Las aulas de la ciudad de Nueva York ya no se parecen a las de hace solo cinco o diez años. En muchos salones de clase de barrios como Jackson Heights, Washington Heights, el Bronx o Brooklyn, los estudiantes hispanos hacen la tarea con ayuda del celular, los maestros revisan proyectos en plataformas digitales y las familias reciben correos y mensajes de texto de la escuela casi todos los días. A eso ahora se suma la irrupción de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y otros asistentes automatizados, que algunos jóvenes ya usan para escribir ensayos, traducir trabajos o preparar presentaciones. Esa mezcla de oportunidades y riesgos ha encendido las alarmas entre docentes, padres y directivos de New York City Public Schools, especialmente en comunidades que quieren que sus hijos aprovechen la tecnología, pero sin poner en juego su aprendizaje, su privacidad ni su futuro académico. Por eso la gran pregunta que hoy se hacen en muchas casas y escuelas de la ciudad es la misma: ¿hasta dónde se puede usar la IA, qué está permitido y quién pone los límites?

En ese contexto, el sistema de New York City Public Schools ha decidido tomar una posición clara. No se trata de prohibir la tecnología, sino de establecer reglas concretas para que su uso sea responsable, seguro y, sobre todo, educativo. Y ahí es donde entran las nuevas directrices impulsadas por el superintendente Kamar H. Samuels, que buscan ordenar el terreno para todos los actores involucrados y dar una guía práctica a maestros, estudiantes y familias, en especial a la gran comunidad hispana que vive y estudia en la ciudad.

Dos estudiantes en un bus escolar de la ciudad de Nueva York (Foto: AFP)

UN “SEMÁFORO” PARA ENTENDER QUÉ ESTÁ PERMITIDO

Dicho de forma directa, la ciudad de Nueva York ha organizado estas reglas como un semáforo. Esto permite que tanto docentes como padres y alumnos sepan rápidamente qué se puede hacer, qué no, y qué requiere cuidado extra en las escuelas públicas de la ciudad.

Uso no permitido de la IA

En estos casos, la inteligencia artificial está totalmente prohibida porque implica decisiones sensibles que requieren criterio humano:

Decisiones sobre los estudiantes

Desarrollo de planes de educación individualizada (IEP)

Adaptaciones bajo la Sección 504

Evaluaciones y calificaciones

Vigilancia y monitoreo del comportamiento

Atención, cuidado y asesoramiento emocional

Decidir la trayectoria académica de un niño

Aquí no hay matices: la IA no puede intervenir. En palabras simples, ningún algoritmo puede decidir por un maestro, un consejero escolar o un equipo educativo cuándo se trata de temas que impactan directamente la vida de un estudiante.

Uso permitido con criterio y cautela

En este nivel, la IA sí puede utilizarse, pero bajo supervisión estricta y con responsabilidad:

Uso de datos de estudiantes y escuelas

Comunicaciones críticas

Traducción y adaptación (transadaptación) de material didáctico

Investigación, exploración y proyectos creativos para estudiantes

La clave es que siempre haya intervención humana y control sobre lo que se hace. Por ejemplo, un maestro en una escuela de Queens puede usar IA para explorar ideas de proyectos o ajustar un texto al nivel de inglés de sus alumnos, pero debe revisar cada resultado antes de compartirlo con la clase.

Uso permitido de la IA

Aquí es donde la inteligencia artificial funciona como una herramienta de apoyo para tareas operativas y pedagógicas:

Generación de ideas y organización de contenidos para lecciones

Planificación de unidades didácticas y enfoques educativos

Redacción y perfeccionamiento de comunicaciones

Programación, formato y resumen de información no confidencial

Síntesis de datos operacionales

Traducción de comunicaciones escolares no críticas

Creación de materiales accesibles para familias y comunidades

Desarrollo profesional, preparación e investigación docente

En este nivel, la IA ayuda a ahorrar tiempo, pero no reemplaza el rol humano. Puede servir para redactar un borrador de newsletter a las familias, preparar un esquema de clase o traducir un anuncio general al español para enviarlo a padres hispanos en Nueva York, pero siempre bajo la revisión final de una persona.

EL ROL DEL DOCENTE SIGUE SIENDO CENTRAL

Algo clave —y que el propio Kamar H. Samuels remarcó— es que ninguna herramienta puede sustituir a un maestro. En una ciudad tan diversa como Nueva York, donde en un mismo salón conviven estudiantes que hablan inglés, español y otros idiomas, el docente no solo explica contenidos: también acompaña, interpreta emociones y se adapta a cada realidad familiar, incluso a las de padres que trabajan en turnos largos, en restaurantes, construcción, delivery o limpieza.

Por eso, incluso cuando la IA está permitida, siempre se insiste en que el criterio humano es indispensable. La tecnología puede sugerir actividades o armar ejercicios, pero es el maestro o la maestra quien conoce a los estudiantes, su contexto de barrio y sus necesidades específicas.

Los maestros seguirán siendo parte fundamental del aprendizaje de los más estudiantes (Foto: Freepik)

PRIVACIDAD: UNA REGLA QUE NO SE NEGOCIA

Otro punto que atraviesa todas las normas es la protección de datos. Las autoridades de New York City Public Schools son muy claras en esto:

Nunca se debe ingresar información personal de un estudiante en herramientas de IA no aprobadas. Esto incluye:

Datos personales identificables

Información académica

Historial escolar o conductual

Datos familiares

Es una medida clave en un momento donde el manejo de datos es una preocupación global, y especialmente sensible para familias inmigrantes que muchas veces desconfían de dónde terminan sus datos o los de sus hijos. La idea es que ni nombres, ni ID de estudiantes, ni detalles de la situación migratoria o familiar se carguen en plataformas externas.

¿CÓMO SE APLICARÁN ESTAS REGLAS?

La implementación no será inmediata. Se hará en cuatro etapas hasta junio de 2026, algo que permite ajustes sobre la marcha y escuchar lo que pasa en las escuelas de la ciudad, desde Staten Island hasta el Bronx.

Fase 1: Aclarar políticas existentes y definir lo que no está permitido

Fase 2: Informar a docentes y familias mediante eventos y seminarios

Fase 3: Analizar resultados, recoger opiniones y hacer ajustes

Fase 4: Publicar guía final, recursos y plan estratégico

Es un proceso pensado para evolucionar, no para quedarse estático. En la práctica, eso significa que directores, maestros y también padres podrán dar feedback sobre lo que funciona y lo que no, y el distrito escolar podrá corregir el rumbo si es necesario.

LO QUE CAMBIA PARA ALUMNOS Y PADRES

Si lo llevamos a la práctica, estas normas sí marcan un antes y un después, sobre todo para las familias hispanas que siguen de cerca el rendimiento escolar de sus hijos:

Para estudiantes:

Uso más estructurado de herramientas de IA

Mayor control en tareas y evaluaciones

Participación en actividades creativas con supervisión

Para padres:

Más información y transparencia

Participación en sesiones educativas

Mayor responsabilidad en el uso de tecnología en casa

En muchos hogares de Nueva York donde se habla principalmente español, esto puede significar que la escuela organice talleres en el idioma, explique qué es la IA y recomiende buenas prácticas, para que los padres sepan cuándo sus hijos están usando una herramienta legítima de aprendizaje y cuándo están dependiendo demasiado de un chatbot para hacer la tarea.

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