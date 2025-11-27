Por lo general damos por hecho que cualquier depósito bancario es un trámite sencillo y que se puede realizar en un abrir y cerrar de ojos, algo como pan comido: llegas, entregas el efectivo y sigues con tu día. Pero cuando hablamos de varios miles de dólares, especialmente en efectivo, la historia podría cambiar un poco y hasta sorprenderte. No es que el banco quiera incomodarte simplemente porque le dio ganas, sino que está obligado a cumplir reglas federales que existen para prevenir delitos financieros en Estados Unidos, y eso puede hacer que ciertas operaciones reciban más atención de la habitual. Lo importante es que mantengas la calma. Al fin y al cabo, si no hiciste nada malo, no hay de qué temer.

Con el tiempo, quienes manejan cantidades relativamente altas de efectivo suelen sorprenderse cuando su banco les hace preguntas o cuando un depósito tarda más en acreditarse. No es señal de que hiciste algo malo; es simplemente parte del sistema de control que entidades como el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), el Internal Revenue Service (IRS) y las propias instituciones financieras aplican todos los días. Por eso vale la pena entender qué está pasando detrás de ventanilla. ES más, te puedo asegurar que no es el único país en el que sucede eso. En otros lados también se aplica el mismo protocolo con determinadas cantidades “fuertes”.

Depositar en el banco una alta cantidad de dinero en efectivo puede desencadenar una serie de procedimientos dentro de la institución (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ UN DEPÓSITO DE MÁS DE US$5,000 LLAMA LA ATENCIÓN?

Aunque los US$5,000 no activan por sí solos un reporte automático ante el gobierno, sí son suficientes para que el sistema interno del banco ponga el foco, o al menos de las personas que nos atienden tras el mostrador. Los programas de monitoreo revisan si ese movimiento coincide con tu comportamiento normal. Si siempre manejas cantidades pequeñas y de pronto apareces con varios miles en billetes, el sistema lo marca para revisión.

Además, esta cifra está muy cerca del umbral federal de US$10,000 establecido para la presentación del Currency Transaction Report (CTR), un reporte obligatorio que las instituciones financieras deben enviar a FinCEN cuando un cliente supera ese monto en un solo día. Así que, hay razones suficientes para que todo el sistema financiero abra bien sus ojos, aunque no de manera inquisitoria.

¿QUÉ REVISA EL BANCO DETRÁS DE LA VENTANILLA?

Cuando entregas varios miles de dólares en efectivo, no solo el cajero interviene. El área de cumplimiento del banco revisa tu historial, tus depósitos recientes, tus retiros y cualquier alerta previa. Si algo no cuadra con tu perfil, el caso pasa directamente a un analista humano. Todo esto sucede de manera silenciosa; tú solo puedes notar que la operación tarda un poco más o que se coloca un bloqueo temporal mientras concluye la verificación.

Incluso, te pueden decir que el sistema está presentando contratiempos, solo para ganar algo de minutos mientras todas las partes involucradas cumplen con su trabajo.

EL VERDADERO “LÍMITE” DE LOS US$10,000

Aquí está la regla clara: si depositas más de US$10,000 en efectivo en un mismo día, el banco debe enviar un Currency Transaction Report al gobierno federal. No es una acusación ni un indicio de delito, solo una constancia obligatoria. El problema surge cuando alguien intenta evitar ese reporte dividiendo el dinero. Y ahí entramos en terreno complicado.

ESTRUCTURAR DEPÓSITOS ES ILEGAL

Quizá has escuchado sobre la idea de “dividir los depósitos”: hacer, por ejemplo, uno de US$4,000 hoy y otro de US$4,000 mañana para no llegar a los US$10,000. Eso se conoce como estructuración, y está prohibido por ley en Estados Unidos. FinCEN y los bancos están obligados a reportar cualquier patrón que parezca diseñado para evitar un CTR, incluso si cada depósito individual está muy por debajo del umbral.

Por eso los depósitos de alrededor de US$5,000 pueden recibir más atención: podrían ser el inicio de una serie de movimientos sospechosamente fragmentados.

LAS PREGUNTAS QUE PUEDE HACER TU BANCO

Si llegas a la sucursal con varios miles de dólares en efectivo, es normal que el personal necesite saber un poco más. Las preguntas suelen ser sencillas, y responden directamente a lo que exige la regulación federal. Por ejemplo:

¿De dónde proviene el dinero (una venta, un pago, ahorros, etc.)?

¿Por qué estás depositando una cantidad mayor a la que usualmente manejas?

¿Tienes algún documento que respalde la operación, como un contrato de compra-venta o recibos?

En algunos casos, la institución puede colocar un pequeño bloqueo mientras valida la información internamente.

Bank of America es una de las instituciones financieras más grandes de Estados Unidos. Dicha institución tiene sus protocolos sobre el tema (Foto: AFP)

