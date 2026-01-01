Las muertes relacionadas con la gripe están aumentando en Estados Unidos, según los datos más recientes de las autoridades sanitarias. Los expertos advierten que la actividad del virus sigue en ascenso en gran parte del país y que la temporada actual está mostrando cifras preocupantes. De acuerdo con estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en lo que va de la temporada se han registrado más de siete millones de casos de gripe, lo que provocó alrededor de 81.000 hospitalizaciones y 3.100 muertes.

Solo en la semana que finalizó el 20 de diciembre se reportaron 19.053 hospitalizaciones, más de 9.000 que la semana anterior.

Las muertes asociadas a la influenza también han aumentado semana tras semana. Además, durante la penúltima semana del año se informaron cinco muertes pediátricas, lo que eleva a ocho el total de fallecimientos infantiles en la temporada de gripe 2025-2026.

El CDC señaló que “la actividad de la influenza estacional es elevada y continúa aumentando en todo el país”.

La mayoría de los nuevos contagios están vinculados a una variante de la influenza A (H3N2) conocida como “subclade K”, detectada inicialmente en Australia durante el verano, según NPR.

Andrew Pekosz, virólogo de la Universidad Johns Hopkins, explicó que “un gran aumento de casos” suele producirse “en cualquier lugar donde se detecta este virus”.

“El momento no es muy diferente al de otras temporadas de gripe, pero la cantidad de casos y la rapidez con la que están aumentando es algo que no se suele ver a esta altura del año”, señaló Pekosz

“Simplemente no tenemos una idea de dónde se va a detener esta tendencia al alza”, lo que calificó como “la gran preocupación de la mayoría de las comunidades médicas en este momento”, añadió el experto.

Por su parte, Florian Krammer, virólogo de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, indicó que esta variante no es necesariamente más grave que otras, pero que las personas no parecen tener una inmunidad tan fuerte frente a ella en comparación con cepas anteriores.

Los especialistas coinciden en que la mejor forma de prevenir la gripe sigue siendo vacunarse. Aunque existía preocupación por la efectividad de la vacuna de esta temporada, desarrollada antes de detectarse la nueva variante, datos preliminares del Reino Unido indican que su eficacia es similar a la de años anteriores.

Aun así, el CDC señala que solo 42,2% de los estadounidenses se había vacunado hasta el 13 de diciembre de 2025, pese a que, como afirmó Lisa Grohskopf, funcionaria del CDC, “definitivamente no es demasiado tarde para vacunarse contra la gripe”.

Lo que debes saber sobre el virus de la influenza A(H3N2)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informan que el virus de la influenza A(H3N2) es la cepa predominante durante la temporada 2025-2026. Según sus informes de finales de diciembre de 2025, esta variante (específicamente el subclado K) es altamente contagiosa y provocó un aumento temprano de casos en comparación con años anteriores. Aunque no se ha demostrado que sea más letal, el virus H3N2 suele asociarse con temporadas de gripe más graves, especialmente para adultos mayores y niños pequeños.

Un hallazgo clave es que el subclado K presenta una “deriva antigénica”, lo que significa que pudo mutar lo suficiente como para que la vacuna actual sea un poco menos efectiva contra infecciones leves; sin embargo, las autoridades enfatizan que la vacunación sigue siendo la mejor defensa para prevenir cuadros graves, hospitalizaciones y muertes.

Para combatir este brote, el CDC recomienda la vacunación anual para todas las personas mayores de 6 meses y el uso temprano de medicamentos antivirales (como el oseltamivir) en pacientes con alto riesgo de complicaciones. Además, se mantienen los consejos básicos de higiene: lavado frecuente de manos, cubrirse al toser y evitar el contacto cercano con personas enfermas.

