre.

31% off en helados el 31 de octubre. Dunkin’: triple puntos del 29 al 31 de octubre.

triple puntos del 29 al 31 de octubre. Taco John’s: taco gratis para niños disfrazados con compra mínima de $5.

taco gratis para niños disfrazados con compra mínima de $5. The Coffee Bean & Tea Leaf: bebidas a $4 de 12 p.m. a 6 p.m.

bebidas a $4 de 12 p.m. a 6 p.m. Paris Baguette: pastel gratis con la compra de una bebida.

