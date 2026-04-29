Este domingo 3 de mayo, Nueva York amanecerá con un operativo vial de gran escala por el Five Boro Bike Tour, uno de esos eventos que, aunque no todos siguen de cerca, terminan tocando la rutina de miles de personas que se mueven entre Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. Si vives en la ciudad, trabajas temprano, llevas a los niños a alguna actividad o simplemente dependes del carro, del bus o del tren para cruzar de un borough a otro, vale la pena revisar bien este mapa de cierres antes de salir de casa. Más de 32,000 ciclistas recorrerán la ciudad en una jornada que ya es parte del calendario neoyorquino, casi como el maratón o el desfile del Día de la Hispanidad en la Quinta Avenida, y por eso el New York Police Department desplegará restricciones viales durante buena parte del día.

Este domingo 3 e mayo se realiza en Nueva York el TD Five Boro Bike Tour, por lo que se cerrarán decenas de calles importantes (Foto: Bike New York)

MANHATTAN: EL PUNTO DE PARTIDA Y MAYOR CONCENTRACIÓN DE CIERRES

Aquí comienza todo, así que es donde más calles estarán afectadas. Toma nota porque la lista es extensa. Calles cerradas en Manhattan:

Greenwich Street, entre Battery Place y Morris Street.

Trinity Place, entre Morris Street y Liberty Street.

Church Street, entre Liberty Street y Canal Street.

Chambers Street, entre Broadway y West Street.

Worth Street, entre Broadway y West Broadway.

Canal Street, entre Broadway y 6th Avenue.

6th Avenue, entre Franklin Street y West 59th Street.

West 59th Street, entre 6th Avenue y 5th Avenue.

Grand Army Plaza, entre West 59th Street y East Drive.

East Drive, entre Grand Army Plaza y Center Drive.

Center Drive, entre 5th Avenue y East Drive.

East Drive, entre Center Drive y Adam Clayton Powell Jr. Boulevard.

Adam Clayton Powell Jr. Boulevard, entre West 110th Street y West 135th Street.

East/West 135th Street, entre Adam Clayton Powell Jr. Boulevard y Madison Avenue.

Madison Avenue, entre East 135th Street y East 138th Street.

Madison Avenue Bridge, hacia el Bronx.

BRONX: UN TRAMO BREVE PERO CLAVE

El paso por el Bronx es corto, pero conecta dos puntos importantes del recorrido. Calles cerradas en el Bronx:

138th Street, entre Madison Avenue Bridge y 3rd Avenue.

3rd Avenue, entre 138th Street y 3rd Avenue Bridge.

3rd Avenue Bridge, de regreso a Manhattan.

MANHATTAN (SEGUNDA PARTE): RUMBO A QUEENS

Tras el paso por el Bronx, los ciclistas regresan a Manhattan antes de cruzar hacia Queens. Este tramo también puede complicar los trayectos hacia la zona este de la ciudad. Cierres adicionales:

Harlem River Drive / FDR Drive, sentido sur, entre 3rd Avenue Bridge y East 116th Street.

East 116th Street, entre FDR Drive y Pleasant Avenue.

Pleasant Avenue, entre East 116th Street y East 114th Street.

FDR Drive, sentido sur, entre 116th Street y salida de 63rd Street.

East 63rd Street, entre FDR Drive y salida del Queensboro Bridge.

Queensboro Bridge Upper Level, hacia Queens.

QUEENS: RECORRIDO LARGO Y VARIADO

Aquí el trayecto se vuelve más amplio, pasando por varias avenidas muy transitadas en áreas donde viven muchas familias hispanas, especialmente en Astoria y zonas cercanas al East River. Calles cerradas en Queens:

Queens Plaza South, entre 21st Street y Vernon Boulevard.

21st Street, entre 43rd Avenue y Hoyt Avenue North.

Hoyt Avenue North, entre 21st Street y 19th Street.

19th Street, entre Hoyt Avenue North y Ditmars Boulevard.

Ditmars Boulevard, entre 19th Street y Shore Boulevard.

Shore Boulevard, entre Ditmars Boulevard y Astoria Park South.

Astoria Park South, entre Shore Boulevard y 14th Street.

14th Street, entre Astoria Park South y 31st Avenue.

31st Avenue, entre 14th Street y Vernon Boulevard.

Vernon Boulevard, entre 31st Avenue y 44th Drive.

44th Drive, entre Vernon Boulevard y 11th Street.

11th Street, entre 44th Drive y Pulaski Bridge.

Pulaski Bridge, hacia Brooklyn.

BROOKLYN: UNO DE LOS TRAMOS MÁS EXTENSOS

Aquí el recorrido se vuelve más complejo, pasando por zonas residenciales y avenidas principales, en un borough donde cualquier cierre puede sentirse desde la mañana hasta pasado el mediodía. Calles cerradas en Brooklyn:

McGuinness Boulevard, entre Pulaski Bridge y Greenpoint Avenue.

Java Street, entre McGuinness Boulevard y Franklin Street.

Greenpoint Avenue, entre McGuinness Boulevard y Franklin Street.

Franklin Street, entre Java Street y North 14th Street.

Kent Avenue, entre North 14th Street y Williamsburg Street West.

Williamsburg Street West, entre Kent Avenue y Flushing Avenue.

Flushing Avenue, entre Williamsburg Street West y Navy Street.

North Elliot Place, entre Flushing Avenue y Park Avenue.

Navy Street, entre Flushing Avenue y York Street.

York Street, entre Navy Street y Gold Street.

Gold Street, entre York Street y Front Street.

Front Street, entre Gold Street y Old Fulton Street.

Old Fulton Street, entre Furman Street y Front Street.

Furman Street, entre Old Fulton Street y Atlantic Avenue.

Atlantic Avenue, entre Furman Street y Columbia Street.

Columbia Street, entre Atlantic Avenue y entrada oeste del BQE.

BQE / Gowanus Expressway, hasta el Verrazano Bridge.

Verrazano Bridge, nivel inferior hacia Staten Island.

STATEN ISLAND: EL TRAMO FINAL

El recorrido culmina en Staten Island, donde también habrá afectaciones antes de llegar al punto final en Fort Wadsworth. Calles cerradas en Staten Island:

Bay Street, entre New York Avenue y Hylan Boulevard.

Hylan Boulevard, entre Bay Street y Edgewater Street.

Edgewater Street / Front Street, entre Hylan Boulevard y Hannah Street.

Hannah Street, entre Front Street y Bay Street.

Bay Street, entre Hannah Street y Richmond Terrace.

Richmond Terrace, entre Bay Street y Nicholas Street.

Wall Street, entre Richmond Terrace y el final de la vía.

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA

Más allá de la lista, hay algo importante: estos cierres no siempre se activan al mismo tiempo. El New York Police Department los va aplicando de forma progresiva, conforme avanza el pelotón de ciclistas. Aun así, el impacto en el tránsito puede sentirse durante gran parte del día, sobre todo si te mueves entre boroughs o si dependes de avenidas grandes como FDR Drive, 6th Avenue o el BQE.

Si vas a salir este domingo, conviene revisar rutas alternas, salir con más tiempo y considerar el metro como opción, especialmente si te mueves por zonas donde el tráfico suele complicarse rápido. Y si no tienes que conducir, quizá hasta valga la pena mirar el ambiente desde la acera: Nueva York tiene esa costumbre tan suya de convertir una mañana cualquiera en un espectáculo urbano que mezcla deporte, ruido, ritmo y ciudad.

Este domingo 3 e mayo se realiza en Nueva York el TD Five Boro Bike Tour (Foto: Bike New York)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!