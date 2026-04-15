Moverse en el Metro de Nueva York es parte de la rutina de millones de personas que cada día van al trabajo, a la universidad, a hacer compras o simplemente cruzan la ciudad de un extremo a otro. Para muchos hispanohablantes que viven en zonas como Washington Heights, Jackson Heights, el Bronx, Sunset Park o Queens, el subway no es solo transporte: es una herramienta indispensable para la vida diaria. Pero cuando se reportan hechos violentos, la conversación cambia de inmediato. La seguridad vuelve al centro del debate, y con ella crecen las dudas de pasajeros, familias y comerciantes que dependen del sistema para mantenerse en movimiento.

Mira también: Las novedades y cambios en la aplicación de la MTA

En los últimos meses, esa preocupación se ha vuelto a intensificar. Autoridades locales, usuarios frecuentes y hasta figuras del gobierno federal han puesto la lupa sobre lo que ocurre bajo tierra en Nueva York. Frente a ese escenario, el Departamento de Policía de Nueva York, conocido como NYPD, decidió ajustar su estrategia con una serie de medidas concretas que ya empiezan a dejar señales de cambio en el sistema de transporte más usado de la ciudad.

Usuarios del Metro de Nueva York subiendo y bajando de un tren (Foto: AFP)

CAMBIOS CLAVE EN LA ESTRATEGIA POLICIAL

Si se mira de cerca, uno de los giros más importantes no tiene que ver únicamente con sumar controles en las entradas, sino con mover a los agentes hacia los lugares donde realmente puede ocurrir un delito: los andenes y los vagones.

El jefe de tránsito del NYPD Transit Bureau, Joseph Gulotta, en una entrevista con Pix11, lo explicó sin rodeos: “teníamos muchos agentes en los torniquetes. Los necesito en los andenes. Los necesito en los trenes”.

Ese cambio, que puede parecer simple a primera vista, en realidad modifica la lógica operativa de la vigilancia. La idea es que la presencia policial esté más cerca de los puntos de mayor riesgo, especialmente en estaciones y horarios donde históricamente se han reportado incidentes.

Principales ajustes implementados:

Reubicación de agentes hacia andenes y vagones.

Mayor presencia durante horarios críticos.

Refuerzo en estaciones con mayor incidencia delictiva.

Adaptación según patrones estacionales, como los picos de invierno.

MÁS POLICÍAS Y RESPUESTA MÁS RÁPIDA

Otro de los cambios anunciados por el NYPD es el aumento del personal. La agencia confirmó que incorporó 175 agentes adicionales al sistema de transporte, con el objetivo de reforzar la cobertura en el metro y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Pero la estrategia no se queda solo en cantidad. También busca mejorar la velocidad de reacción cuando ocurre un hecho violento o sospechoso. Un ejemplo reciente ocurrió en Grand Central Terminal, donde un ataque con machete dejó tres heridos. La intervención policial fue inmediata luego del aviso de un civil.

Gulotta lo describió así: “los agentes fueron alertados en el mismo andén y reaccionaron. Eso es parte de nuestro plan”.

Una persona es atendida por dos oficiales del NYPD en un andén del Metro de Nueva York (Foto: AFP) / SPENCER PLATT

¿QUÉ DICEN LAS CIFRAS OFICIALES?

Según datos del propio NYPD, hay señales de mejora, aunque todavía con matices. Las autoridades insisten en que el panorama no se puede leer solo desde un punto de vista, porque algunos delitos han bajado mientras otros siguen generando preocupación.

Balance reciente de criminalidad en el metro:

Delitos totales: − 1.5%.

1.5%. Robos mayores: a la baja.

Agresiones graves: a la baja.

Aun así, la policía reconoce que ciertos delitos, como los robos, han mostrado aumentos en determinados periodos recientes. Esa variación explica por qué el refuerzo de medidas sigue siendo una prioridad.

Dos oficiales cuidando una estación del Metro de Nueva York (Foto: AFP) / MICHAEL M. SANTIAGO

LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS SIGUE SIENDO UN DESAFÍO

Más allá de los números, existe un factor que no cambia tan rápido: la sensación de inseguridad. Muchos pasajeros siguen viajando con cautela, mirando a su alrededor y evitando distracciones. Al final no basta con mejorar estadísticas. La verdadera prueba para las autoridades es lograr que la gente sienta que puede viajar tranquila, sin estar en alerta permanente.

PRESIÓN POLÍTICA Y MIRADA FEDERAL

El tema no se ha quedado dentro de Nueva York. Desde Washington también han surgido críticas y observaciones. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, cuestionó públicamente las condiciones del metro y pidió más acciones a las autoridades locales.

Esa presión añade otra capa al debate: no solo se trata de responder a los hechos delictivos, sino también de demostrar que la ciudad tiene un plan serio, sostenible y visible para proteger a los pasajeros.

UN PLAN EN MARCHA, PERO BAJO OBSERVACIÓN

Lo que está claro es que el NYPD decidió apostar por una estrategia más visible y directa: más agentes, mejor distribuidos y con mayor capacidad de reacción inmediata.

Gulotta lo resumió con una frase que refleja el momento actual: “hemos visto la diferencia en lo que hicimos y cómo cambiamos las cosas. Estamos viendo resultados”.

Aun así, el desafío sigue siendo enorme. Porque en una ciudad como Nueva York, la seguridad en el metro no solo se mide en cifras o reportes oficiales, sino en algo mucho más difícil de recuperar: la confianza de quienes lo usan todos los días, desde Harlem hasta el Bronx, pasando por Queens, Brooklyn y Manhattan.

Un oficial de policía cuidando un ingreso a una estación del Metro de Nueva York (Foto: AFP) / DREW ANGERER

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!