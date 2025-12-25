Si vives en Estados Unidos y compras en Amazon o Walmart, esta Navidad y Año Nuevo tus devoluciones no serán exactamente como antes. Tanto las fechas límite como el control sobre las cuentas “problemáticas” han cambiado, y conviene conocer las nuevas reglas para no perder dinero.
La temporada navideña en Estados Unidos suele dejar una montaña de regalos por devolver, y la comunidad hispana no es la excepción. En 2025, las dos compañías mencionadas han ajustado sus políticas para frenar abusos y reducir pérdidas millonarias, pero al mismo tiempo han ampliado plazos especiales para Navidad y Año Nuevo para quienes hacen compras legítimas.
¿POR QUÉ ESTÁN CAMBIANDO LAS DEVOLUCIONES?
- Las devoluciones generan pérdidas cercanas a los US$890,000 millones al año, por lo que ya no son un detalle secundario para el comercio electrónico.
- Amazon y Walmart buscan reducir ese impacto sin romper la relación con clientes frecuentes, incluidos millones de compradores hispanos que usan estas plataformas para enviar y recibir regalos dentro de EE. UU.
Durante el verano de 2025, ambas compañías endurecieron sus políticas para frenar abusos, como devoluciones constantes o productos usados que regresaban como “nuevos”. Con la llegada de noviembre y diciembre, el enfoque se ajusta: siguen las restricciones, pero se abren ventanas especiales para absorber el aumento de compras y devoluciones legítimas típico de las fiestas.
¿QUÉ CAMBIA PARA TI EN AMAZON?
- Introduce una tarifa de procesamiento de devoluciones para vendedores con altos índices de retorno (desde junio de 2024), con ropa y zapatos excluidos.
- Usa más el “reembolso sin retorno” cuando devolver el producto cuesta más que lo que vale, algo que muchos clientes hispanos verán en artículos baratos o pequeños.
- Refuerza el monitoreo de cuentas con patrones de devoluciones excesivas, con advertencias y posibles restricciones o bloqueos.
- Mantiene una ventana de devolución extendida para la mayoría de las compras de noviembre y diciembre, permitiendo devolver hasta el 31 de enero de 2026.
- Los productos Apple tienen una fecha especial: solo pueden devolverse hasta el 15 de enero de 2026, por lo que quienes regalan iPhone o iPad a familiares deben revisar bien el ticket.
¿QUÉ CAMBIA PARA TI EN WALMART?
- Mantiene su plazo estándar de 90 días para la mayoría de los artículos, algo atractivo para familias hispanas que compran en tiendas físicas y en línea.
- Extiende las devoluciones hasta el 31 de enero de 2026 para compras realizadas entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, tanto en tienda como online.
Sin embargo, hay excepciones importantes:
- Teléfonos inalámbricos con solo 14 días para devolver.
- Ciertos electrónicos de consumo con 30 días, por lo que conviene revisar bien la etiqueta y el recibo antes de regalar consolas, televisores o laptops.
LO QUE NO CAMBIA ESTAS FIESTAS
- Tanto Amazon como Walmart mantienen una regla clave: para obtener un reembolso completo, los productos deben estar en condiciones nuevas o sin usar.
- Este sigue siendo el principal punto de conflicto después de Navidad, especialmente en ropa, zapatos, juguetes y electrónicos abiertos o con señales de uso.
Para la comunidad hispana en Estados Unidos, el mensaje de fondo es claro: las devoluciones siguen siendo posibles y en muchos casos tienen plazos ampliados, pero las plataformas vigilan más los abusos y los historiales de cada cuenta. Leer bien las condiciones antes de comprar, guardar recibos y respetar las fechas límite es la mejor forma de evitar sorpresas cuando toque devolver un regalo.
